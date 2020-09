L'extension C++ pour Visual Studio Code passe en version 1.0 et apporte un riche ensemble de fonctionnalités de productivité Adaptables à diverses plateformes et architectures 0PARTAGES 4 0 Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et macOS. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippets, la refactorisation du code et Git intégré. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier, les préférences et installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires.



L'éditeur de code source peut être utilisé avec une variété de langages de programmation, entre autres Java, JavaScript, Go, Node.js et C ++. Concernant ce dernier langage, l'équipe de développement a travaillé sur une extension C++ pour apporter un riche ensemble de fonctionnalités de productivité à Visual Studio Code pour les développeurs C++, y compris la complétion intelligente de code IntelliSense, le débogage, la refactorisation, la navigation dans le code, et plus encore! En plus de cela, ces fonctionnalités sont adaptables à diverses plateformes, architectures et compilateurs, pour tous vos scénarios de compilation croisée et de développement à distance.



Cette extension est désormais publiée en disponibilité générale. Par le biais de Julia Reid, Program Manager Visual C++, l'équipe responsable du développement explique « qu'au fil des ans, nos clients ont contribué à façonner l'orientation du développement C ++ dans VS Code en demandant des fonctionnalités clés et en signalant des bogues. La version 1.0 de l'extension C++ pour Visual Studio Code offre ces fonctionnalités en haute qualité. Vous avez demandé, nous avons écouté. »



Édition



En ce qui concerne l'édition, l'extension C++ fournit une multitude de fonctionnalités de productivité pour améliorer votre efficacité de codage. Pour n'en nommer que quelques-unes, l'extension est fournie avec:

IntelliSense : pour la complétion de code, les informations sur les paramètres, les informations rapides et les listes de membres.

La navigation dans le code : pour trouver toutes les références, Aller à la définition / déclaration , Choisir la définition / déclaration .

, . Prise en charge de la refactorisation : vous donne la possibilité de renommer le symbole.

Formatage du code.

Coloration sémantique, qui fournit une coloration aux variables même lorsqu'elles sont utilisées en dehors de la portée dans laquelle elles sont déclarées.

Documentation des commentaires Doxygen.



Débogage



L'interface utilisateur de débogage intégrée de Visual Studio Code lance votre débogueur C ++ de choix sous le capot, créant une expérience de débogage intuitive, mais personnalisable, sous Linux, macOS et Windows. Avec le débogueur de l'extension C ++, vous pouvez:

Définir des points d'arrêt (points d'arrêt conditionnels, inconditionnels et de fonction)

Définir les variables de surveillance

Parcourir votre programme

Déboguer les programmes multi-threads

Déboguer un processus distant

Et bien plus encore !

L'extension C ++ 1.0 inclut également tous les correctifs récents aux problèmes précédents avec le débogueur, tels que:

Prise en charge de macOS Catalina.

Prise en charge de la modification des points d'arrêt conditionnels lors du débogage (cppdbg).





Quoi de neuf dans la version 1.0?



Prise en charge de Linux sur ARM et ARM64



L'équipe a annoncé que la version 1.0 de l'extension C++ apporte une expérience de développement de premier ordre pour Linux sur ARM et ARM64, avec IntelliSense et la prise en charge des builds et débogages à distance. Vous pouvez maintenant développer des applications C ++ sur Raspberry Pi avec VS Code et Remote-SSH!



Configuration IntelliSense facile



L'équipe est consciente que la configuration d'IntelliSense C++ n'a pas toujours été facile. Elle a donc créé un didacticiel vidéo pour vous aider.



Formatage de code personnalisable



La version 1.0 de l'extension C ++ apporte un nouvel ensemble riche de paramètres de formatage C++. Tous les paramètres de mise en forme du code C ++ de Visual Studio IDE sont désormais pris en charge dans VS Code. De plus, l’extension C ++ prend en charge EditorConfig intégré pour tous ces nouveaux paramètres, vous offrant plus de contrôle et de flexibilité que jamais avec le formatage du code.



Pack d'extension C ++



Pour tirer le meilleur parti de tout ce que Visual Studio Code a à offrir (développement à distance, intégration GitHub, prise en charge CMake de premier ordre pour n'en nommer que quelques-uns), l'équipe a créé un pack d'extension C++ pour vous. Le pack d'extension comprend :

C / C ++

Thèmes C / C ++

CMake

Outils CMake

Pack d'extension de développement à distance

Pull Request et problèmes GitHub

Espaces de codes Visual Studio

Pack d'extension LiveShare

Générateur de documentation Doxygen

Meilleure syntaxe C ++

« Si vous n’avez pas essayé Visual Studio Code avec C++ depuis un certain temps, il est temps de recommencer. Notre équipe a travaillé dur ces derniers mois pour résoudre une myriade de problèmes signalés et l'extension C++ est maintenant meilleure pour cela. Par exemple, nous avons résolu neuf problèmes GitHub liés aux performances au cours des neuf derniers mois. En fait, de nombreuses extensions VS Code s'appuient sur le moteur IntelliSense de haute qualité de l'extension C++, tel que PlatformIO IDE, une extension populaire pour le développement intégré dans VS Code. La version 1.0 de l'extension C++ rencontre la barre haute que nous, et nos clients, avons fixée pour la qualité, mais nous ne nous arrêterons pas là. Les performances continueront d'être une priorité pour l'extension C++ ».



Installer le pack d'extension C/C++



