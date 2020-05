Build 2020 : Visual Studio 2019 v16.6 et Visual Studio v16.7 Preview 1 sont disponibles Microsoft fait le point sur les nouveautés et les améliorations 0PARTAGES 5 0 Microsoft a profité de son évènement dédié aux développeurs pour annoncer la disponibilité de Visual Studio 2019 version 16.6 and 16.7 Preview 1.



Windows Forms Designer pour .NET Core



Le Windows Forms Designer pour .NET Core est également désormais disponible. Il dispose de tous les contrôles Windows Forms à l'exception de DataGridView et ToolStripContainer qui arrivera bientôt. De plus, toutes les autres fonctionnalités de conception incluent: glisser-déposer, sélection, déplacer et redimensionner, couper/copier/coller/supprimer des contrôles, l'intégration avec la fenêtre Propriétés, la génération d'événements et plus encore!



Pour activer le Windows Forms Designer dans Visual Studio 2019, accédez à Outils> Options> Environnement> Fonctionnalités en préversion et sélectionnez l'option Utiliser la préversion du Windows Forms Designer pour les applications .NET Core.





.NET Core Windows Forms Designer

Contrôle de version



Cette mouture apporte l'expansion continue des fonctionnalités de Git dans Visual Studio 2019. Pour accéder à ces mises à jour supplémentaires, vous pouvez basculer la fonctionnalité de prévisualisation vers New Git User Experience dans le menu Outils> Options. Contrairement à l'expérience précédente, lorsque vous clonez un référentiel avec une solution, Visual Studio 2019 charge automatiquement la solution une fois le clone terminé. Par conséquent, cela vous fait gagner un temps précieux.



Microsoft a également mis à jour l'interface utilisateur pour le commiting et le stashing (la commande git stach permet de « mettre de côté » des modifications. Cette fonctionnalité est très pratique, notamment lorsque le développeur a besoin de changer de branche rapidement. Git stash va récupérer les modifications en cours et les enregistrer dans un conteneur qu'on appellera un stash) avec une expérience de modification améliorée pour les commits. De plus, l’éditeur a ajouté la fonctionnalité remote branch management, demandée par les développeurs, dans la liste déroulante des branches. En outre, vous pouvez désormais créer un nouveau commit de branche dans l'historique de votre référentiel.



Enfin, Microsoft a ajouté plusieurs nouvelles commandes dans le menu Git de niveau supérieur pour un accès facile au clavier. Ceux-ci incluent le référentiel Clone, afficher l'historique des branches, ouvrir le référentiel dans l'explorateur de fichiers ou l'invite de commande, gérer les remotes et les paramètres du référentiel global Git.



Microsoft Fakes pour .NET Core et les projets de type SDK



Microsoft Fakes prend désormais en charge .NET Core ! Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans Outils> Options> Fonctionnalités en préversion. Il se peut que vous souhaitiez migrer vos applications et vos suites de tests vers .NET Core, et maintenant une grande partie de ce travail est possible.



Microsoft Fakes est un framework de simulation qui permet d'isoler le code que vous voulez tester en « simulant » certaines parties de votre code avec des stubs ou des shims. Ce sont donc de petits morceaux de code qui sont sous le contrôle de vos tests. Cette simulation vous permet de mieux vous orienter dans vos tests. En effet, en isolant votre code pour les tests, vous savez que si le test échoue, la cause est là et pas ailleurs. Les stubs et les shims vous permettent également de tester votre code même si d'autres parties de votre application ne fonctionnent pas encore.



Fakes se décline en deux saveurs :

Un stub remplace une classe par un petit substitut qui implémente la même interface. Pour utiliser des stubs, vous devez concevoir votre application de sorte que chaque composant ne dépend que des interfaces et non des autres composants. (Par « composant », Microsoft entend une classe ou un groupe de classes qui sont conçues et mises à jour ensemble et généralement contenues dans un package)

Un shim modifie le code compilé de votre application au moment de l'exécution afin qu'au lieu de faire un appel de méthode spécifié, il exécute le code shim fourni par votre test. Les shims peuvent être utilisés pour remplacer les appels aux assemblys que vous ne pouvez pas modifier, tels que les assemblys .NET.

Nouveau dans Visual Studio 2019 version 16.7 Preview 1



C++ Address Sanitizer



Vous pouvez commencer à utiliser Address Sanitizer dans le jeu d'outils MSVC pour X64 ainsi que les configurations de débogage. Le runtime ASAN prend désormais en charge X64 et les commutateurs de débogage /MTd, /MDd et /LDd.



Productivité .NET



Le premier nouvel ajout est une action rapide pour ajouter un attribut d'affichage du débogueur à une classe. Cela vous permet d'épingler les propriétés du débogueur par programme dans votre code. En outre, il existe un nouveau correctif de code pour les affectations ou comparaisons accidentelles à la même variable.



Pour essayer cette fonctionnalité, placez votre curseur sur le nom de la classe et utilisez Ctrl +. pour déclencher le menu Actions rapides et refactorisations. Sélectionnez Ajouter un attribut ‘DebuggerDisplay’. Cela ajoutera l'attribut d'affichage du débogueur en haut de votre classe et générera une méthode automatique qui renvoie ToString ( ) que vous pouvez modifier pour renvoyer la valeur de propriété dont vous avez besoin épinglée dans le débogueur.





Action rapide pour ajouter un attribut d'affichage du débogueur à une classe

La prochaine modification intervient dans la complétion d'IntelliSense au niveau des littéraux de chaîne DateTime et TimeSpan. Vous pouvez voir les options de complétion et les explications sur ce que signifie chaque caractère avec les formats de date et d'heure, y compris des exemples. L'utilisation de Ctrl + Espace dans la chaîne DateTime ou TimeSpan vous montrera cette fonctionnalité en action.



IntelliCode



IntelliCode a été mis à jour dans Visual Studio 2019 16.7 Preview 1 et fournit désormais des recommandations étoilées pour les arguments de fonction. Cela se produit comme un processus naturel lorsque vous écrivez du code C#. Il ne peut pas être plus facile d’essayer cette fonctionnalité. Commencez simplement à éditer votre code C# !



Améliorations des outils XAML WPF, UWP et Xamarin.Forms



L'équipe XAML propose plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les développeurs qui créent des applications à l'aide de XAML telles que WPF, UWP et, le cas échéant, Xamarin.Forms. Ces fonctionnalités incluent un nouveau visualiseur de couleurs dans l'éditeur de code et un aperçu précoce d'une nouvelle fonctionnalité du concepteur XAML appelée Actions suggérées.



