Durant l'édition 2019 de la conférence Ignite dont le coup d'envoi a été donné ce 4 novembre, Microsoft a lancé la préversion publique de Visual Studio Online. Visual Studio Online fournit des environnements de développement gérés et à la demande pouvant être utilisés pour des projets à long terme, pour prototyper rapidement une nouvelle fonctionnalité ou pour des tâches à court terme telles que la révision des Pull Request. Vous pouvez travailler avec des environnements de n'importe où en utilisant soit le code Visual Studio, l'IDE de Visual Studio (en préversion privée), soit l'éditeur inclus dans le navigateur.



De plus, Visual Studio Online présente de nombreux avantages de DevOps, tels que la répétabilité et la fiabilité, généralement réservées aux charges de travail de production, dans les environnements de développement. Toutefois, Visual Studio Online est également une solution personnalisable permettant aux développeurs d’exploiter les outils, les processus et les configurations qu’ils apprécient et sur lesquels ils se fient.



Vous pouvez créer un environnement Visual Studio Online à partir de votre outil de développement ou du portail Web. Le service configurera automatiquement tout ce dont vous avez besoin : code source, runtime, compilateur, débogueur, éditeur, configurations de fichiers de points personnels, extensions d'éditeur appropriées, etc. Comme les environnements peuvent être créés rapidement et sont jetables, les nouveaux membres de l’équipe peuvent s’intégrer rapidement et les membres existants peuvent expérimenter une nouvelle pile, un nouveau langage ou une nouvelle base de code sans affecter la configuration locale. Enfin, vous pouvez spécifier les extensions à installer ou configurer un environnement de projet avec un fichier Docker.





« Donc, avec Visual Studio Online, vous pouvez réellement configurer la boîte à outils de développement une seule fois et / ou vous pouvez simplement aller jusqu'à un référentiel et nous pouvons en déduire… l'environnement de développement nécessaire pour pouvoir coder avec ce référentiel », a déclaré Amanda Silver, l'une des responsables de la division développeur de Microsoft. « Cela réduit à quelques minutes seulement un temps de configuration qui aurait pris auparavant des heures, voire des jours, car vous pouvez également l'amortir chez d'autres développeurs ».



Les environnements de Visual Studio Online sont hébergés par Azure. Ils s’adaptent pour que vous puissiez en créer autant que votre abonnement le permet et vous en débarrasser à la fin. Pour des projets plus exigeants, vous pouvez utiliser un environnement premium pour obtenir tout le processeur et la RAM nécessaires. Vous payez pour ce que vous utilisez à la seconde près, et les environnements sont également suspendus automatiquement pour éliminer les coûts de ruissellement accidentel. En déplaçant votre charge de travail de développement vers le cloud, vous pouvez utiliser la puissance de calcul restante sur votre ordinateur personnel pour tout ce dont vous avez besoin. En outre, vous pouvez vous inscrire et connecter vos propres environnements auto-hébergés pour utiliser Visual Studio Online gratuitement.



Visual Studio Online prend en charge Visual Studio, Visual Studio Code et l'éditeur basé sur Visual Studio Code intégré au navigateur. La prise en charge de Visual Studio est en préversion privée. Microsoft introduit également la possibilité de créer des environnements Visual Studio Online basés sur Windows. L'extension Visual Studio Online fonctionne avec Visual Studio Code, ce qui permet à l'outil d'accéder gratuitement aux environnements cloud. L'éditeur basé sur un navigateur, optimisé par Visual Studio Code sous le capot, vous offre la puissance de calcul d'Azure lorsque vous codez dans un onglet de navigateur.





Concepts et fonctionnalités



Les fonctionnalités intéressantes de Visual Studio Online reposent sur quelques concepts fondamentaux.



Développement à distance



Visual Studio Online étend conceptuellement et techniquement les extensions de développement à distance Visual Studio Code. Microsoft explique avoir créé Visual Studio Online car « de nombreux développeurs tentaient de développer des conteneurs et des VM distants configurés avec des piles de développement et d'exécution spécifiques, tout simplement parce que c'était trop dur, trop perturbant et dans certains cas, impossible de configurer ces environnements de développement localement. Nous avons tous rencontré ce problème. Nous hésitons à essayer une nouvelle pile comme Rust, Go, Node ou Python3, de peur "d'abîmer" notre environnement actuel et bien ajusté ».



Avoir des outils à distance débloque une tonne de scénarios de développement, mais pris individuellement, ils vous obligent toujours à gérer manuellement les machines. Microsoft affirme avoir eu des retours de développeurs qui passaient trop de temps à configurer leurs environnements de développement et que cela pouvait entraver l'intégration de nouveaux membres de l'équipe ou les empêcher de passer rapidement d'une tâche à l'autre. Visual Studio Online vise à résoudre ces problèmes, et plus encore.





Environnements



Un environnement est la moitié "backend" de Visual Studio Online. C’est là que tous les calculs associés au développement logiciel ont lieu : compilation, débogage, restauration, etc. Lorsque vous devez travailler sur un nouveau projet, choisir une nouvelle tâche ou passer en revue un PR, vous pouvez simplement créer une version hébergée dans le Cloud et Visual Studio Online va s’occuper de le configurer correctement. Il configure automatiquement tout ce dont vous avez besoin pour travailler sur votre projet: code source, exécution, compilateur, débogueur, éditeur, configurations de fichiers de points personnalisées, extensions d'éditeur pertinentes, etc.



Les environnements de développement hébergés sur le cloud offrent tous les avantages du cloud, optimisé par Azure:

Ils sont rapides à créer et jetables. Créez-en autant que vous le souhaitez (dans les limites de votre abonnement) et débarrassez vous-en lorsque vous avez terminé. C'est aussi simple que ça.

Ils sont gérés, ce qui réduit la maintenance globale pour vous.

Leur prix est prévisible et vous ne payez que ce que vous utilisez, avec la suspension automatique intégrée pour éliminer les coûts de ruissellement.

Le transfert de votre charge de travail de développement vers le cloud libère des ressources sur votre ordinateur personnel pour la messagerie électronique, la discussion en ligne, la musique en streaming ou même pour travailler simultanément sur plusieurs projets.

En plus des environnements hébergés dans le Cloud, Visual Studio Online vous permet également d’enregistrer et de connecter vos propres environnements auto-hébergés. Cela vous permet d'utiliser un environnement que vous avez peut-être déjà parfaitement réglé et de profiter gratuitement de certains des avantages de Visual Studio Online!



Éditeurs



Pour accompagner les environnements « principaux », Visual Studio Online prend également en charge trois éditeurs "frontend" : Visual Studio Code, l'IDE Visual Studio (Préversion Privée) ainsi que l'éditeur basé sur Visual Studio Code dans le navigateur. Les environnements Linux (Préversion Publique) sont accessibles à partir de Visual Studio Code et de l'éditeur basé sur Visual Studio Code dans le navigateur. Les environnements Windows (Préversion Privée) sont accessibles à partir des trois éditeurs "frontend". Cela vous permet d'utiliser l'outil le mieux adapté au travail à effectuer et de le faire depuis n'importe où, avec n'importe quel langage ou framework. Microsoft parle également du support pour les extensions à partir de Visual Studio Marketplace qui vient apporter des fonctionnalités en plus.



Personnalisé pour votre projet



Pour optimiser votre productivité, chaque environnement Visual Studio Online est conçu afin de répondre aux besoins d'un projet ou d'une tâche spécifique. Cela peut être réalisé automatiquement avec les fonctionnalités de configuration intelligente ou vous pouvez affiner vos environnements avec des remplacements de configuration JSON et Dockerfile. Dans tous les cas, les environnements dynamiques sont rapides à créer, reproductibles et fiables.



Les environnements de développement créés rapidement facilitent l’intégration des nouveaux membres de l’équipe dans votre projet et vous permettent de vous lancer dans des nouveaux ou exotiques qu’il serait difficile d’essayer. De plus, les environnements de développement reproductibles éliminent le problème du « ça fonctionne sur ma machine ».





Personnalisé pour vous



Les développeurs ont une grande opinion sur la configuration de leur éditeur et de leur terminal et passent généralement d'innombrables heures à les personnaliser. De ce fait, Visual Studio Online permet non seulement de créer des environnements de développement personnalisés pour chaque projet, mais également de superposer des personnalisations individuelles afin que les environnements hébergés dans le Cloud vous semblent immédiatement naturels, quelle que soit votre façon de travailler.



Les environnements peuvent être créés avec une collection de fichiers de points personnalisés (p. Ex. .Bashrc, .gitconfig, etc.), et vous aurez automatiquement votre identité, vos thèmes et vos paramètres Git pour que chaque environnement que vous créez apparaisse comme vous le préférez, indépendamment des capacités de l'environnement spécifique du projet.



Tarification



Avec Visual Studio Online, vous pouvez créer des environnements de développement hébergés dans le cloud et complètement managés, ou enregistrer vos propres environnements de développement auto-hébergés (physiques ou virtuels) auprès du service.



Pour les environnements hébergés dans le cloud, chaque instance d'environnement est facturée en fonction du nombre d'« unités d'environnement » consommées (calculées en fonction de la taille de l'instance d'environnement), de la durée totale d'activité de l'environnement (c'est-à-dire la durée de connexion d'un utilisateur via l'éditeur basé sur un navigateur, ou un client tel que Visual Studio Code), et de la durée de vie totale de l'environnement (unités de base).



Le prix d'une unité d'environnement s'élève à 0,00395 € par unité. Les détails relatifs aux taux de consommation d'unités d'environnement sont présentés dans le tableau ci-dessous :





Les frais relatifs à chaque instance d'environnement peuvent être calculés comme suit :



(Heures d'activité x Unités d'environnement actif) + (Heures totales x Unités d'environnement de base) x 0,00395 € par unité = coût pour cette instance



Exemples de tarification pour des scénarios courants sur un mois de 730 heures :





Pour l'exemple de développement à temps plein ci-dessus :



(100 heures d'activité x 125 unités d'environnement actif standard) + (730 heures totales x 2 unités d'environnement de base) = 13960 unités x 0,00395 € par unité = 55,10 €.











