Visual Studio 2019 v16.8 Preview 3.1 s'accompagne des Codespaces en version bêta limitée Des améliorations de l'intégration à Git, de la prise en charge des principales fonctionnalités C++20 0PARTAGES 6 0 Visual Studio Codespaces



Les Visual Studio Codespaces sont désormais disponibles en version bêta limitée dans Visual Studio 2019 Preview 3.1 pour un sous-ensemble d'utilisateurs GitHub. Au fil du temps, plus d'utilisateurs auront accès en fonction de la disponibilité et de la date d'inscription.



Il s'agit d'environnements managés pour n’importe quel projet. Vous travaillez sur un projet à long terme, une branche de fonctionnalité de courte durée ou vous souhaitez réviser rapidement une demande de tirage ? Visual Studio Codespaces peut vous aider à être plus productif en vous fournissant un environnement de développement entièrement configuré en quelques minutes. En pointant vers un référentiel Git, Visual Studio Codespaces configure tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous concentrer sur votre productivité.



Visual Studio Codespaces dispose d’un éditeur basé sur un navigateur qui prend en charge les référentiels Git, les extensions et une interface de ligne de commande intégrée qui vous permet de modifier, d’exécuter et de déboguer vos applications depuis n’importe quel appareil.



Les environnements Visual Studio Codespaces intègrent Live Share et IntelliCode pour permettre une collaboration en temps réel pour votre projet et des suggestions de code assistées par intelligence artificielle.



Ces environnements :

Sont hébergés dans le cloud : les environnements fonctionnent avec des ressources de cloud dédiées, ce qui vous permet de travailler sur plusieurs projets simultanément sans avoir à vous soucier du ralentissement de votre machine locale.

les environnements fonctionnent avec des ressources de cloud dédiées, ce qui vous permet de travailler sur plusieurs projets simultanément sans avoir à vous soucier du ralentissement de votre machine locale. Vous permettent d'apporter votre propre code : connectez vos propres environnements hébergés et bénéficiez des avantages de Visual Studio Codespaces tout en tirant parti de votre infrastructure existante, le tout gratuitement.

connectez vos propres environnements hébergés et bénéficiez des avantages de Visual Studio Codespaces tout en tirant parti de votre infrastructure existante, le tout gratuitement. Vous permettent d'utiliser n'importe quel langage : utilisez les langages de programmation et les frameworks de votre choix, tels que Node.js, Python, .NET Core, et plus encore.

utilisez les langages de programmation et les frameworks de votre choix, tels que Node.js, Python, .NET Core, et plus encore. Vous permettent de profiter du marché des extensions : ajoutez des extensions à vos environnements à partir de Visual Studio Marketplace pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires, des débogueurs et pour vous connecter à d’autres services.

Selon Microsoft, « Sur une machine locale, Visual Studio est en concurrence avec d'autres applications pour les ressources avec des limites en CPU et en espace disque. Avec Codespaces, de nombreuses opérations gourmandes en ressources processeur telles que le chargement de la solution, la création et le débogage sont déchargées dans le cloud. Cela vous permet de travailler sur une application à l'échelle de l'entreprise sans affecter les ressources de votre machine locale. Cela nous a également permis de réduire considérablement ce que nous installons localement lorsque vous créez des applications dans Codespaces. L'installation de Visual Studio pour se connecter aux Codespaces GitHub prend quelques minutes. »





Que vous soyez nouveau dans l'équipe ou sur une nouvelle machine, obtenir une configuration complète d'environnement de développement à partir de zéro pour un projet peut être difficile. Obtenir la configuration correcte d'un référentiel prend du temps. Pire encore, si quelque chose ne fonctionne pas, vous vous demandez si vous avez commis une erreur ou si les étapes de configuration sont obsolètes. Vous pouvez désormais configurer un environnement de développement avec un nouvel outil de ligne de commande appelé devinit . Cela vous permet de définir des dépendances dans le code via un format déclaratif avec la même version que votre source afin qu'elles soient toujours à jour dans n'importe quelle branche du code. devinit prend en charge une gamme de gestionnaires de packages existants pour configurer automatiquement et de manière répétée les dépendances dans Codespaces.





Intégration Git



L'éditeur a étendu et amélioré la prise en charge des flux de travail de contrôle de source Git, avec les nouveaux outils Git. Dans cette dernière Preview, vous pouvez créer de nouvelles branches à partir d'éléments de travail Azure DevOps à l'aide de la nouvelle boîte de dialogue « Créer une branche ». Accédez simplement au panneau Éléments de travail de Team Explorer et cliquez avec le bouton droit sur un élément de travail pour créer une nouvelle branche à partir de celui-ci.





Vous disposez également d'une liste de référentiels Git locaux que Visual Studio détecte et ajoute au menu Git lorsque vous ouvrez un projet, une solution ou simplement un dossier. Vous pouvez également cloner directement un référentiel et il est ajouté à cette liste. La sélection d'un référentiel dans ce menu ouvre le contexte Git dans Visual Studio. Vous pouvez ensuite accéder à l'Explorateur de solutions pour charger la solution ou le dossier souhaité.





En outre, Microsoft a remplacé le fournisseur de contrôle de source par défaut par Git, qui est actif lorsque vous installez Visual Studio pour la première fois. C'était auparavant TFVC. Désormais, vous obtiendrez le menu Git et les fenêtres d'outils disponibles lors de votre premier lancement sans avoir à aller dans Outils - Options - Contrôle de la source pour modifier le paramètre.



C++



L'équipe C ++ est ravie d'annoncer qu'elle a amélioré la prise en charge des principales fonctionnalités C++20 dans le compilateur, la bibliothèque standard et l'EDI. Vous pouvez désormais utiliser des Modules, des Concepts, des Coroutines et (certains) Ranges dans le même projet!



Les Modules constituent une nouvelle alternative aux fichiers d’entête et apportent un certain nombre d’améliorations clés notamment en isolant les effets des macros et en permettant des générations évolutives. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs du langage de définir une limite d’encapsulation nommée. Les Coroutines sont des fonctions qui peuvent suspendre et reprendre leur exécution tout en conservant leur état. Les Ranges quant à eux sont des composants qui permettent de traiter des plages d'éléments.



« Le travail que nous avons effectué autour des Coroutines C++ 20 est maintenant terminé et disponible sous /std:c++latest. Lorsque vous utilisez des Coroutines C++ 20, vous devez inclure l'en-tête <coroutine>. La prise en charge de notre comportement hérité est disponible sous <experimental/coroutine> et le /await switch



« Les Modules C++ 20 sont également disponibles sous /std:c++latest. Cela inclut les unités d'en-tête et la prise en charge expérimentale de MSBuild. Ce qui rend cela passionnant, c'est que cela fonctionnera automatiquement sur les dépendances de vos modules et garantira qu'elles sont construites dans le bon ordre.



« La prise en charge de la majorité des Ranges C ++ 20 est également disponible dans cette version. Les grands points forts sont la prise en charge de la plupart des algorithmes basés sur des plages. Cependant, rassurez-vous, nous travaillons toujours sans relâche pour terminer la prise en charge du reste. »



Productivité .NET



Les analyseurs de la plateforme du compilateur .NET (Roslyn) inspectent votre code C# ou Visual Basic à la recherche de problèmes relatifs à la sécurité, la performance, la conception et autres. À partir de .NET 5.0, ces analyseurs sont inclus avec le SDK .NET. L'analyse de code est activée, par défaut, pour les projets qui ciblent .NET 5.0 ou une version ultérieure. Microsoft a ajouté la possibilité d'activer l'analyse de code sur les projets qui ciblent des versions antérieures de .NET en définissant la propriété EnableNETAnalyzers sur true . D'un autre côté, vous pouvez désactiver l'analyse de code pour votre projet en définissant EnableNETAnalyzers sur false . Un autre moyen d'accomplir la même chose consiste à utiliser la bascule Propriétés du projet. Pour accéder aux propriétés du projet, cliquez avec le bouton droit sur un projet dans l'Explorateur de solutions et sélectionnez Propriétés. Ensuite, sélectionnez l'onglet Analyse du code dans lequel vous pouvez sélectionner ou désactiver la case à cocher Activer les analyseurs .NET.



Débogueur



Semblable à la fonctionnalité ajoutée par l'équipe C ++, l'éditeur a réalisé que le débogage d'un core dump Linux géré capturé sur Windows était difficile. Cela signifierait généralement la mise en place d'un autre environnement Linux qui reflétait exactement la production, puis l'installation d'un ensemble d'outils pour l'analyse. Heureusement, avec Visual Studio 2019 16.8 preview 3.1, vous pouvez simplement faire glisser et déposer un core dump Linux géré directement dans votre EDI et commencer immédiatement le débogage.



Télécharger Visual Studio 2019 v16.8 Preview 3.1



Source : Les Visual Studio Codespaces sont désormais disponibles en version bêta limitée dans Visual Studio 2019 Preview 3.1 pour un sous-ensemble d'utilisateurs GitHub. Au fil du temps, plus d'utilisateurs auront accès en fonction de la disponibilité et de la date d'inscription.Il s'agit d'environnements managés pour n’importe quel projet. Vous travaillez sur un projet à long terme, une branche de fonctionnalité de courte durée ou vous souhaitez réviser rapidement une demande de tirage ? Visual Studio Codespaces peut vous aider à être plus productif en vous fournissant un environnement de développement entièrement configuré en quelques minutes. En pointant vers un référentiel Git, Visual Studio Codespaces configure tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez vous concentrer sur votre productivité.Visual Studio Codespaces dispose d’un éditeur basé sur un navigateur qui prend en charge les référentiels Git, les extensions et une interface de ligne de commande intégrée qui vous permet de modifier, d’exécuter et de déboguer vos applications depuis n’importe quel appareil.Les environnements Visual Studio Codespaces intègrent Live Share et IntelliCode pour permettre une collaboration en temps réel pour votre projet et des suggestions de code assistées par intelligence artificielle.Ces environnements :Selon Microsoft, « Sur une machine locale, Visual Studio est en concurrence avec d'autres applications pour les ressources avec des limites en CPU et en espace disque. Avec Codespaces, de nombreuses opérations gourmandes en ressources processeur telles que le chargement de la solution, la création et le débogage sont déchargées dans le cloud. Cela vous permet de travailler sur une application à l'échelle de l'entreprise sans affecter les ressources de votre machine locale. Cela nous a également permis de réduire considérablement ce que nous installons localement lorsque vous créez des applications dans Codespaces. L'installation de Visual Studio pour se connecter aux Codespaces GitHub prend quelques minutes. »Que vous soyez nouveau dans l'équipe ou sur une nouvelle machine, obtenir une configuration complète d'environnement de développement à partir de zéro pour un projet peut être difficile. Obtenir la configuration correcte d'un référentiel prend du temps. Pire encore, si quelque chose ne fonctionne pas, vous vous demandez si vous avez commis une erreur ou si les étapes de configuration sont obsolètes. Vous pouvez désormais configurer un environnement de développement avec un nouvel outil de ligne de commande appelé. Cela vous permet de définir des dépendances dans le code via un format déclaratif avec la même version que votre source afin qu'elles soient toujours à jour dans n'importe quelle branche du code.prend en charge une gamme de gestionnaires de packages existants pour configurer automatiquement et de manière répétée les dépendances dans Codespaces.L'éditeur a étendu et amélioré la prise en charge des flux de travail de contrôle de source Git, avec les nouveaux outils Git. Dans cette dernière Preview, vous pouvez créer de nouvelles branches à partir d'éléments de travail Azure DevOps à l'aide de la nouvelle boîte de dialogue « Créer une branche ». Accédez simplement au panneau Éléments de travail de Team Explorer et cliquez avec le bouton droit sur un élément de travail pour créer une nouvelle branche à partir de celui-ci.Vous disposez également d'une liste de référentiels Git locaux que Visual Studio détecte et ajoute au menu Git lorsque vous ouvrez un projet, une solution ou simplement un dossier. Vous pouvez également cloner directement un référentiel et il est ajouté à cette liste. La sélection d'un référentiel dans ce menu ouvre le contexte Git dans Visual Studio. Vous pouvez ensuite accéder à l'Explorateur de solutions pour charger la solution ou le dossier souhaité.En outre, Microsoft a remplacé le fournisseur de contrôle de source par défaut par Git, qui est actif lorsque vous installez Visual Studio pour la première fois. C'était auparavant TFVC. Désormais, vous obtiendrez le menu Git et les fenêtres d'outils disponibles lors de votre premier lancement sans avoir à aller dans Outils - Options - Contrôle de la source pour modifier le paramètre.L'équipe C ++ est ravie d'annoncer qu'elle a amélioré la prise en charge des principales fonctionnalités C++20 dans le compilateur, la bibliothèque standard et l'EDI. Vous pouvez désormais utiliser des Modules, des Concepts, des Coroutines et (certains) Ranges dans le même projet!Les Modules constituent une nouvelle alternative aux fichiers d’entête et apportent un certain nombre d’améliorations clés notamment en isolant les effets des macros et en permettant des générations évolutives. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs du langage de définir une limite d’encapsulation nommée. Les Coroutines sont des fonctions qui peuvent suspendre et reprendre leur exécution tout en conservant leur état. Les Ranges quant à eux sont des composants qui permettent de traiter des plages d'éléments.« Le travail que nous avons effectué autour des Coroutines C++ 20 est maintenant terminé et disponible sous /std:c++latest. Lorsque vous utilisez des Coroutines C++ 20, vous devez inclure l'en-tête . La prise en charge de notre comportement hérité est disponible sous et le /await switch« Les Modules C++ 20 sont également disponibles sous /std:c++latest. Cela inclut les unités d'en-tête et la prise en charge expérimentale de MSBuild. Ce qui rend cela passionnant, c'est que cela fonctionnera automatiquement sur les dépendances de vos modules et garantira qu'elles sont construites dans le bon ordre.« La prise en charge de la majorité des Ranges C ++ 20 est également disponible dans cette version. Les grands points forts sont la prise en charge de la plupart des algorithmes basés sur des plages. Cependant, rassurez-vous, nous travaillons toujours sans relâche pour terminer la prise en charge du reste. »Les analyseurs de la plateforme du compilateur .NET (Roslyn) inspectent votre code C# ou Visual Basic à la recherche de problèmes relatifs à la sécurité, la performance, la conception et autres. À partir de .NET 5.0, ces analyseurs sont inclus avec le SDK .NET. L'analyse de code est activée, par défaut, pour les projets qui ciblent .NET 5.0 ou une version ultérieure. Microsoft a ajouté la possibilité d'activer l'analyse de code sur les projets qui ciblent des versions antérieures de .NET en définissant la propriétésur. D'un autre côté, vous pouvez désactiver l'analyse de code pour votre projet en définissantsur. Un autre moyen d'accomplir la même chose consiste à utiliser la bascule Propriétés du projet. Pour accéder aux propriétés du projet, cliquez avec le bouton droit sur un projet dans l'Explorateur de solutions et sélectionnez Propriétés. Ensuite, sélectionnez l'onglet Analyse du code dans lequel vous pouvez sélectionner ou désactiver la case à cocherSemblable à la fonctionnalité ajoutée par l'équipe C ++, l'éditeur a réalisé que le débogage d'un core dump Linux géré capturé sur Windows était difficile. Cela signifierait généralement la mise en place d'un autre environnement Linux qui reflétait exactement la production, puis l'installation d'un ensemble d'outils pour l'analyse. Heureusement, avec Visual Studio 2019 16.8 preview 3.1, vous pouvez simplement faire glisser et déposer un core dump Linux géré directement dans votre EDI et commencer immédiatement le débogage.Source : Microsoft Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Poster une réponse Signaler un problème