Microsoft a publié une nouvelle extension pour Visual Studio qui permet aux développeurs d'exécuter et de déboguer une application .NET Core dans WSL 2. Cela aide aussi les développeurs Windows ciblant les environnements de production Linux à profiter d’une expérience de débogage local plus fidèle. La nouvelle extension de la firme est disponible actuellement en préversion et téléchargeable sur le store de Visual Studio. Voici une brève présentation de cette extension.En publiant cette extension, Microsoft contribue à rendre célèbre le schéma selon lequel les développeurs .NET Core utilisent Windows pour développer et modifier une application Web ou un microservice, mais la déploient sous Linux, ce qui leur offre plus d'options de déploiement et réduit les coûts de licence. Un tel procédé peut également rendre une application plus performante. Selon Microsoft, cette extension permettra aux développeurs de bénéficier d’une “expérience de débogage local plus fidèle”, mais aussi d’avoir plus de facilité.Microsoft avait déjà présenté l'extension en avant-première au cours de son événement virtuel Build qui a eu lieu en mai. Pour l’installer, vous devez disposer de Windows 10 et WSL 2, avec une installation d’Ubuntu ou de Debian, et de Visual Studio 2019, avec l'édition communautaire gratuite suffisante. Selon certains l’ayant essayé, l'extension semble bien faite. Une fois installée, une option WSL 2 apparaît dans les choix déroulants pour lancer une session de débogage, et lorsqu'elle est sélectionnée, elle invite à installer le noyau .NET 3.1 sur le système d'exploitation Linux “distant”.Il déploie alors automatiquement les fichiers requis. Le SDK de .NET Core s’installe du côté de Linux, mais le code source de l'application reste dans le système de fichiers Windows, accessible via /mnt/[driveletter]. Leur application Web .NET Core a fonctionné normalement sur WSL 2 et sans causer de problèmes, à part les messages dans la fenêtre de débogage concernant le chargement de fichiers à partir de /mnt/c/Users/[nom d'utilisateur], etc. En revanche, ils n’ont pas eu la même chance avec une application .NET Core React.js.Pour finir, il faut noter que Microsoft offre de nombreux moyens de déboguer les applications .NET Core sous Linux. L'une d'elles consiste à utiliser Visual Studio Code sous Linux, qui fonctionne plutôt bien et est sans doute un meilleur environnement que Visual Studio pour le débogage de JavaScript. Un autre moyen consiste à exécuter Visual Studio sous Windows et à déployer Docker dans un conteneur Linux ; cela fonctionne avec le support de débogage depuis un certain temps.Une autre option est d'utiliser Visual Studio Code remoting, qui vous permet d'exécuter l'éditeur et de déboguer du côté Windows tout en compilant et en exécutant du côté Linux. Cette option est similaire à la nouvelle extension Visual Studio, mais sa mise en place demande plus d'efforts. Et contrairement à la nouvelle extension, le développement à distance dans VS Code fonctionne avec des serveurs Linux distants ainsi qu'avec WSL 2.Comme l'idée est de vérifier qu'une application .NET Core fonctionne de la même manière sous Linux que sous Windows, il serait utile que le programme d'exécution de tests de Visual Studio exécute des tests dans l'environnement WSL 2, mais cela n'est pas pris en charge.Source : Télécharger l’extension Qu'en pensez-vous ?