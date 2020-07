Visual Studio Code 1.47 est disponible et apporte un nouveau débogueur JavaScript Ainsi que la possibilité de modifier des paramètres complexes 16PARTAGES 3 0 Table de travail



Modifier les paramètres d'objet à partir de l'éditeur de paramètres



Avant, l'éditeur de paramètres ne pouvait être utilisé que pour modifier les paramètres des types primitifs, comme les chaînes et les booléens, et vous deviez modifier directement settings.json pour les types de paramètres plus compliqués. Vous pouvez maintenant modifier les paramètres des objets non imbriqués à partir de l'éditeur de paramètres. Les auteurs d'extensions peuvent utiliser cette fonctionnalité pour augmenter la visibilité de ces types de paramètres.





Sélectionnez et conservez le focus dans une vue de liste



Il existe une nouvelle commande, list.selectAndPreserveFocus , qui vous permet de sélectionner un élément dans une liste, tout en conservant le focus dans cette liste. Cela peut être utile si vous souhaitez sélectionner plusieurs fichiers dans une liste, comme l'Explorateur de fichiers, sans avoir à vous concentrer sur l'éditeur de fichiers.



La commande n'est liée à aucun raccourci clavier par défaut, mais vous pouvez ajouter votre propre raccourci clavier:



Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

{ "key" : "ctrl+o" , "command" : "list.selectAndPreserveFocus" } Installer VSIX par glisser-déposer



VS Code prend désormais en charge l'installation d'un fichier d'extension VSIX par glisser-déposer sur la vue Extensions.



Nouveaux arguments de commande de l'éditeur de recherche



Deux nouveaux arguments ont été ajoutés aux commandes de l'éditeur de recherche ( search.action.openNewEditor , search.action.openNewEditorToSide ) pour permettre aux raccourcis clavier de configurer le comportement d'un nouvel éditeur de recherche:

triggerSearch : indique si une recherche doit être exécutée automatiquement lors de l'ouverture d'un éditeur de recherche. La valeur par défaut est true .

: indique si une recherche doit être exécutée automatiquement lors de l'ouverture d'un éditeur de recherche. La valeur par défaut est . focusResults : indique s'il faut mettre le focus dans les résultats d'une recherche ou dans l'entrée de requête. La valeur par défaut est true .

Par exemple, la liaison de touches suivante exécute la recherche lorsque l'éditeur de recherche est ouvert, mais laisse le focus dans le contrôle de requête de recherche.



Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

{ "key" : "ctrl+o" , "command" : "search.action.openNewEditor" , "args" : { "query" : "VS Code" , "triggerSearch" : true , "focusResults" : false } } Éditeur



Modification de la casse dans les regex



VS Code prend désormais en charge la modification de la casse des groupes de correspondance d'expressions régulières tout en effectuant une recherche / remplacement dans l'éditeur. Cela se fait avec les modificateurs \u\U\l\L , où \u et \l vont mettre en majuscule / minuscule un seul caractère, et \U et \L vont mettre en majuscule / minuscule le reste du groupe correspondant.



Par exemple :





Les modificateurs peuvent également être empilés - par exemple, \u\u\u$ 1 mettra en majuscule les trois premiers caractères du groupe, ou \l\U$ 1 mettra en minuscule le premier caractère et mettra en majuscule le reste.



Actuellement, ceux-ci sont uniquement pris en charge dans le contrôle Find de l'éditeur, et non dans la recherche globale dans les fichiers.



Débogage



Nouveau débogueur JavaScript



Le nouveau débogueur JavaScript, après avoir été le débogueur par défaut chez les Insiders le mois dernier, est désormais le débogueur par défaut pour JavaScript (Node.js et Chrome) dans VS Code. Vous ne devriez pas avoir besoin de modifier les paramètres ou de lancer les configurations pour profiter du nouveau débogueur.



Débogage d'un seul fichier



Jusqu'à aujourd'hui, le débogueur VS Code n'avait aucun moyen standard de montrer qu'un fichier dans l'éditeur pouvait être facilement débogué d'un simple clic sur un bouton. Certaines extensions de débogage vous permettraient de le faire, généralement avec une configuration de débogage qui vous invitait à « Déboguer le fichier dans l'éditeur ». Cependant, les utilisateurs devaient toujours sélectionner la configuration correcte dans le menu déroulant de configuration de débogage avant de pouvoir utiliser F5. D'autres extensions de débogage implémentent une stratégie de secours pour F5: si aucun launch.json n'existe, F5 tentera de déboguer le fichier actuellement ouvert dans l'éditeur actif.



Étant donné que les deux approches ne sont pas facilement détectables, certaines extensions de débogage (par exemple, Python) ont commencé à ajouter un bouton Exécuter à la zone de titre de l'éditeur.



Puisque l'équipe n'a pas trouvé de meilleure approche et que cette méthode peut être implémentée sans avoir besoin de nouvelles API, elle a écrit quelques lignes directrices sur la façon de l'implémenter de manière standard.



Nouvel alias de commande Set Next Statement pour Jump to Cursor



Pour rendre la commande Jump to Cursor plus visible pour les utilisateurs provenant de Visual Studio, l'équipe a ajouté l'alias de commande Set Next Statement .



Si vous ne savez pas ce que fait Jump to Cursor : il vous permet de déplacer l'exécution du programme vers un nouvel emplacement sans exécuter le code source entre les deux.



Langages



TypeScript 3.9.6



VS Code regroupe désormais TypeScript 3.9.6. Cette mise à jour mineure corrige quelques bogues, dont un qui pourrait entraîner le blocage du serveur TypeScript sur certains modèles de code source.



Fonctionnalités en préversion



Les fonctionnalités en préversion ne sont pas prêtes à être publiées, mais sont suffisamment fonctionnelles pour être utilisées.



Synchronisation des paramètres



L'équipe travaille depuis quelques mois à la prise en charge la synchronisation des préférences VS Code sur toutes les machines et cette fonctionnalité est disponible en préversion pour les Insiders.



Vous pouvez désormais désactiver la synchronisation sur une autre machine en utilisant l'action Désactiver le menu contextuel Préférences Sync sur l'entrée de la machine dans la vue Machines synchronisées.





Prise en charge de TypeScript 4.0



Avec cette itération, l'équipe a continué d'améliorer sa prise en charge de TypeScript 4.0.



Prise en charge partielle d'IntelliSense pendant le chargement de grands projets JavaScript ou TypeScript



La version bêta de TypeScript 4.0 apporte également une nouvelle fonctionnalité qui devrait aider à réduire le temps que vous passez à attendre pendant le chargement d'un grand projet JavaScript ou TypeScript. Pour expliquer comment cela fonctionne, Microsoft s'est proposé de mettre un peu de contexte sur le fonctionnement des versions actuelles de TypeScript.



Lorsque vous ouvrez un fichier JavaScript ou TypeScript dans VS Code, le service de langage TypeScript détermine à quel projet ce fichier appartient, puis charge le projet associé pour celui-ci. Parfois, ce projet peut être assez volumineux, comme avec la base de code VS Code, qui se compose de plusieurs milliers de fichiers TypeScript. Pendant le chargement d'un projet, VS Code est capable de gérer les opérations de syntaxe de base, telles que l'obtention du plan du document et l'activation du pliage de code, mais il ne peut pas actuellement fournir IntelliSense ou d'autres fonctionnalités de langage plus avancées, car elles dépendent de la compréhension de l'ensemble du projet. Pour fournir des importations automatiques, par exemple, le service du langage TypeScript doit connaître tous les symboles exportés dans un projet.



Les modifications apportées à TypeScript 4.0 permettent à VS Code de fournir IntelliSense et d'autres fonctionnalités de langage plus avancées pendant qu'un grand projet est toujours en cours de chargement. La mise en garde est que l'IntelliSense que Microsoft peut fournir se limite à consulter le fichier actuel au lieu du projet entier. Cela signifie que des fonctionnalités telles que les suggestions et Aller à la définition fonctionneront, mais seules les suggestions du fichier actuel seront affichées et vous ne pourrez exécuter Aller à la définition que pour passer à un autre symbole dans le fichier actuel.



Annuler / Rétablir pour Code Action



Microsoft travaille sur la possibilité d'annuler et de refaire des actions de code et des refactorisations. Un exemple frappant est le refactoring de changement de nom de classe Java, qui apporte une modification textuelle et renomme le fichier sur le disque. Cela peut maintenant être annulé, mais il faut toujours déclencher l'annulation deux fois.



Télécharger Visual Studio Code 1.47 sur deb rpm tarball)



