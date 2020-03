Visual Studio 2019 16.5 apporte de nouvelles fonctionnalités pour XAML, .NET, C++ et le débogage Et s'accompagne de l'amélioration de l'expérience de dev multiplateforme C++ et CMake 5PARTAGES 5 0 Visual Studio 2019 version 16.5 contient les nouvelles fonctionnalités qui étaient attendues par les développeurs pour XAML, .NET, C++ et le débogage. De plus, Microsoft a résolu plusieurs problèmes rencontrés dans les versions Preview.



Développement mobile .NET



La première fonctionnalité dont Microsoft à discuter est XAML Hot Reload pour Xamarin.Forms. Selon l’éditeur, cette fonctionnalité accélère votre développement et facilite la création, l'expérimentation et l'itération sur l'interface utilisateur de votre application mobile.



Comment ? Vous n'avez pas besoin de reconstruire votre application à chaque fois que vous modifiez votre interface utilisateur, car les modifications s'affichent instantanément pendant que l'application est en cours d'exécution! Étant donné que cela se met à jour lorsque vous apportez des modifications, si vous avez interagi avec l'application, l'état de l'application n'est pas perdu lorsque vous effectuez les modifications. Par conséquent, vous n'avez pas à recréer le référentiel comme vous l'avez fait précédemment.



« Nous avons entendu de nombreux commentaires sur un besoin spécifique partagé via les suggestions de la communauté des développeurs. Vous vouliez voir les modifications apportées à votre rechargement XAML instantanément sur plusieurs cibles telles qu'un simulateur iOS et un émulateur Android, nous avons donc ajouté cette capacité ».



Productivité .NET



Pour aider à améliorer la productivité .NET, plusieurs fonctionnalités sont livrées dans cette version de Visual Studio 2019 version 16.5.



Tout d'abord, vous pouvez convertir les instructions if en instructions switch ou en expressions switch . Pour ce faire, placez votre curseur sur le mot clé if. Appuyez sur Ctrl + pour déclencher le menu Actions rapides et refactorisations. Enfin, sélectionnez Convertir en instruction «switch» ou Convertir en expression «switch».





Convertir les instructions if en instruction switch

IntelliSense



De plus, IntelliSense prend désormais en charge la complétion pour les méthodes d'extension non importées. Pour accéder à cette capacité, vous devrez activer cette option dans Outils> Options> Éditeur de texte> C#> Intellisense> et sélectionner Afficher les éléments des espaces de noms non importés (expérimental).



Simplifiez l'interpolation



L'éditeur a ajouté la possibilité de simplifier le refactoring d'interpolation de chaîne. Cela aidera à rendre votre interpolation de chaîne plus lisible et concise. Placez votre curseur sur l'interpolation de chaîne. Appuyez sur Ctrl + pour déclencher le menu Actions rapides et refactorisations et sélectionnez Simplifier l'interpolation.





Vous pouvez simplifier l'interpolation via le menu Actions rapides et refactorisations.

Le refactoring de fonction locale d'extraction vous permet de transformer un fragment de code d'une méthode existante en fonction locale. Mettez en surbrillance le code que vous souhaitez extraire. Appuyez sur Ctrl + pour déclencher le menu Actions rapides et refactorisations et sélectionnez Extraire la fonction locale.





Vous pouvez extraire la fonction locale via le menu Actions rapides et refactorisations

Le code permettant de rendre des membres statiques aide à améliorer la lisibilité en rendant un membre non statique statique. Placez votre curseur sur le nom du membre. Appuyez sur Ctrl + pour déclencher le menu Actions rapides et refactorisations et sélectionnez Rendre statique.





Vous pouvez rendre un membre statique via le menu Actions rapides et refactorisations.

Tests



Le profilage est un excellent outil pour identifier les problèmes de performances dans votre code. Vous pouvez désormais profiler un test .NET Core. Pour ce faire, vos projets .NET Core doivent être configurés pour générer des PDB complets. Microsoft recommande également la mise à niveau vers une version minimale de 16.4 pour Microsoft.Test.SDK. Cela vous permettra de profiler les tests dans les paramètres d'architecture x86 et x64. Pour profiler un test, sélectionnez Profil dans le menu contextuel de l'Explorateur de tests. Le profilage de test est pris en charge via l'instrumentation statique et le document Performance Explorer (.vsp) dans Visual Studio.



Débogage en C++ et .NET



Pinnable Properties a été un outil populaire pour le débogage de code managé. Plus précisément, cela permet une visibilité rapide de la propriété d'un objet sans avoir besoin de forer dans un objet. Cette fonctionnalité est désormais disponible en C++ pour les info-bulles et les fenêtres Autos, Locals et Watch. Pour utiliser l'outil, survolez une propriété et sélectionnez l'icône de broche à bascule qui apparaît ou sélectionnez l'option Épingler le membre en tant que favori dans le menu contextuel, ce qui aura pour conséquence d'afficher la propriété sélectionnée en haut de l'affichage du débogueur.





Outil Pinnable Properties dans le débogueur

Outil d'allocation d'objets .NET



L'outil d'allocation d'objets .NET a été mis à jour avec des modifications visant à vous aider à visualiser vos données plus facilement et à réduire le temps que vous passez sur les enquêtes de mémoire.



Tout d'abord, la vue de trace a été déplacée vers un panneau distinct pour vous permettre de distinguer plus facilement entre le type d'allocation et les fonctions au sein du type appelé. De plus, lorsqu'un type d'allocation est sélectionné, l'arborescence des appels est orientée de la feuille vers le nœud racine pour voir plus rapidement quelle fonction spécifique alloue le plus de mémoire et doit être modifiée. Enfin, une nouvelle colonne de taille moyenne a été ajoutée à la fois au panneau de type d'allocation et à la vue de trace. Ces informations sont utiles si vous essayez de déterminer quels types ou fonctions d'allocation prennent beaucoup de mémoire par allocation. De plus, toutes ces colonnes sont triables et peuvent être activées ou désactivées afin que vous puissiez personnaliser les tableaux pour qu'ils vous ressemblent.



Notez également les nouvelles icônes ajoutées à l'allocation, à l'arborescence des appels et à la vue des fonctions, afin de visualiser plus facilement les classes et les structures allouées. Les deux icônes représentent les types de valeur (bleu) et les types de référence (jaune). Soit dit en passant, un certain nombre d'autres expériences utilisateur telles que davantage d'icônes et des améliorations de performances arriveront bientôt dans Visual Studio!



Améliorations C++ dans Visual Studio 2019 version 16.5



Visual Studio 2019 version 16.5 apporte plusieurs améliorations à l'expérience de développement multiplateforme C++ et CMake. À partir de cette version, vous pouvez désormais interagir avec vos connexions distantes stockées via la ligne de commande. Cela est utile pour des tâches telles que le provisionnement de nouvelles machines de développement ou la configuration de Visual Studio en intégration continue.



En outre, cette version offre la possibilité de tirer parti de la prise en charge native du sous-système Windows pour Linux lors de la séparation de votre système de génération d'une machine de déploiement distante, vous permettant de générer en mode natif sur WSL et de déployer les artefacts de génération sur une deuxième machine distante pour le débogage. Ce flux de travail est pris en charge à la fois par les projets CMake et les projets Linux basés sur MSBuild.



Visual Studio version 16.5 facilite encore plus le travail avec les projets CMake dans Visual Studio. Plus précisément, cette version offre la possibilité d'ajouter, de supprimer et de renommer des fichiers source et des cibles dans vos projets CMake à partir de l'EDI sans modifier manuellement vos scripts CMake. Lorsque vous ajoutez et supprimez des fichiers avec l'Explorateur de solutions, Visual Studio modifie automatiquement votre projet CMake. En outre, vous pouvez également ajouter, supprimer et renommer les cibles du projet à partir de la vue Cibles de l'Explorateur de solutions.





Ajouter, supprimer et renommer des fichiers source dans des projets CMake

Les nouvelles fonctionnalités de navigation de code CMake telles que Aller à la définition et Rechercher toutes les références facilitent l'exploration et la compréhension de projets CMake complexes. La fonction de navigation prend en charge les variables, les fonctions et les cibles dans les fichiers de script CMake. Ils fonctionnent sur l'ensemble de votre projet CMake pour offrir plus de productivité que la recherche de texte naïve dans les fichiers et les dossiers.



Télécharger Visual Studio 2019 v16.5



La fonction de navigation prend en charge les variables, les fonctions et les cibles dans les fichiers de script CMake. Ils fonctionnent sur l'ensemble de votre projet CMake pour offrir plus de productivité que la recherche de texte naïve dans les fichiers et les dossiers.

