Pour plusieurs itérations, Microsoft avait annoncé des progrès sur la flexibilité de la mise en page. Avec cette version, cet ensemble de fonctionnalités est désormais prêt pour une utilisation générale. Il est désormais possible de déplacer des vues entre la barre latérale et le panneau. Pour ce faire, vous pouvez désormais faire glisser une vue par son en-tête ou un groupe entier par son icône ou son titre depuis son emplacement actuel et la déplacer vers l'emplacement souhaité. À partir du clavier, les commandes "Vue : déplacer la vue" (workbench.action.moveView) et "Vue : déplacer la vue focalisée" (workbench.action.moveFocusedView) peuvent être utilisées.Vous pouvez également regrouper certaines vues provenant de différentes extensions ou vous pensez que les groupes par défaut de vues intégrées ne vous conviennent pas. Vous pouvez à la fois déplacer des vues dans des groupes existants ou créer de nouveaux groupes pour un ensemble sélectionné de vues. Cela fonctionne à travers la barre latérale et le panneau comme auparavant.Les vues et les groupes de vues peuvent être réinitialisés à leurs emplacements par défaut via leurs menus contextuels. Lorsqu'une vue a été déplacée de son emplacement par défaut, il y aura une entréepour la réinitialiser. Il existe également des commandes "Affichage : Réinitialiser l'emplacement de la vue ciblée" (workbench.action.resetFocusedViewLocation) et "Affichage : Réinitialiser les emplacements des vues" (workbench.action.resetViewLocations) pour réinitialiser toutes les vues et tous les groupes à leurs emplacements par défaut.Il est désormais possible d'annuler plusieurs fichiers, même si les fichiers ont été fermés entre-temps. Les fichiers modifiés seront rouverts et une opération sur plusieurs fichiers, comme un symbole de renommage, sera annulée dans tous les fichiers concernés. VS Code reconnaît actuellement CR retour chariot), LF (saut de ligne) et CRLF comme fins de ligne. Certains langages de programmation ont des définitions différentes de ce qui constitue une fin de ligne.Cela varie selon les langages, par exemple LS (séparateur de ligne) et PS (séparateur de paragraphe) sont des terminateurs de ligne en C# et JavaScript, mais pas en HTML, PHP ou Java. Ces différences de fin de ligne peuvent provoquer des problèmes lorsque VS Code communique avec un serveur de langage, car divers concepts sont communiqués entre VS Code et le serveur à l'aide de coordonnées (line;char). S'il existe différentes définitions d'une fin de ligne, cela peut entraîner différents mappages de lignes et d'emplacements dans le fichier.Visual Studio Code 1.46 intègre une prise en charge améliorée des liens. L'aperçu du lien du terminal intégré du mois dernier a remplacé l'ancienne implémentation. La nouvelle implémentation de liens permet désormais l'amélioration de la détection de liens et de sites Webgrâce à la détection de liens de l'éditeur ; la prise en charge du lien de dossier, soit en ouvrant le dossier dans l'explorateur, soit en ouvrant une nouvelle fenêtre VS Code; les différentes actions de lien pour différents types de liens, retombant sur des liens "Word" qui recherchent l'espace de travail (en fonction du paramètre terminal.integrated.wordSeparators); l'expérience de mise en évidence et de survol du lien similaire avec l'éditeur.Poursuivant les améliorations récentes des performances des tâches, Run Build Task ne demandera plus toujours des extensions pour leurs tâches. Si une tâche de génération par défaut est configurée dans votre dossier tasks.json, exécuter la tâche de génération essaiera uniquement de résoudre cette tâche, au lieu de rechercher toutes les tâches de toutes les extensions avant d'exécuter la tâche de génération par défaut.Cette version améliore les configurations de débogage automatique. Microsoft dit avoir introduit une fonctionnalité permettant aux auteurs d'extensions d'analyser le projet en cours et de proposer automatiquement des configurations de débogage. Ces configurations de débogage sont créées dynamiquement et ne s'affichent donc pas dans le fichier de configuration launch.json. C'est bien tant qu'ils fonctionnent hors de la boîte, mais parfois vous devrez peut-être modifier la configuration, par exemple pour ajouter un argument supplémentaire. Il y a maintenant une option pour enregistrer une configuration de débogage automatique dans un launch.json, afin de l'ouvrir pour l'édition. Pour ce faire, utilisez le bouton d'engrenage à la fin de la configuration de débogage automatique dans la sélection rapide "Debug: Select and Start Debugging"Lors du débogage d'une extension dans le navigateur, l'extension déboguée apparaît dans un nouvel onglet du navigateur qui désactive (masque) l'onglet du débogueur. Lorsque le débogueur s'arrête pour une raison quelconque, par exemple, atteint un point d'arrêt, Microsoft dit ne pas pouvoir activer l'onglet débogueur (car les navigateurs ne fournissent pas d'API pour cela). Cela rend presque impossible de découvrir que l'extension déboguée s'est arrêtée. Pour régler ce problème, Microsoft met à jour le titre de l'onglet pour inclure un indicateur de cercle rouge (ressemblant à un point d'arrêt). Dès que l'onglet du débogueur est activé, le point rouge est supprimé.VS Code vous permet de déposer des fichiers dans l'explorateur de fichiers pour les télécharger. Dans cette itération, Microsoft a amélioré cette fonctionnalité pour vous permettre de supprimer des dossiers pour les télécharger, y compris tous les dossiers et fichiers enfants. Comme cela peut être une opération de longue durée, vous verrez les progrès signalés dans la barre d'état et vous pouvez annuler l'opération si nécessaire.Télécharger Visual Studio Code 1.46 (Windows: Système Mac | Linux: tarball Source : Microsoft Que pensez-vous des nouveautés de cette version ?