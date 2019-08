Visual Studio Code 1.37 est disponible : cette version affiche les résultats d'une recherche dans l'explorateur de fichiers Et préserve la casse dans "Rechercher et remplacer" 101PARTAGES 15 0 Microsoft a annoncé la disponibilité de Visual Studio Code version 1.37. Passons en revue quelques fonctionnalités.



Workbench



Prise en charge de l'éditeur de paramètres pour les tableaux de chaînes



L'éditeur de paramètres permet maintenant de modifier les paramètres d'un tableau de chaînes. Le bouton Ajouter un élément fera apparaître une zone de saisie pour ajouter une nouvelle chaîne.



Les développeurs d'extensions peuvent activer cette prise en charge en fournissant une configuration avec des clés type et item :



Code C# : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

{ "type" : "array" , "items" : { "type" : "string" } }

Suppression des avertissements des fichiers de paramètres



Vous ne verrez plus les avertissements concernant les paramètres inconnus ou non pris en charge dans vos fichiers settings.json. Au lieu de cela, les paramètres inactifs seront estompés, comme le code source inutilisé, avec un survol expliquant pourquoi. En outre, vous ne verrez pas les avertissements concernant les paramètres des extensions actuellement désactivées.





Afficher le résultat de la recherche dans l'explorateur



Le menu contextuel du fichier dans la vue Rechercher contient maintenant une commande Afficher dans l'explorateur pour accéder à ce fichier dans l'explorateur de fichiers.





Rechercher des fonctionnalités regex



Dans la version 1.29, Microsoft a ajouté le paramètre search.usePCRE2 pour que la recherche utilise le moteur de regex PCRE2. Cela a permis d'effectuer des recherches avec des fonctionnalités regex avancées. Grâce à certains travaux en amont dans ripgrep, vous pouvez maintenant utiliser ces fonctionnalités sans activer de paramètre particulier. ripgrep aura automatiquement recours au moteur PCRE2 si regex utilise une fonctionnalité qui n'est pas prise en charge par le moteur Rust regex, et si search.usePCRE2 est désormais obsolète. Pour rappel, VS Code ne prend en charge que les expressions rationnelles valables en JavaScript, car les éditeurs ouverts font toujours l'objet d'une recherche à l'aide de la recherche basée sur JavaScript de l'éditeur.



NPM Scripts Explorer visible par défaut



Auparavant, vous deviez activer le paramètre npm.enableScriptExplorer pour rendre l'explorateur de scripts NPM visible, ce qui était difficile à détecter. L'explorateur de scripts NPM est maintenant affiché comme étant réduit dans l'explorateur de fichiers, lorsqu'un fichier package.json se trouve à la racine de l'espace de travail.





Lorsque vous n'avez pas package.json à la racine de votre espace de travail, vous pouvez toujours utiliser le paramètre pour activer l'explorateur de scripts NPM. Si vous souhaitez masquer l'explorateur, vous pouvez effectuer un clic droit au niveau du titre et sélectionner Masquer dans le menu contextuel.



Touche de contexte FocusView



Il existe un nouveau raccourci clavier lorsque la clé de contexte de la clause, FocusView, permet d'afficher ou d'activer une commande lorsqu'une vue donnée est activée.



Code C# : Sélectionner tout "when" : "focusedView == nodeDependencies"

Éditeur



Afficher les espaces dans la sélection



Le paramètre editor.renderWhitespace prend désormais en charge une option de sélection. Lorsque cette option est définie, les espaces ne sont affichés que sur le texte sélectionné:





C'est pratique pour vérifier rapidement les espaces sans remplir l'éditeur en entier.



Meilleure visibilité des résultats de recherche sur la mini-carte



Dans la version précédente, Microsoft avait introduit les décorations de recherche dans la mini-carte (contour de code). Ces décorations étaient difficiles à voir, alors pour cette itération, l'équipe a travaillé à l'augmentation de leur visibilité. Désormais, la ligne entière sera mise en surbrillance avec une opacité faible dans la mini-carte et la correspondance réelle sera affichée avec une opacité élevée.





Vous pouvez également modifier la couleur des décorations à l'aide de la nouvelle couleur de thème minimap.findMatchHighlight.



Préserver la casse dans Rechercher et remplacer



Vous pouvez maintenant conserver la casse lors du remplacement dans le widget Rechercher de l'éditeur. La fonctionnalité est activée lorsque l'option Conserver la requête (bouton AB) est activée dans la zone de saisie Remplacer de l'éditeur.





Actuellement, VS Code prend uniquement en charge la conservation des majuscules, des minuscules et des titres.



Bouton pour faire bascule l'état actif dans le widget de recherche



L'équipe a mis à jour l'état de basculement du bouton du widget de recherche avec un arrière-plan rempli de sorte que vous puissiez désormais facilement savoir quand vous êtes concentré sur un basculement actif. Cela apparaît dans la vue Recherche, Rechercher et remplacer, et Trouver un terminal.



Avec cette mise à jour, l'équipe a introduit une nouvelle couleur de thème, inputOption.activeBackground, permettant de contrôler la couleur d'arrière-plan de l'état actif. Cette couleur réutilise focusBorder afin de mieux fonctionner avec les thèmes par défaut. Elle a également défini la valeur par défaut pour inputOption.activeBorder sur transparent afin que la bordure ne soit utilisée que pour le focus.



Mise à jour des couleurs d'informations



Suite à l'unification des couleurs d'avertissement, Microsoft a également mis à jour editorInfoForeground et editorInfoBorder afin qu'elles correspondent aux autres couleurs de diagnostic des informations. Vous verrez cette couleur mise à jour dans la vue d'erreur Peek et les brouillons de l'éditeur:





Terminal intégré



Amélioration de l'accessibilité du terminal



Le terminal propose désormais un mode de navigation de ligne lorsque des lecteurs d’écran sont utilisés, ce qui permet une navigation aisée des lignes via Ctrl + Bas et Ctrl + Haut. Le mode peut être échappé avec Escape.



Voici les nouvelles commandes si vous souhaitez personnaliser les associations de touches:



Code : Sélectionner tout 1

2

3

workbench.action.terminal.navigationModeExit workbench.action.terminal.navigationModeFocusNext workbench.action.terminal.navigationModeFocusPrevious

Le caractère d'espace insécable est maintenant utilisé pour les lignes vides au lieu d'une chaîne explicite, permettant au lecteur d'écran de l'annoncer correctement.

Les lecteurs d'écran annonceront maintenant les caractères une fois tapés et supprimés. Dans certains cas, cela ne fonctionnera pas, mais la majorité des cas sont couverts.



Variables résolues dans les paramètres



Les variables peuvent maintenant être utilisées dans les paramètres suivants:



Code : Sélectionner tout 1

2

3

terminal.integrated.cwd terminal.integrated.shell.<platform> terminal.integrated.shellArgs.<platform>



Code : Sélectionner tout "terminal.integrated.cwd" : "$ { fileDirname } " Rapports d'erreur et diagnostics améliorés



Auparavant, lorsque le terminal était lancé avec une mauvaise configuration, cela indiquait uniquement que le processus s'était arrêté avec un code d'erreur. De meilleurs messages d'erreur sont maintenant fournis qui guident l'utilisateur vers des solutions pour plusieurs scénarios courants.





Les tâches



Avertissement des tâches détectées par TypeScript



Dans la dernière version, la détection automatique des tâches TypeScript, qui utilisait des séparateurs de chemin propres au système d’exploitation dans le chemin tsconfig, a été remplacée par un /. VS Code affiche maintenant un avertissement s’il existe un \\ dans un chemin de tsconfig.



Code TypeScript : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

{ "type" : "typescript" , "tsconfig" : "src \\ tsconfig.json" , // This will cause a warning to show. It should be "tsconfig": "src/tsconfig.json" "option" : "watch" , "problemMatcher" : [ "$tsc-watch" ] }

Variable ${relativeFileDirname} pour les configurations de tâches et de débogage



Une nouvelle variable ${relativeFileDirname}, dans le chemin relatif du dossier de l'espace de travail du répertoire du fichier ouvert en cours, peut être utilisée dans les configurations de tâche et de débogage (task.json et launch.json).



support de resolTask



Les fournisseurs de tâches peuvent maintenant implémenter resolTask afin de réduire la charge de travail liée aux extensions produisant des tâches. resolTask est appelé après supplyTasks . Par conséquent, si votre extension a un paramètre qui désactive la fourniture et la détection automatique (comme l'extension gulp intégrée), mais qu'un utilisateur fait toujours référence à l'une de vos tâches dans tasks.json, il sera appelé et votre extension peut renvoyer cette tâche unique.



