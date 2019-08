Microsoft annonce la disponibilité générale de Visual Studio 2019 version 16.2 Ainsi que la Preview 1 de la version 16.3 23PARTAGES 12 0 Microsoft a annoncé la disponibilité générale de Visual Studio 2019 version 16.2 ainsi que la Preview 1 de la version 16.3. Vous pouvez télécharger les deux versions à partir de VisualStudio.com. Si la Preview est déjà installée sur votre ordinateur, vous pouvez simplement cliquer sur la cloche de notification depuis Visual Studio pour la mettre à jour.



À quoi pouvez-vous vous attendre dans Visual Studio version 16.2 ?



Test Explorer



Test Explorer offre une meilleure gestion des grands ensembles de tests, un filtrage plus facile, des commandes plus faciles à découvrir, des vues en liste de lecture à onglets et des colonnes personnalisables pour affiner les informations de test affichées.





Productivité des développeurs .NET



La version 16.2 prend en charge le débogage de JavaScript dans le nouveau navigateur Microsoft Edge Insider pour les projets ASP.NET et ASP.NET Core. Pour ce faire, installez le navigateur, définissez un point d'arrêt dans le code JavaScript de l'application et démarrez une session de débogage.



La productivité des développeurs .NET a été améliorée car la version 16.2 reprend l’option de refactoring Sort Using. Les développeurs ont également la possibilité de convertir des instructions switch en expressions, ainsi que de générer un paramètre pour une variable à partir du menu Actions rapides.



En outre, l'expérience de création et de configuration des services Azure SignalR est enrichie lors de l'activation de la communication en temps réel dans les applications Web.



Microsoft a également ajouté la possibilité de convertir des instructions switch en expressions switch. Les expressions switch étant une nouvelle fonctionnalité de C # 8.0, vous devez vous assurer que vous utilisez la dernière version du langage, c.-à-d. C # 8.0. Sous le fichier projet, vérifiez que la version du langage est configurée sur Preview. Placez votre curseur sur le mot clé switch, tapez (Ctrl +.) Pour ouvrir le menu Actions rapides et refactorisations, puis sélectionnez Convertir une instruction switch en expression.



C ++



Dans l'espace C ++, les modifications incluent la prise en charge Clang / LLVM pour les projets MSBuild, des builds incrémentielles pour Windows Subsystem for Linux et une nouvelle action rapide C ++ pour installer les packages manquants dans les projets CMake utilisant vcpkg.





Action rapide C ++ pour installer les packages manquants dans les projets CMake à l'aide de vcpkg

Les modifications apportées au débit de l’éditeur de liens C ++ améliorent considérablement les temps de génération des itérations pour la plus grande entrée. Cela devrait entraîner une amélioration de toutes les bases de code. Les mesures internes effectuées sur l'équipe C ++ ont révélé des plages 2X pour /debug:fast et /incremental, tandis que /debug:full variait généralement de 3X à 6X et plus.





Améliorations apportées au C linker

16.3 Preview 1: .NET Core 3.0 Preview et C ++



.NET Core 3.0 Preview



La version 16.3 Preview 1 a ajouté la prise en charge de .NET Core 3.0 Preview. Les fonctionnalités supplémentaires incluent des modèles de projet .NET Core tels que Worker et gRPC pour la création de microservices ou Blazor pour la création d'applications Web clientes en C #.



Recherche améliorée



L'équipe a fait un ajout à la fenêtre de démarrage qui permet aux utilisateurs de localiser rapidement les projets, solutions et dossiers récemment utilisés. Les derniers conteneurs de code utilisés s'intègrent également à la recherche globale de Visual Studio, ce qui permet de les retrouver également. Cela résulte directement du fait qu’il s’agit de l’une des demandes de fonctionnalités les plus votées.





Trouver le bon modèle de projet devrait être plus facile que les itérations précédentes. La recherche de modèles dans la boîte de dialogue Nouveau projet prend désormais en charge la recherche floue, permettant des fautes de frappe et des pluriels, tout en mettant en évidence les mots-clés et les résultats de classement correspondants en fonction de leur pertinence.



Visual Studio va maintenant récupérer toutes les mises à jour apportées aux modèles via la CLI .NET. Par conséquent, les deux sont synchronisées. De nouveaux outils sont inclus dans la prise en charge des nouveaux modèles. Les exemples incluent la publication de worker projects dans des registres de conteneurs et la gestion de références de services Open API et gRPC.



Cette version de Visual Studio inclut également de nombreuses améliorations de la productivité. Les projets C ++ ont maintenant des listes de membres IntelliSense filtrées en fonction des qualificateurs de type. Les développeurs ont la possibilité de basculer les commentaires de ligne avec une commande rapide (Ctrl + K, Ctrl + /). Les projets .NET se chargent de manière plus asynchrone et les classes renommées dans l'éditeur peuvent également renommer le fichier contenant. De plus, le débogage et le profilage incluent une meilleure prise en charge d'Edit and Continue. Il existe également une extension automatique du chemin d'accès à chaud dans le profileur de performances et la possibilité d'avancer et de revenir en arrière dans le profileur pendant une enquête.



Télécharger Visual Studio 2019 version 16.2 ou la Preview 1 de Visual Studio 2019 version 16.3



Source :



