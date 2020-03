Microsoft fournit une feuille de route sur le travail qui sera effectué sur Visual Studio jusqu'en juin 2020 Qui aborde les fonctionnalités significatives que l'éditeur va ajouter 6PARTAGES 6 0 Microsoft a fourni une feuille de route qui donne des informations sur le travail planifié pour Visual Studio jusqu’en juin 2020. Elle aborde les fonctionnalités significatives que l'éditeur ajoute, mais il ne s’agit pas d’une liste de fonctionnalités complète. L'objectif est de clarifier ce qui est prévu pour permettre aux développeurs de planifier des mises à niveau et de fournir des commentaires sur les fonctionnalités qui feront de Visual Studio un environnement de développement plus productif pour eux et leur équipe.



Microsoft assure que cette feuille de route est largement basée sur ce que l'entreprise a appris des recherches des clients, ainsi que des commentaires qu'elle reçoit via son portail Developer Community. Ces fonctionnalités et ces chronologies représentent ses objectifs actuels, mais ils peuvent changer en fonction des retours.



Principal



Répondre aux principaux commentaires des clients

Mémorisation d’une session à l’autre des documents et fenêtres d’outil épinglés dans un document (Terminé) Regroupement des documents ouverts par projet dans les onglets verticaux (Terminé) Dans la fenêtre de terminal de l’IDE (Terminé) Boutons Réduire et Développer dans le menu Démarrer (Terminé) Bouton permettant d’actualiser les résultats de recherche et les fenêtres des références

Continuer à améliorer les propriétés UI Automation pour une meilleure expérience avec les lecteurs d’écran

Améliorer les performances pour ouvrir et utiliser les grandes solutions

Améliorer l’intégration de Git Visual Studio

Utiliser Visual Studio en tant que client pour les environnements en ligne

Rechercher et naviguer dans des dépôts grands ou multiples

Améliorer la prise en charge des réseaux avec l’accès conditionnel



C++



Conformité à C++20

Terminé Implémentation de std::span pour la bibliothèque du standard C++20 dans MSVC STL Concepts C++20 dans IntelliSense (En cours) Améliorations de la conformité à constexpr du standard C++20 dans MSVC (En cours) Conformité aux coroutines du standard C++20 dans MSVC sous le dernier mode /std:c++ (En cours) Conformité aux modules du standard C++20 dans MSVC sous le dernier mode /std:c++ (En cours) Prise en charge des fonctionnalités des modules du standard C++20 dans l’analyse du code MSVC (En cours) Préprocesseur conforme au standard C11 dans MSVC (En cours) Implémentation des fonctionnalités de la bibliothèque du standard C++20 (En cours) Implémentation des plages pour la bibliothèque du standard C++20 dans MSVC STL (En cours) bit_cast du compilateur MSVC, types de classe dans les paramètres de modèle sans type et autres fonctionnalités de conformité au standard C++20 Espaces de noms inline imbriqués dans le compilateur MSVC et autres fonctionnalités de conformité au standard C++20 Première prise en charge des modules C++20 dans IntelliSense Prise en charge des coroutines de style C++20

Améliorer le ciblage des systèmes de type Unix à partir de Visual Studio avec C++

Modification et définition des connexions distantes par défaut dans le Gestionnaire de connexions Modification, génération et débogage des projets C++ à distance sur MacOS Prise en charge de Ninja pour CMake pour Linux Prise en charge du débogage des projets CMake avec gdbserver Intégration de la fenêtre Terminal Visual Studio lors de la génération et du débogage des programmes Linux

Simplifier le développement CMake avec Visual Studio

Navigation dans le code pour les scripts CMake (Navigation, Rechercher des références,Atteindre) (Terminé) Ajout, suppression et renommage faciles des fichiers et des cibles dans les projets CMake (Terminé) Interaction avec les paramètres au niveau cible CMake via les pages de propriétés (similaires aux propriétés du projet MSBuild)

En tant que développeur C++ multiplateforme sur Windows, vous pouvez intégrer votre codebase à Visual Studio

Prise en charge de Compile_commands.json Prise en charge de Clang/LLVM 64 bits

Intégration d’Azure Sphere dans Visual Studio et Visual Studio Code

Améliorer la fiabilité et les performances C++ IntelliCode





Diagnostics



Améliorer les outils de profilage pour des applications ASP.NET plus performantes

Ajout d’une page récapitulative dans le Profileur de performances de l’outil Utilisation du processeur (Terminé) Observateur d’événements pour les fichiers .diagsession et .nettrace (Terminé) Page récapitulative pour l’outil Utilisation du processeur (Terminé) Outil de profilage asynchrone .NET pour faciliter la compréhension des opérations asynchrones (En cours) Outil pour voir les données des compteurs à partir des applications .NET Core (En cours) Profilage instrumenté pour .NET Core pour les nombres exacts d’appels et l’analyse du flux des appels Exposition des données de profilage via les tables SQL pour permettre de nouveaux scénarios accessibles Vue des données de performances du processeur dans le graphique de type flamme L’interface CLI du profileur ne demande plus l’installation de la version de bureau du .NET Framework Prise en charge des marques utilisateur personnalisées pour le profilage du hub de diagnostic

Améliorer les outils de diagnostic de la boucle interne

Assistance pour les exceptions historiques (Terminé) Propriétés épinglables pour C++ (Terminé) Valeurs par défaut sensibles pour les documents de script (Terminé) Affichage précis et actionnable des tâches pour ASP.NET Core dans la fenêtre des piles parallèles (En cours) Amélioration de l’expérience des exceptions pour les méthodes Task asynchrones

Améliorer les outils de diagnostic pour .NET Core sur Linux

Outil de base de données pour .NET Core sur Linux (Terminé) En cours Outil d’allocation .NET pour .NET Core sur Linux (En cours) En cours Débogage du vidage .NET Core pour les vidages de noyau Linux (En cours)

Améliorer les outils de diagnostic de la plateforme

Débogage Open Enclave dans Visual Studio pour Azure Confidential Computing (Terminé)

Améliorer les outils de diagnostic quand le code source n’est pas disponible

Activation du code décompilé quand la source n’est pas disponible (Terminé)

Améliorer les outils de diagnostic pour résoudre les problèmes de site actif sur Azure

Activation de l’attachement du Débogueur de capture instantanée sans demander de redémarrage (En cours)





.NET

Améliorer les fonctionnalités intégrées pour les tâches courantes

Ajout automatique des en-têtes aux fichiers sources une fois configurés avec Editor.Config Renommage automatique des espaces de noms quand le code est déplacé Activation de l’ajout d’un paramètre quand « Modifier la signature de la méthode » est utilisé Extraction des membres d’une classe existante dans une nouvelle classe Suppression des références inutilisées dans les solutions et les projets Sourcelink : Activation de « Atteindre la définition » pour les références de métadonnées

Améliorations du débogage



Outils Web



B]Super expérience de débogage pour le développement Blazor[/B]

Introduction de la prise en charge de Visual Studio pour le débogage Blazor Wasm (En cours) Activation de la prise en charge de l’actualisation automatique pour Blazor WASM Activation de la création de projets Blazor WASM avec des fournisseurs d’identité

Amélioration de l’expérience de provisionnement et de configuration des services Azure

Détection et amélioration de la configuration d’une liste développée de services Azure au sein de projets (En cours) Développement des options d’hébergement Azure pour publier et optimiser le flux de publication (En cours)

Améliorer l’expérience de publication pour App Service Linux

Vérification qu’App Service Linux est entièrement publié avant d’indiquer la fin (Terminé)

Activer la prise en charge d’Azure Functions v3 dans les outils

Prise en charge des outils (création de projets et prise en charge de la publication) pour Azure Functions v3 (exécuté sur .NET Core 3.1) (Terminé)





Xamarin



Améliorer le débogage du runtime de l’interface utilisateur XAML avec des outils comme le Rechargement à chaud, l’arborescence d’éléments visuels et plus encore

Rechargement à chaud sur plusieurs émulateurs ou appareils en même temps (Terminé) Remplacement des paramètres de votre émulateur quand votre application s’exécute dans Visual Studio (En cours) Affichage d’une arborescence d’éléments visuels de votre interface utilisateur Xamarin.Forms dans Visual Studio (En cours) Réalisation incrémentielle des rechargements XAML au lieu du rechargement de la page entière (En cours) Rechargement à chaud pour Xamarin.Forms XAML sur UWP

Générer des interfaces utilisateur Android avec l’éditeur XML

Suggestions de complétion IntelliSense alimentées par IntelliCode Android XML (En cours) Amélioration de l’expérience de diagnostic de l’éditeur Android (En cours)

Améliorer l’efficacité de la génération sur toutes les plateformes mobiles avec le Redémarrage à chaud

Redémarrage à chaud pour les applications iOS dans Visual Studio 2019 (Terminé) Prise en charge du Redémarrage à chaud pour les applications Android dans Visual Studio 2019

Générer des applications mobiles pour Xamarin avec .NET 5



XAML



Amélioration de la productivité lors de la création d’applications XAML avec les outils Visual Studio

Prise en charge du Rechargement à chaud XAML pour Generic.xaml et les ressources de thème (Terminé) Prise en charge de .NET Core et de .NET Standard pour les outils d’architecture (En cours) Les fournisseurs de composants peuvent inscrire des contrôles de boîte à outils pour .NET Core (En cours) Amélioration du Concepteur XAML pour .NET Core WPF et pour UWP (En cours) Amélioration de la productivité pour créer du code XAML dans l’Éditeur XAML (En cours) Améliorations de la productivité pour les développeurs d’entreprise qui travaillent sur des applications métier (En cours)

Générer des applications Windows 10X

Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette feuille de route ?



Par contre j'ai du mal à comprendre leur statégie :

Ils semblent abandonner fluent reveal et acrylic dans de nombreuses applications pour pouvoir proposer un design web et applicatif identique ( cf progressive webapps et office fabric-ui,edge chromium, beta de l'application calendrier)

plus de news sur winui3 depuis novembre, bref c'est difficile de comprendre leur stratégie...



sur vscode la communication est bien plus fluide. 0 0 Pas mal d'évolutions pour le xaml et xamarin.Par contre j'ai du mal à comprendre leur statégie :Ils semblent abandonner fluent reveal et acrylic dans de nombreuses applications pour pouvoir proposer un design web et applicatif identique ( cf progressive webapps et office fabric-ui,edge chromium, beta de l'application calendrier)plus de news sur winui3 depuis novembre, bref c'est difficile de comprendre leur stratégie...sur vscode la communication est bien plus fluide.

