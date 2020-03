Visual Studio Code 1.43 est disponible et apporte des améliorations au niveau des notifications de progression Ainsi que la prise en charge du lecteur d'écran Linux Orca 0PARTAGES 8 0 Table de travail



Éditeurs de recherche



Après quelques itérations stabilisées durant le programme Insiders, Microsoft a livré Éditeurs de recherche, des outils qui vous permettent d'afficher les résultats de la recherche dans l'espace de travail dans un éditeur de taille standard, avec mise en évidence de la syntaxe et lignes facultatives du contexte environnant. C'est une fonctionnalité très demandée depuis un certain temps.



Vous trouverez ci-dessous une recherche du mot «SearchEditor» avec deux lignes de texte avant et après la correspondance de contexte:





Dans un éditeur de recherche, vous pouvez accéder aux résultats à l'aide des actions Aller à la définition, telles que F12 pour ouvrir l'emplacement source dans le groupe d'éditeur actuel, ou Ctrl + K F12 pour ouvrir l'emplacement dans un éditeur sur le côté. En outre, un double-clic peut éventuellement ouvrir l'emplacement source, configurable avec le paramètre search.searchEditor.doubleClickBehaviour .



Vous pouvez ouvrir un nouvel éditeur de recherche à l'aide de la commande Éditeur de recherche: Ouvrir un nouvel éditeur de recherche ou à l'aide du bouton Ouvrir un nouvel éditeur de recherche en haut de la vue Recherche. Vous pouvez également copier vos résultats existants d'une vue de recherche vers un éditeur de recherche avec le lien Ouvrir dans l'éditeur ajouté en haut de l'arborescence des résultats, ou à l'aide de la commande Editeur de recherche: ouvrir les résultats dans l'éditeur.



Remarque: Vous pouvez essayer l'extension expérimentale de Editeur de recherche: appliquer les modifications pour synchroniser les modifications que vous effectuez dans un éditeur de recherche avec les fichiers source.



Builds macOS notariés



Le code Visual Studio pour macOS est désormais notarié par Apple, vous ne devriez donc plus obtenir la boîte de dialogue suivante:





Notifications de progression



Les notifications indiquant qu'une opération de longue durée se comportent légèrement différemment à partir de cette version:

Elles ne fournissent plus de bouton de fermeture générique, car cela donnait la mauvaise impression que l'opération était annulée ou non. Vous pouvez toujours appuyer sur la touche Échap pour masquer les notifications.

Les notifications indiquent la progression de leur opération dans la barre d'état, chaque fois que la notification est masquée alors que l'opération est toujours en cours.

La modification ultérieure vous permet de savoir qu'une opération continue de s'exécuter en arrière-plan (telle qu'une opération d'enregistrement de longue durée) après avoir rejeté la notification.



Ci-dessous, l'opération continue jusqu'à ce que le bouton Annuler soit sélectionné:





Welcome views



Les Welcome views sont un nouvel ajout au plan de travail, qui permet à une vue de créer des expériences de démarrage permettant aux utilisateurs de créer du contenu ou de configurer VS Code, chaque fois qu'il n'y a pas de contenu significatif à afficher. Certaines vues ont déjà adopté cette infrastructure, par exemple l'explorateur de fichiers, qui vous proposera d'ouvrir un dossier ou de cloner un référentiel Git pour vous aider à débuter.





Accessibilité



Prise en charge du lecteur d'écran Linux



Avec l'aide de la communauté, Microsoft a travaillé à rendre VS Code accessible sur Linux avec le lecteur d'écran Orca. Orca et Chromium travaillent toujours activement sur la prise en charge du lecteur d'écran, il y a donc quelques éléments nécessaires pour que cela fonctionne pleinement:

Assurez-vous d'utiliser la dernière version d'Orca hors master. Les instructions se trouvent dans le numéro 91063.

Assurez-vous d'avoir le paramètre "editor.accessibilitySupport": "on" dans VS Code. Vous pouvez le faire à l'aide des paramètres ou en exécutant la commande Afficher l'aide à l'accessibilité et en appuyant sur Ctrl + E pour activer le mode optimisé de lecteur d'écran.

Après avoir activé ce paramètre, VS Code devrait fonctionner avec le lecteur d'écran Orca.



Éditeur



Taille de mini-carte



Il existe un nouveau paramètre, editor.minimap.size , qui contrôle la façon dont la mini-carte utilise l'espace vertical:

Lorsqu'elle est définie sur proportional (par défaut), chaque ligne obtient une certaine quantité d'espace vertical dans la minicarte, en fonction de editor.minimap.scale . Par exemple, sur un moniteur haute résolution, avec une échelle configurée de 1 (par défaut), chaque ligne obtient 4 px dans la mini-carte. Ainsi, pour un fichier de 100 lignes, la hauteur des lignes affichées dans la mini-carte est de 400 px, et pour un fichier de 1000 lignes, elle est de 4000 px. Cela signifie que pour les fichiers volumineux, la mini-carte défilera également, car le fichier actuel défile.

(par défaut), chaque ligne obtient une certaine quantité d'espace vertical dans la minicarte, en fonction de . Par exemple, sur un moniteur haute résolution, avec une échelle configurée de 1 (par défaut), chaque ligne obtient 4 px dans la mini-carte. Ainsi, pour un fichier de 100 lignes, la hauteur des lignes affichées dans la mini-carte est de 400 px, et pour un fichier de 1000 lignes, elle est de 4000 px. Cela signifie que pour les fichiers volumineux, la mini-carte défilera également, car le fichier actuel défile. Lorsqu'elle est définie sur fit , la hauteur de la mini-carte est limitée pour ne jamais être supérieure à la hauteur de l'éditeur. Donc, si un fichier contient plusieurs lignes, elles seront échantillonnées et seul un sous-ensemble sera rendu dans la mini-carte, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que la mini-carte défile.

, la hauteur de la mini-carte est limitée pour ne jamais être supérieure à la hauteur de l'éditeur. Donc, si un fichier contient plusieurs lignes, elles seront échantillonnées et seul un sous-ensemble sera rendu dans la mini-carte, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que la mini-carte défile. Lorsqu'elle est définie sur fill , la hauteur de la mini-carte est toujours la hauteur de l'éditeur. Pour les gros fichiers, cela est également obtenu en échantillonnant les lignes, mais pour les petits fichiers, cela est obtenu en réservant plus d'espace vertical pour chaque ligne (étirement des lignes).

Couleurs du fond et du curseur de la mini-carte



Il existe désormais de nouvelles couleurs pour personnaliser la mini-carte et son curseur. L'une des nouvelles couleurs est minimap.background et lorsque la couleur est définie comme transparente (abaissement du canal Alpha #RRGGBBAA), la minicarte sera rendue de manière transparente.



Rendre les espaces blancs lors de la sélection



La valeur par défaut du paramètre editor.renderWhitespace est passée de none à selection . Les espaces sont désormais affichés par défaut sur le texte en surbrillance.



Ici, les caractères de tabulation et d'espace sont affichés dans la région sélectionnée:





Langages



TypeScript 3.8.3



VS Code supporte désormais TypeScript 3.8.3. Cette mise à jour majeure prend en charge de nouvelles fonctionnalités de langage, notamment les champs privés ECMAScript, les expressions d'attente de niveau supérieur et la syntaxe export * as ns , ainsi que de nombreuses fonctionnalités et améliorations d'outils. La mise à jour corrige également un certain nombre de bogues importants.



Prise en charge de la hiérarchie des appels pour JavaScript et TypeScript



TypeScript 3.8 apporte la prise en charge de la hiérarchie des appels en JavaScript et TypeScript.





Mise en évidence sémantique TypeScript



La mise en évidence sémantique est désormais activée par défaut pour TypeScript et JavaScript. La surbrillance sémantique est fournie par le serveur de langage TypeScript et va au-dessus de la surbrillance syntaxique basée sur les grammaires TextMate. Le surligneur de syntaxe par défaut (TextMate) classe de nombreux jetons en tant que variables et celles-ci sont désormais résolues en espaces de noms, classes, paramètres, etc.



La mise en évidence sémantique est contrôlée par le paramètre suivant:



Code : Sélectionner tout "editor.semanticHighlighting.enabled" : true Fonctionnalités en préversion



Synchronisation des paramètres



Microsoft travaille depuis quelques mois à la prise en charge la synchronisation des paramètres, des extensions et des raccourcis clavier VS Code sur les machines. L'éditeur a annoncé que cette fonctionnalité est prête à être utilisée en préversion dans la build Insider 1.44.0. Vous pouvez maintenant synchroniser vos préférences dans toutes vos installations VS Code sur toutes vos machines. Vous pouvez également démarrer VS Code avec vos préférences personnelles sur une nouvelle machine avec un minimum d'effort.



Actuellement, les paramètres, les raccourcis clavier, les extensions et la langue d'affichage sont synchronisés, mais Microsoft prévoit d'en ajouter d'autres.



Les paramètres de la machine (même machine ou machine-overridable ) ne sont pas synchronisés par défaut. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des paramètres dans cette liste à partir de l'éditeur de paramètres ou à l'aide du paramètre sync.ignoredSettings .



Les raccourcis clavier sont synchronisés par plateforme par défaut. Si vos raccourcis clavier sont indépendants de la plateforme, vous pouvez les synchroniser sur toutes les plateformes en désactivant le paramètre sync.keybindingsPerPlatform .



La synchronisation des paramètres prend en charge la détection des conflits dans les paramètres et les raccourcis clavier lors de la synchronisation. Les conflits sont affichés à l'aide de l'éditeur de différences avec les modifications entrantes (distantes) sur le côté gauche et les modifications locales sur le côté droit. Vous pouvez résoudre les conflits en modifiant dans l'éditeur de droite et fusionner les modifications à l'aide des actions fournies dans l'éditeur.



Nouveau débogueur JavaScript



Ce mois-ci, l'éditeur a continué à progresser sur son nouveau débogueur JavaScript. Il est installé par défaut chez les Insiders et peut être installé à partir du Marketplace dans VS Code Stable. Vous pouvez commencer à l'utiliser avec vos configurations de lancement existantes en activant le paramètre debug.javascript.usePreview . Voici quelques nouvelles fonctionnalités que Microsoft a ajoutées ce mois-ci:



pretty printing : le débogueur peut désormais faire du pretty printing sur les fichiers, particulièrement utile lorsqu'il s'agit de sources minifiées. Il affichera une invite lorsque vous entrerez ou ouvrirez un fichier qui semble minifié, et vous pouvez également déclencher un pretty printing manuellement via la commande Debug: Pretty print for debugging .



Vous pouvez désactiver l'invite de suggestion en sélectionnant Jamais ou en définissant le paramètre debug.javascript.suggestPrettyPrinting sur false .



le débogueur peut désormais faire du pretty printing sur les fichiers, particulièrement utile lorsqu'il s'agit de sources minifiées. Il affichera une invite lorsque vous entrerez ou ouvrirez un fichier qui semble minifié, et vous pouvez également déclencher un pretty printing manuellement via la commande . Vous pouvez désactiver l'invite de suggestion en sélectionnant Jamais ou en définissant le paramètre sur . prise en charge de Microsoft Edge et WebView2: Visual Studio Code prend désormais en charge le lancement du nouveau navigateur Microsoft Edge, il suffit de changer votre type de débogage de chrome ou pwa-chrome en pwa-msedge pour l'essayer. Il prend en charge tous les mêmes paramètres de configuration que Chrome. Avec cela vient la prise en charge du contrôle WebView2 dans les applications Windows de bureau.



Visual Studio Code prend désormais en charge le lancement du nouveau navigateur Microsoft Edge, il suffit de changer votre type de débogage de chrome ou pwa-chrome en pwa-msedge pour l'essayer. Il prend en charge tous les mêmes paramètres de configuration que Chrome. Avec cela vient la prise en charge du contrôle WebView2 dans les applications Windows de bureau. Débogage à distance : vous pouvez désormais déboguer le code source du navigateur à partir d'un espace de travail distant, tel que VS Online ou Remote SSH, dans le nouveau débogueur. Pour configurer cela, transférez le port de votre serveur Web (ou utilisez un simple serveur Web statique), puis créez une configuration de lancement Chrome ou pwa-msedge qui pointe vers le port transféré.



Par exemple :



Télécharger Visual Studio Code 1.43 (Windows: System | deb rpm tarball)

Source : En outre, un double-clic peut éventuellement ouvrir l'emplacement source, configurable avec le paramètreVous pouvez ouvrir un nouvel éditeur de recherche à l'aide de la commandeou à l'aide du boutonen haut de la vue Recherche. Vous pouvez également copier vos résultats existants d'une vue de recherche vers un éditeur de recherche avec le lienajouté en haut de l'arborescence des résultats, ou à l'aide de la commandeRemarque: Vous pouvez essayer l'extension expérimentale depour synchroniser les modifications que vous effectuez dans un éditeur de recherche avec les fichiers source.Le code Visual Studio pour macOS est désormais notarié par Apple, vous ne devriez donc plus obtenir la boîte de dialogue suivante:Les notifications indiquant qu'une opération de longue durée se comportent légèrement différemment à partir de cette version:La modification ultérieure vous permet de savoir qu'une opération continue de s'exécuter en arrière-plan (telle qu'une opération d'enregistrement de longue durée) après avoir rejeté la notification.Ci-dessous, l'opération continue jusqu'à ce que le boutonsoit sélectionné:Les Welcome views sont un nouvel ajout au plan de travail, qui permet à une vue de créer des expériences de démarrage permettant aux utilisateurs de créer du contenu ou de configurer VS Code, chaque fois qu'il n'y a pas de contenu significatif à afficher. Certaines vues ont déjà adopté cette infrastructure, par exemple l'explorateur de fichiers, qui vous proposera d'ouvrir un dossier ou de cloner un référentiel Git pour vous aider à débuter.Avec l'aide de la communauté, Microsoft a travaillé à rendre VS Code accessible sur Linux avec le lecteur d'écran Orca. Orca et Chromium travaillent toujours activement sur la prise en charge du lecteur d'écran, il y a donc quelques éléments nécessaires pour que cela fonctionne pleinement:Après avoir activé ce paramètre, VS Code devrait fonctionner avec le lecteur d'écran Orca.Il existe un nouveau paramètre,, qui contrôle la façon dont la mini-carte utilise l'espace vertical:Il existe désormais de nouvelles couleurs pour personnaliser la mini-carte et son curseur. L'une des nouvelles couleurs estet lorsque la couleur est définie comme transparente (abaissement du canal Alpha #RRGGBBAA), la minicarte sera rendue de manière transparente.La valeur par défaut du paramètreest passée de. Les espaces sont désormais affichés par défaut sur le texte en surbrillance.Ici, les caractères de tabulation et d'espace sont affichés dans la région sélectionnée:VS Code supporte désormais TypeScript 3.8.3. Cette mise à jour majeure prend en charge de nouvelles fonctionnalités de langage, notamment les champs privés ECMAScript, les expressions d'attente de niveau supérieur et la syntaxe, ainsi que de nombreuses fonctionnalités et améliorations d'outils. La mise à jour corrige également un certain nombre de bogues importants.TypeScript 3.8 apporte la prise en charge de la hiérarchie des appels en JavaScript et TypeScript.La mise en évidence sémantique est désormais activée par défaut pour TypeScript et JavaScript. La surbrillance sémantique est fournie par le serveur de langage TypeScript et va au-dessus de la surbrillance syntaxique basée sur les grammaires TextMate. Le surligneur de syntaxe par défaut (TextMate) classe de nombreux jetons en tant que variables et celles-ci sont désormais résolues en espaces de noms, classes, paramètres, etc.La mise en évidence sémantique est contrôlée par le paramètre suivant:Microsoft travaille depuis quelques mois à la prise en charge la synchronisation des paramètres, des extensions et des raccourcis clavier VS Code sur les machines. L'éditeur a annoncé que cette fonctionnalité est prête à être utilisée en préversion dans la build Insider 1.44.0. Vous pouvez maintenant synchroniser vos préférences dans toutes vos installations VS Code sur toutes vos machines. Vous pouvez également démarrer VS Code avec vos préférences personnelles sur une nouvelle machine avec un minimum d'effort.Actuellement, les paramètres, les raccourcis clavier, les extensions et la langue d'affichage sont synchronisés, mais Microsoft prévoit d'en ajouter d'autres.Les paramètres de la machine (mêmeou) ne sont pas synchronisés par défaut. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des paramètres dans cette liste à partir de l'éditeur de paramètres ou à l'aide du paramètreLes raccourcis clavier sont synchronisés par plateforme par défaut. Si vos raccourcis clavier sont indépendants de la plateforme, vous pouvez les synchroniser sur toutes les plateformes en désactivant le paramètreLa synchronisation des paramètres prend en charge la détection des conflits dans les paramètres et les raccourcis clavier lors de la synchronisation. Les conflits sont affichés à l'aide de l'éditeur de différences avec les modifications entrantes (distantes) sur le côté gauche et les modifications locales sur le côté droit. Vous pouvez résoudre les conflits en modifiant dans l'éditeur de droite et fusionner les modifications à l'aide des actions fournies dans l'éditeur.Ce mois-ci, l'éditeur a continué à progresser sur son nouveau débogueur JavaScript. Télécharger Visual Studio Code 1.43 (Windows: User Mac | Linux: snap Source : Microsoft

