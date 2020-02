Les "Analyzers" pour Unity de Visual Studio sont désormais open source A annoncé Microsoft 0PARTAGES 3 0 L'équipe Visual Studios Tools for Unity de Microsoft a apporté ses "Unity Analyzers" sur Github en tant que projet open source, permettant à d'autres développeurs de participer au projet en apportant leurs propres contributions pour faciliter le travail des développeurs Unity dans Visual Studio. Le projet est un ensemble de diagnostics et de corrections de code spécifiques à Unity pour Visual Studio qui visent à réduire les problèmes auxquels les développeurs Unity peuvent être confrontés lorsqu'ils travaillent dans Visual Studio.



Les Unity Analyzers ont été introduits dans Visual Studio 2019, d’après l'équipe. L’annonce de rendre ces analyseurs open source a été faite par l’équipe le mardi dernier dans un billet de blog.



Les Analyzers pour Unity de Visual Studio



Selon Jb Evain, Ingénieur logiciel principal de Visual Studio Tools for Unity, a expliqué dans son billet de blog que, pour offrir une expérience de programmation C# fantastique, Visual Studio et Visual Studio pour Mac s'appuient sur Roslyn, l’infrastructure de compilation de l'équipe Visual Studio Tools for Unity. Roslyn permet, entre autres, de guider les développeurs dans l'utilisation d'une API, pendant qu’un analyseur détecte un modèle de code et propose de le remplacer par un modèle plus recommandé. Un exemple courant et spécifique à l'API Unity, qu’Evain cite, est la façon dont vous pouvez comparer les balises de vos objets de jeu. Vous pourriez écrire ceci :







Mais Unity proposant une méthode CompareTag plus efficace, l’équipe a donc mis en place un diagnostic CompareTag qui détectera ce modèle et proposera d'utiliser la méthode la plus optimisée à la place. Sous Windows, il suffit d'appuyer sur (CTRL+.) ou sur (Alt-Enter) sous Visual Studio pour Mac pour déclencher les corrections rapides, et vous serez invité à consulter un aperçu du changement :





Améliorer l'expérience par défaut grâce aux suppresseurs d'analyseurs



Selon Evain, l'équipe de Roslyn a récemment introduit des suppresseurs d'analyseurs. Cette fonction permet à l'équipe Tools for Unity de supprimer par programmation l'ensemble des analyseurs par défaut que Roslyn fournit, ce qui leur offre de pouvoir supprimer les avertissements ou les suggestions de correction de code qui ne s'appliquent pas au développement Unity.



Un exemple courant, que propose Evain, est celui des champs décorés avec les attributs SerializeField de Unity pour éclairer les champs dans l'inspecteur Unity. « Par exemple, sans les Unity Analyzers, Visual Studio proposerait de rendre un champ sérialisé en lecture seule alors que nous savons que le moteur Unity fixe la valeur de ce champ. Si vous acceptiez cette correction de code, Unity supprimerait toute association que vous avez définie dans l'inspecteur pour ce champ, ce qui pourrait casser les choses. En écrivant un suppresseur, nous pouvons supprimer par programme ce comportement tout en le gardant activé pour les champs C# standard », a écrit Evain.



D’après le billet de blog, l’équipe dispose actuellement d’une douzaine d'analyseurs qui sont livrés dans les outils pour Unity, et d'autres sont en cours d'écriture. L’équipe Visual Studio Tools for Unity a également annoncé mardi que ses Unity Analyzers sont livrés immédiatement dans le cadre des outils pour Unity et sont activés sur Visual Studio et Visual Studio pour Mac. Evain dit que les analyseurs fonctionnent dans Visual Studio, ce qui signifie que si vous supprimez un avertissement, vous pouvez toujours le voir dans la liste d'erreurs de Unity. L’équipe travaille à l'amélioration de ce système pour une prochaine version.



« L'équipe Tools for Unity a un retard d'analyseurs, de corrections de code et de suppresseurs sur lesquels nous travaillons, mais nous sommes toujours à la recherche de nouveaux analyseurs qui amélioreraient l'expérience de programmation C# des développeurs de Unity. Le projet est facile à démarrer », lit-on dans le billet de blog.



L’équipe Visual Studio Tools for Unity a rendu disponibles sur GitHub ces outils et les détails sur la façon de contribuer pour les développeurs.



