Add New File (facilite l'ajout de nouveaux fichiers à n'importe quel projet) ;

Editor Enhancements (fournit des fonctionnalités supplémentaires telles que les encodages HTML et URL) ;

EditorConfig Language Service (aide les développeurs à définir et à maintenir des styles de codage cohérents entre les différents éditeurs et EDI) ;

File Icons (ajoute des icônes pour les fichiers qui ne sont pas reconnus par l'Explorateur de solutions) ;

Insert GUID (facilite l'insertion d'un nouveau GUID dans n'importe quel éditeur et champ de saisie) ;

Learn the Shortcut (affiche le raccourci clavier pour toute commande que vous exécutez pour vous aider à apprendre les raccourcis dont vous avez le plus besoin) ;

Markdown Editor (un éditeur Markdown complet avec aperçu en direct et mise en évidence de la syntaxe).

En mai dernier a eu lieu, Microsoft Build, le rendez-vous annuel sur les dernières innovations de la firme dédié aux développeurs. Après l’ouverture confiée à Satya Nadella, le PDG de l’entreprise, place aux annonces sur toutes les nouveautés de la firme. C'est lors de cet événement que l'entreprise a annoncé la disponibilité de Visual Studio 2019 version 16.6 et 16.7 Preview 1.Lors de Microsoft Build 2020, les développeurs qui regardaient la diffusion en direct ont demandé à Microsoft de faciliter l'acquisition des extensions de base dont tous les utilisateurs de Visual Studio bénéficieraient. Eh bien, le mercredi dernier, Mads Kristensen, gestionnaire principal de programme pour Visual Studio, a annoncé Basic Essentials, un pack d'extensions pour Visual Studio 2019 contenant des extensions dont aucun développeur ne devrait être privé, selon Microsoft.Lors de sa session de conseils et astuces pour Visual Studio 2019 (développement à distance) lors de la conférence Build, Mads a montré quelques extensions. « Je suis un grand fan des extensions Visual Studio et j'en écris pas mal quand j'en ai le temps. Ainsi, lorsqu'on m'a demandé à plusieurs reprises un moyen rapide et facile d'installer les extensions les plus utiles, j'ai répondu "bien sûr, je ferai un pack d'extensions" », dit-il.Pour info, un pack d'extensions est une extension unique qui demande à Visual Studio d'installer une ou plusieurs autres extensions.Web Essentials et Extensibility Essentials sont des exemples de packs d'extensions. Ce sont deux packs d'extensions ciblant des types de développement très spécifiques et qui ne sont pertinents pour aucun autre.Basic Essentials, le nouveau pack d'extensions, a deux exigences, selon Mads. Il ne doit contenir que des extensions pertinentes pour tous les développeurs et son nom doit se terminer par le mot Essentials. Il explique qu'il a fallu identifier premièrement les extensions dont on ne peut pas se passer, puis supprimer celles qui ne sont pas utiles à tous les développeurs. Deuxièmement, qu'il devait trouver un bon nom. Quelque chose qui décrit un ensemble d'extensions généralement utiles, performantes, fiables et de haute qualité, d'où le nom Basic Essentials.Les extensions disponibles sous Basic Essentials, publié sous la licence Apache 2.0 sont :Source : Microsoft Que pensez-vous de ce pack d'extensions ? Cela comble-t-il vos attentes ?Quelles autres extensions souhaiteriez-vous avoir dans Basic Essentials ?