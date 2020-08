Visual Studio Code 1.48 est disponible en téléchargement et apporte de nombreuses améliorations Comme la commande Debug: Open Link pour déboguer rapidement toute URL 0PARTAGES 6 0 Microsoft a annoncé la disponibilité de Visual Studio Code 1.48. Cette mise à jour s'accompagne de certaines améliorations et nouveautés.



Table de travail



Éditeur de recherche



Microsoft a ajouté une commande Ouvrir l'éditeur de recherche pour ouvrir un éditeur de recherche existant s'il en existe un, ou pour en créer un autre. La commande préexistante Ouvrir un nouvel éditeur de recherche a été renommée en Nouvel éditeur de recherche et créera toujours un nouvel éditeur de recherche.



Les éditeurs de recherche prennent également désormais en charge les configurations search.sortOrder personnalisées, telles que le tri par type de fichier, date de modification ou nombre de résultats.



Extensions



Les actions de filtrage de la vue Extensions sont désormais affichées sous une action de filtre distincte (bouton d'entonnoir):





Le menu Vues et Plus d'actions (...) a été modifié pour apporter une meilleure organisation des requêtes d'extension (telles que Installées ou Recommandées) et d'autres actions telles que Vérifier les mises à jour des extensions et Activer toutes les extensions:





Contrôle de la source



Toujours afficher les référentiels



Il existe un nouveau paramètre, scm.alwaysShowRepositories , qui permet à la vue Contrôle de code source d'afficher toujours les lignes du référentiel, même s'il n'y a qu'un seul référentiel ouvert.



Git : nettoyage du menu



Le menu Git Vues et Plus d'actions (...) a été modifié pour une meilleure organisation de plusieurs commandes. Il propose désormais plusieurs sous-menus pour réduire la quantité d'éléments présents sur la liste déroulante.



GitHub: publier dans un référentiel public



Lors de la publication d'un référentiel sur GitHub, vous avez désormais la possibilité de rendre le référentiel public, par opposition au référentiel par défaut précédent, privé.



Débogage



Améliorations de l'interface utilisateur

La valeur par défaut du paramètre debug.openDebug a été modifiée en openOnFirstSessionStart . Par conséquent, la vue Débogage ne sera automatiquement ouverte qu'au démarrage de la première session de débogage.

a été modifiée en . Par conséquent, la vue ne sera automatiquement ouverte qu'au démarrage de la première session de débogage. Microsoft a mis à jour l'icône de débogage dans la barre d'état pour qu'elle soit mieux alignée avec l'icône dont l'éditeur se sert dans la barre d'activité. Cette nouvelle icône devrait représenter plus clairement que les points d'arrêt seront respectés lorsque le programme sera lancé de cette façon.



Commande Debug: Open Link



Une nouvelle commande Debug: Open Link a été ajoutée pour déboguer rapidement toute URL. Auparavant, pour déboguer un navigateur, vous deviez installer l'extension Debugger for Chrome et écrire un fichier de configuration launch.json pour déboguer une page. Cette commande vous permet de déboguer n'importe quelle URL sans avoir besoin de configurations de lancement supplémentaires.



Si vous avez sélectionné une URL dans votre éditeur actif, il l'ouvrira automatiquement. Sinon, VS Code vous invitera à entrer une URL, pré-remplie avec l'URL dans votre presse-papiers, dans le cas échéant.



Vous pouvez ajuster la configuration de débogage utilisée dans cette commande via le paramètre debug.javascript.debugByLinkOptions Améliorations du débogueur JavaScript



La version précédente de VS Code incluait le nouveau débogueur JavaScript de Microsoft. Cette nouvelle version inclut des dizaines de correctifs et d'améliorations qui résultent du retour des développeurs.



Prise en charge du navigateur



Prise en charge de l'encodage de fichiers texte



Tous les encodages de fichier texte de la version desktop de VS Code sont désormais également pris en charge lors de l'exécution dans un navigateur. Ainsi, les paramètres files.encoding et files.autoGuessEncoding peuvent désormais être configurés pour le Web et fonctionner de la même manière que dans la version desktop.



Fonctionnalités en préversion



Les fonctionnalités en préversion ne sont pas prêtes à être publiées, mais sont suffisamment fonctionnelles pour être utilisées.



Synchronisation des paramètres



La synchronisation des paramètres est maintenant disponible en préversion dans la version stable. Cette fonctionnalité s'appelle désormais Synchronisation des paramètres et toutes ses références et paramètres ont été ajustés pour s'aligner sur le nouveau nom.



Fusion (merge) manuelle



Dans cette version, Microsoft a simplifié le processus d'activation de la synchronisation des paramètres lorsque vous avez déjà effectué une synchronisation en introduisant la fonction de fusion manuelle.



Télécharger Visual Studio Code 1.48 (Windows: System | deb rpm tarball)



Télécharger Visual Studio Code 1.48 (Windows: System | deb rpm tarball)

Source : Microsoft