Microsoft annonce la disponibilité générale de Visual Studio 2019 version 16.2, ainsi que la Preview 1 de la version 16.3 L’équipe de développement de Visual Studio a présenté cette semaine un premier aperçu du nouveau Terminal qu’il a ajouté à l’EDI. Le nouveau Terminal est baptisé « Developer PowerShell ». L’équipe a aussi annoncé que cette nouvelle expérience de prévisualisation n’est disponible que pour les versions de prévisualisation de Visual Studio 16.3 sorties en 2019 (Visual Studio Preview 1 et Preview 2 ), ainsi que pour Visual Studio 16.3 Preview 3 qu’elle a lancé un peu plus tôt ce mois.Selon l’annonce faite par l’équipe de développement de Visual Studio, plutôt que de construire un Terminal à partir de zéro, le nouveau Terminal de Visual Studio partage l'essentiel de son noyau avec le Terminal Windows et ajoute de nouvelles fonctionnalités. Pour essayer l'aperçu du Terminal, vous devez d'abord l'activer en vous rendant dans « Aperçu des fonctionnalités ». Ensuite, allez dans Outils > Options > Fonctions de prévisualisation et activez l'option « Experimental VS Terminal ». Lorsque vous aurez fini, vous devez redémarrer Visual Studio.Une fois activé, vous pouvez l'invoquer en allant dans le menu View > Terminal Window ou via une recherche (CTRL + Q). Si vous avez réalisé tout ce qui précède, notez que le lancement du Terminal ouvre automatiquement une instance intégrée de PowerShell. Toutefois, vous pouvez personnaliser l'expérience de démarrage à l'aide des profils de Shell. Avec les profils de Shell, vous pouvez cibler différents types de Shells, les invoquer à l'aide d'arguments uniques ou même définir un Shell par défaut que vous jugez mieux adapté à vos besoins.Selon l’équipe de développement de l’EDI, ce comportement sera revu dans les prochaines mises à jour de l’outil. À l’avenir, elle compte enregistrer quelques profils de base. « Dans les futures mises à jour, nous prévoyons d'optimiser l'expérience en prérenseignant le Terminal avec quelques profils de base », a-t-elle déclaré dans un billet de blogue. En attendant, vous pouvez ajouter manuellement des profils supplémentaires dans le mnu « Options du terminal ». Cette expérience de prévisualisation n’est disponible que pour les versions Preview de Visual Studio 2019.Certains utilisateurs l’ont essayé et ont apporté des commentaires sur le nouveau Terminal pour Visual Studio. « J'adore le Terminal Windows et je suis ravi de vous voir l'implémenter dans l'EDI, mais après seulement quelques secondes d'utilisation, je me suis senti très mal à l'aise », a déclaré l’un d’eux. Selon lui, le curseur ne semble pas défiler constamment vers le bas lorsque beaucoup de texte est édité et il ne clignote pas. De plus, la fenêtre n’est pas bien mise au point (elle n’est pas bien centrée). Il estime également que l’on ne peut pas utiliser les flèches gauche et droite pour déplacer le curseur dans le texte.« Je ne sais pas si quelque chose a été mal configuré de mon côté ou non, mais s'il ne s'agit que de l'état actuel de la fonctionnalité, je pense qu'il faut encore peaufiner avant de pouvoir l'utiliser régulièrement », a-t-il ajouté. À ce propos, l’équipe de développement de l’EDI a annoncé qu’actuellement, le Terminal doit être redimensionné pour obtenir un rendu correct. Par conséquent, il y a encore de nombreuses améliorations à apporter au rendu, à l'accessibilité et à la thématisation. Elle espère faire cela avant de pouvoir l’intégrer à la version finale de Visual Studio 2019.Elle va également ajouter de nouveaux accélérateurs de productivité tels que plusieurs instances de terminaux et une intégration plus poussée avec Visual Studio. « Bien que nous soyons ravis de partager cet aperçu, nous souhaitons garantir une expérience solide avant de permettre cette expérience dans la version finale de Visual Studio 2019 », a-t-elle conclu.Source : Microsoft Avez-vous déjà essayé le nouveau Terminal pour Visual Studio ? Qu'en pensez-vous ?