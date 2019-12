Visual Studio 2019 v16.4 est disponible et permet de publier directement sur GitHub à partir de Team Explorer Et de recharger à chaud XAML pour Xamarin.Forms 0PARTAGES 3 0 Microsoft a annoncé ce mardi la disponibilité de Visual Studio 2019 v16.4 avec de nouvelles fonctionnalités, plusieurs améliorations, et aussi quelques correctifs de bogues. Avec la version 16.4 de l’EDI de Microsoft, vous avez désormais la possibilité de publier directement sur GitHub à partir de Team Explorer. Visual Studio 2019 v16.4 apporte également la recharge à chaud XAML pour Xamarin.Forms et ajoute une nouvelle fenêtre Outils à Containers, ainsi que d’autres fonctionnalités. Voici de quoi il s’agit dans Visual Studio 2019 v16.4.



Publication sur GitHub directement depuis Team Explorer



L’équipe de développement de l’EDI a ajouté une extension à Visual Studio 2019 v16.4. Cette extension vous donne désormais la possibilité de publier directement sur GitHub à partir de Team Explorer. Cela vous offre une communication transparente avec les dépôts GitHub. Les dépôts locaux peuvent être synchronisés en cliquant sur le bouton "Publish to GitHub" sur la page Synchronisation de Team Explorer. L’équipe de développement de l’EDI a précisé que c’est l’une des fonctionnalités majeures de Visual Studio 2019 v16.4.





Fenêtre Outils Conteneur



Selon l’équipe de développement l’EDI, l’ajout de la fenêtre Outils Conteneur a commencé comme une simple extension dans Visual Studio Marketplace. Cette nouvelle fenêtre d'outils du menu Containers vous permet de lister, inspecter, arrêter, démarrer et supprimer des images et des conteneurs Docker sur une machine locale. Par conséquent, vous pouvez visualiser les dossiers et les fichiers dans des conteneurs en cours d'exécution et ouvrir une fenêtre de terminal.



Recharge à chaud de XAML pour Xamarin.Forms (XAML Hot Reload)



La recharge à chaud de XAML pour Xamarin.Forms vous permet d'apporter des modifications à votre interface utilisateur XAML et de les voir reflétées en direct sans avoir besoin d'une autre compilation et d’un autre déploiement. Selon l’équipe, cela accélère considérablement votre développement et facilite la construction, l'expérimentation et l'itération sur votre interface utilisateur. Selon elle, le meilleur de tous est le temps que vous pouvez gagner puisque vous n'avez plus à reconstruire votre application pour chaque ajustement.





Comme votre application est compilée à l'aide de XAML Hot Reload, elle fonctionne avec toutes les bibliothèques tiers. Il est également disponible pour iOS et Android. Par conséquent, il fonctionne sur toutes les cibles de déploiement valides, y compris les simulateurs, les émulateurs, et aussi les dispositifs physiques. Si vous êtes plus curieux, l’équipe a indiqué que vous pouvez consulter la documentation de XAML Hot Reload for Xamarin.



Améliorations de l'outillage XAML pour les développeurs de bureau WPF et UWP



Microsoft a également investi du temps dans l'amélioration de la productivité des développeurs de bureau qui créent des applications WPF et UWP. Pour Visual Studio 2019 v16.4, les nouvelles fonctionnalités sont la prise en charge d’IntelliSense pour les extraits XAML, un filtre “Just My XAML” pour l'arbre visuel en direct, et une fonction de dictionnaire de ressources de fusion. La possibilité d'afficher la vue de l'éditeur de code séparément du concepteur XAML est également incluse.



Outillage C++



L’équipe a apporté trois améliorations majeures à l'expérience de développement C++ : l'intégration de Clang-tidy dans l'éditeur, le support expérimental d'Address Sanitizer, et le support de C++ Build Insights pour le compilateur MSVC. En plus des améliorations décrites ci-dessous, cette version apporte également le support C++/CLI dans .NET Core 3.1 et de nouvelles améliorations à l'intégration CMake. Selon l’équipe, il s'agit notamment de la sélection des cibles de débogage, des pages d'aperçu et de la personnalisation simplifiée des variables d'environnement.



Visual Studio supporte désormais le mode de conformité FIPS



À partir de la version 16.4, Visual Studio 2019 supporte désormais le mode de conformité FIPS 140-2 lors du développement d'applications et de solutions pour Windows, Azure et.NET. Il est important de noter que certains scénarios peuvent ne pas utiliser les algorithmes approuvés par la FIPS 140-2. Il s'agit notamment du développement d'applications ou de solutions pour des plateformes non Microsoft comme Linux, iOS ou Android, ainsi que des logiciels tiers inclus avec Visual Studio ou des extensions que vous choisissez d'installer.



Pour configurer le mode de conformité FIPS 140-2 pour Visual Studio, vous devez installer .NET Framework 4.8 et activer le paramètre de stratégie de groupe Windows : “System cryptography : Use FIPS compliant algorithms for encryption, hashing, and signing.” Enfin, notez cependant que le développement de solutions SharePoint ne supporte pas le mode de conformité FIPS 140-2.



Productivité .NET



Pour faciliter le débogage du code asynchrone, l’équipe a ajouté de nouvelles fonctionnalités à Parallel Stacks for Tasks, une fenêtre qui permet de visualiser les tâches dans .NET. Elle a également ajouté une nouvelle commande “Go To Base” pour remonter la chaîne d'héritage. La commande “Go To Base” est disponible dans le menu contextuel (clic droit) ou vous pouvez taper (Alt+Home) sur l'élément que vous souhaitez parcourir dans la hiérarchie de l'héritage.





Prise en charge étendue de Visual Studio 2019 v16.4



L’équipe de l’EDI a annoncé que Visual Studio 2019 v16.4 est la deuxième base de maintenance prise en charge pour Visual Studio 2019. Par conséquent, les entreprises et les clients professionnels qui ont besoin d'adopter un environnement de développement stable et sécurisé à long terme sont encouragés à se standardiser sur cette version. La version 16.4 sera supportée avec des correctifs et des mises à jour de sécurité pendant un an après la publication de la prochaine base de maintenance.



De plus, maintenant que la version 16.4 est disponible, la version 16.0, la dernière version de base de service, sera supportée pendant 12 mois supplémentaires. Il cessera d'être financé en janvier 2021. Par ailleurs, notez également que les versions 16.1, 16.2 et 16.3 ne sont plus supportées. Ces versions intermédiaires n'ont reçu des correctifs que jusqu'à la prochaine mise à jour mineure.



De même, Microsoft a annoncé que les produits suivants approchent de la fin de leur durée de vie, ce qui signifie qu’il ne publiera plus de mises à jour de sécurité pour ces produits. Ces dates sont toutes disponibles sur le site Microsoft Lifecycle Policy.



Visual Studio 2017 v15.0 - fin de l'assistance le 14 janvier 2020 ;

Suite de produits Visual Studio 2010 - le support prend fin le 14 juillet 2020 ;

Gamme de produits Expression 4 - le support prend fin le 13 octobre 2020.

Source :



Et vous ?



Que pensez-vous des nouveautés dans Visual Studio 2019 v16.4 ?



