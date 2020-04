Visual Studio 1.44 est disponible et apporte la vue chronologique Mais aussi des fonctionnalités en préversion comme la synchronisation des paramètres 0PARTAGES 2 0 Vue chronologique



La vue Chronologique est désormais disponible en version stable et activée par défaut. Il s'agit d'une vue unifiée pour visualiser les événements de séries chronologiques (par exemple, les validations Git, les sauvegardes de fichiers, les exécutions de test, etc.) pour un fichier. La vue Chronologique est automatiquement mise à jour en affichant la chronologie de l'éditeur actuellement actif, par défaut. Vous pouvez contrôler ce comportement par défaut en basculant l'icône en forme d'œil dans la barre d'outils de la vue. De même, à l'instar d'autres vues, la vue Chronologique prend en charge la recherche ou le filtrage tandis que vous écrivez.



Dans cette version, l'extension Git intégrée fournit une source de chronologie qui donne l'historique de validation Git du fichier spécifié. La sélection d'un commit ouvrira une vue différente des changements introduits par ce commit. Un menu contextuel fournit des commandes pour copier l'ID de validation et copier le message de validation. Il existe également une nouvelle commande Ouvrir la chronologie dans le menu contextuel de l'Explorateur de fichiers, pour afficher rapidement la chronologie du fichier sélectionné.



Voici la vue Chronologique en action:





Des sources de chronologie supplémentaires peuvent être apportées par des extensions (bien que l'API soit encore à l'étape proposée), qui seront affichées dans la vue chronologique unifiée. Les extensions peuvent également contribuer des éléments de menu à la vue Chronologique et à des éléments de chronologie individuels. Vous pouvez également choisir facilement les sources que vous souhaitez inclure dans la vue.



Workbench



Réécriture de Quick Open



Le contrôle Quick Open (Ctrl + P) utilisait une ancienne version du widget d'arborescence de Microsoft. Dans cette itération, il a été migré pour utiliser le dernier contrôle de liste, déjà utilisé dans le reste de l'interface utilisateur de VS Code. Fonctionnellement, vous ne devriez pas pouvoir faire la différence, car toutes les commandes fonctionneront comme avant.



Microsoft en a profité pour ajouter quelques fonctionnalités qui pourraient vous être utiles :

Naviguez des fichiers aux symboles : vous pouvez maintenant continuer à naviguer vers les symboles d'un résultat de fichier simplement en tapant @. Pour le fichier actuellement sélectionné, tous les symboles apparaîtront et l'éditeur s'ouvrira en arrière-plan pour révéler le symbole actif.

Filtrer les résultats en séparant plusieurs requêtes par des espaces : si vous obtenez trop de résultats pour une recherche de fichier, vous pouvez ajouter d'autres modèles de recherche après avoir tapé un espace. Par exemple, vous pouvez affiner les résultats par dossier si vous tapez <nom de fichier> <nom de dossier> l'un après l'autre.

Trier l'historique de l'éditeur en fonction de la dernière utilisation : un nouveau paramètre "search.quickOpen.history.filterSortOrder": "recency" vous permet de trier l'historique de l'éditeur en fonction des éléments récemment ouverts, même lorsque vous commencez à rechercher. Par défaut, les résultats de l'historique de l'éditeur seront triés par pertinence en fonction du modèle de filtre utilisé.

Nouvelle commande pour ouvrir l'éditeur sur le côté: une nouvelle commande workbench.action.alternativeAcceptSelectedQuickOpenItem vous permet d'ajouter un raccourci clavier supplémentaire pour ouvrir des fichiers ou des symboles d'ouverture rapide sur le côté. Par défaut, Ctrl + Entrée (macOS: Cmd + Entrée) ouvrira le fichier sur le côté dans un nouveau groupe d'édition, plutôt que dans le groupe actuel.

L'Explorateur de fichiers peut afficher les fichiers cachés



Si un fichier est masqué (via le paramètre files.exclude) mais qu'il est ouvert et visible dans l'éditeur, le fichier est affiché dans l'explorateur de fichiers avec sa chaîne parent. Ces fichiers et leurs parents sont affichés dans l'explorateur de fichiers en utilisant une couleur grisée tant que le fichier est visible dans la zone de l'éditeur.



Vue: rouvrir avec



La nouvelle commande Vue: rouvrir avec vous permet de rouvrir le fichier actuellement actif à l'aide d'un autre éditeur personnalisé. Vous pouvez utiliser cette commande pour basculer entre l'éditeur de texte standard de VS Code et l'éditeur personnalisé, ou pour basculer entre plusieurs éditeurs personnalisés pour une ressource.



Éditeur



Conserver la pile d'annulation lors de la réouverture des fichiers



VS Code conserve désormais la pile Annuler / Rétablir d'un fichier lorsque le fichier est fermé. Lorsque le fichier est rouvert, si son contenu n'a pas changé depuis sa fermeture, la pile Annuler / Rétablir sera restaurée.



Ceci est très utile si vous limitez le nombre d'éditeurs ouverts avec le paramètre workbench.editor.limit.value ou si vous fermez accidentellement un fichier sur lequel vous travaillez.



Ordre explicite des actions de code lors de l'enregistrement



Vous pouvez maintenant définir editor.codeActionsOnSave sur un tableau d'actions de code à exécuter dans l'ordre. Vous pouvez l'utiliser pour garantir qu'une action de code spécifique est toujours exécutée avant ou après une autre qui peut entrer en conflit avec elle.



L'éditeur suivant.codeActionsOnSave exécutera toujours Organiser les importations suivi de Tout corriger une fois les importations organisées terminées:



Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

"editor.codeActionsOnSave" : [ "source.organizeImports" , "source.fixAll" ] Langages



Style d'importation automatique en JavaScript



Le nouveau paramètre javascript.preferences.importModuleSpecifierEnding vous permet de contrôler le style des importations utilisées par les importations automatiques de VS Code. Cela peut être utile si vous écrivez du code pour des plateformes telles que des navigateurs qui prennent en charge les modules natifs ES6.



Les valeurs possibles sont:

auto - La valeur par défaut. Utilise le jsconfig du projet pour déterminer le style d'importation à utiliser.

minimal - Importe le style Node.js de Use. Cela raccourcit les importations de src / component / index.js vers src / component.

index - Inclut également la partie index du chemin. Cela raccourcit src / component / index.js en src / component / index.

js - Utilisez le chemin complet, y compris l'extension de fichier (.js).

Fonctionnalités en préversion



Les fonctionnalités en préversion ne sont pas prêtes à être publiées mais sont suffisamment fonctionnelles pour être utilisées.



Synchronisation des paramètres



Microsoft travaille depuis quelques mois pour prendre en charge la synchronisation des paramètres, des extensions et des raccourcis clavier VS Code sur les machines et cette fonctionnalité est disponible pour une préversion chez les Insiders.



Avec cette version, l'éditeur a ajouté la synchronisation des User Snippets et plus d'UI State.





Actuellement, l'état d'interface utilisateur suivant est synchronisé:

Langue d'affichage

Entrées de la barre d'activité

Entrées du panneau

Disposition et visibilité des vues

Commandes récemment utilisées

Notifications "Ne plus afficher"

Gestion de compte



Les extensions qui contribuent à un fournisseur d'authentification verront désormais leurs comptes apparaître dans un nouveau menu contextuel Comptes au-dessus de l'engrenage des paramètres. Vous pouvez afficher tous les comptes auxquels vous êtes actuellement connecté, vous en déconnecter et gérer les extensions de confiance. La connexion à un compte Microsoft à partir d'ici est une autre façon de démarrer la synchronisation des paramètres.



Nouveau débogueur JavaScript



Ce mois-ci, Microsoft a continué à progresser sur son nouveau débogueur JavaScript. Il est installé par défaut chez les Insiders et peut être installé à partir du Marketplace dans VS Code Stable. Vous pouvez commencer à l'utiliser avec vos configurations de lancement existantes en activant le paramètre debug.javascript.usePreview. Voici quelques nouvelles fonctionnalités ajoutées ce mois-ci:

Gestion des liens dans le terminal de débogage : vous pouvez utiliser le terminal de débogage (Debug: créer un terminal de débogage JavaScript) pour déboguer automatiquement tout processus Node.js. Maintenant, le débogueur gère également les liens pour commencer à déboguer votre navigateur chaque fois que vous Cmd / Ctrl + cliquez sur les liens, aucune configuration n'est requise.

Référence $ returnValue dans Watch et Debug Console : lorsqu'il est disponible dans la pile d'appels, vous pouvez désormais référencer $ returnValue d'une fonction dans les expressions Debug Console et Watch.



Télécharger Visual Studio 1.44 (Windows: System | deb rpm tarball)



Télécharger Visual Studio 1.44 (Windows: User Mac | Linux: snap Source : Microsoft



PS : vous pourrez effacer le message dès que ça sera corrigé. 0 0 Il manque le "Code" dans le titre de l'article et en bas vers les liens de téléchargements. On finit par comprendre en lisant, mais de prime abord on pourrait croire que ça concerne Visual Studio et non Visual Studio Code.PS : vous pourrez effacer le message dès que ça sera corrigé.

