Visual Studio Code 1.50 s'accompagne de l'amélioration de l'expérience avec les onglets épinglés Ainsi que de l'amélioration de l'expérience de débogage 0PARTAGES 5 0 L'équipe responsable du développement de Visual Studio Code a annoncé la disponibilité de la version Visual Studio Code 1.50



macOS: l'accès à Keychain a été déplacé vers un processus différent



Keychain est le système de gestion des mots de passe sous macOS, développé par Apple. Certains changements dans cette version concernant l'accès à Keychain à partir de VS Code vous obligeront à confirmer l'invite suivante pour l'accès à Keychain sur macOS, même si vous avez précédemment autorisé l'accès à Keychain :





Précédemment, VS Code avait accès à Keychain à partir du processus de fenêtre lui-même, mais y accède maintenant à partir du processus principal. En tant que tel, pour macOS, il demande l'approbation comme une nouvelle application demande l'accès, car le processus est différent d'avant.



Accessibilité



Éditeur de paramètres



En juillet, l'équipe a indiqué dans les notes de version 1.48 qu'elle recherchait des moyens d'améliorer l'accessibilité de l'éditeur de paramètres. Après quelques mois de discussions avec les utilisateurs de lecteurs d'écran, d'expérimentation, de prototypage et de collecte des commentaires de la communauté, elle propose une nouvelle expérience, qui, selon elle, constitue une amélioration pour tous les utilisateurs gourmands en clavier, qu'ils utilisent ou non un lecteur d'écran.



Dans ce nouveau modèle d'interaction, l'interaction avec la liste des paramètres fonctionne plus comme une interaction avec n'importe quelle autre liste dans VS Code. Avec le focus dans la barre de recherche, vous pouvez appuyer sur la flèche vers le bas pour mettre au point une ligne de paramètres. Ensuite, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour déplacer le focus dans la liste des paramètres. Pour modifier un paramètre, vous pouvez appuyer sur Entrée pour définir le focus sur le contrôle dans la rangée de paramètres.



Table de travail



Amélioration de l'expérience avec les onglets épinglés



Les onglets épinglés ont été introduits dans la version de mai 2020. Depuis lors, Microsoft a reçu de précieux commentaires sur la manière d'améliorer davantage cette expérience, et pour cette étape importante, il y a quelques changements qui ont été mentionnés.



Un nouveau paramètre workbench.editor.pinnedTabSizing vous permet de configurer la taille d'un onglet épinglé:

normal : un onglet épinglé hérite de l'apparence des autres onglets (nouvelle valeur par défaut)

un onglet épinglé hérite de l'apparence des autres onglets (nouvelle valeur par défaut) shrink : un onglet épinglé se réduit à une taille fixe affichant des parties de l'étiquette de l'éditeur

un onglet épinglé se réduit à une taille fixe affichant des parties de l'étiquette de l'éditeur compact : un onglet épinglé ne s'affichera que sous forme d'icône ou de première lettre de l'étiquette de l'éditeur

Si vous avez aimé l'apparence des onglets épinglés avant cette version, assurez-vous de configurer "workbench.editor.pinnedTabSizing" : "compact" .



Les onglets épinglés affichent également une nouvelle icône « épinglée » pour vous permettre de détacher en un seul clic. Cette icône apparaîtra également dans la vue "Open Editors".



Certaines autres améliorations incluent:

Les éditeurs peuvent désormais être épinglés même lorsque les onglets sont désactivés.

Cmd + W (Ctrl + W) ne ferme plus un éditeur épinglé, mais sélectionne l'éditeur non épinglé suivant.

Une nouvelle commande workbench.action.closeActivePinnedEditor peut être affectée pour fermer un éditeur épinglé.

peut être affectée pour fermer un éditeur épinglé. Une nouvelle couleur tab.lastPinnedBorder peut être attribuée pour dessiner une bordure à droite du dernier onglet épinglé.

Renommage de certaines touches de contexte liées à l'éditeur



Quelques nouvelles clés de contexte d'éditeur ont été introduites, rendant obsolètes certaines des clés existantes. Si vous les utilisez dans vos paramètres de raccourcis clavier, veuillez les mettre à jour:

groupActiveEditorDirty a été renommé activeEditorIsDirty

a été renommé editorPinned a été renommé activeEditorIsNotPreview

a été renommé editorSticky a été renommé activeEditorIsPinned

Ajout de nouvelles clés de contexte de ressources (liées à l'explorateur)



Deux nouvelles clés de contexte ont été ajoutées pour les ressources.

resourceDirname pour le chemin du dossier de la ressource, équivalent à dirname ( uri.fsPath )

pour le chemin du dossier de la ressource, équivalent à resourcePath pour le chemin complet de la ressource, équivalent à uri.fsPath

Extensions: notifications de recommandation simplifiées



Dans cette version, Microsoft a amélioré l'expérience de recommandation d'extensions à l'aide de notifications en les rendant plus intelligentes et moins bruyantes pour les utilisateurs.

Les notifications de recommandations ne s'affichent plus une fois que vous les avez essayées ou que vous les avez parcourues.

Une seule notification de recommandation est affichée à tout moment dans la fenêtre VS Code. Vous pouvez accéder aux notifications déjà recommandées sous le gestionnaire de notifications, l'icône en forme de cloche dans la barre d'état.

Les notifications de recommandation prenant en charge les installations, telles que WSL, Docker, etc., sur votre système, sont rendues moins bruyantes en affichant une seule notification de ce type une fois par session VS Code - une session commence lorsque vous ouvrez VS Code et se termine lorsque vous quittez.

Éditeur



Déclencher IntelliSense



Pendant des années, Ctrl + Espace a été la combinaison de touches prédominante pour déclencher IntelliSense. Cependant, sous macOS et Windows, la même combinaison de touches est utilisée pour basculer entre les dispositions de clavier. Pour minimiser la confusion, Microsoft a ajouté une autre combinaison de touches pour déclencher IntelliSense: sous Windows et Linux, c'est Ctrl + I, et sur macOS, c'est Cmd + I.



Débogage



Améliorations de l'évènement survol lors du débogage

Survol du langage désormais disponible lors du débogage : lors du débogage, le survol de débogage a la priorité sur le survol du langage, ce qui rend donc impossible de lancer l'évènement survol du langage. À partir de cette version, vous pouvez passer du survol de débogage au survol du langage en maintenant la touche de modification Alt enfoncée. Tant que Alt est enfoncé, l'évènement survol du langage est préféré à l'évènement survol de débogage. Cela facilite la lecture de Javadoc lors du débogage.

lors du débogage, le survol de débogage a la priorité sur le survol du langage, ce qui rend donc impossible de lancer l'évènement survol du langage. À partir de cette version, vous pouvez passer du survol de débogage au survol du langage en maintenant la touche de modification Alt enfoncée. Tant que Alt est enfoncé, l'évènement survol du langage est préféré à l'évènement survol de débogage. Cela facilite la lecture de Javadoc lors du débogage. Survol du débogage de dimensionnement automatique : Afin de minimiser le besoin de défilement, la largeur et la hauteur du survol de débogage s'adaptent désormais automatiquement à la taille du contenu du survol. Cela vous aide non seulement à obtenir les chaînes complètes, mais vous pouvez également explorer les structures d'objet et le survol augmente au besoin.

Afin de minimiser le besoin de défilement, la largeur et la hauteur du survol de débogage s'adaptent désormais automatiquement à la taille du contenu du survol. Cela vous aide non seulement à obtenir les chaînes complètes, mais vous pouvez également explorer les structures d'objet et le survol augmente au besoin. Améliorations du filtre de la console de débogage : la console de débogage prend désormais en charge le filtrage, ce qui permet aux utilisateurs de trouver plus facilement la sortie qu'ils recherchent ou de masquer la sortie de journalisation non pertinente. Microsoft a ajouté un badge pour indiquer clairement le nombre d'éléments filtrés.

Fonctionnalités en préversion



Synchronisation des paramètres



Vous pouvez maintenant sélectionner le service de synchronisation des paramètres à utiliser (valable pour les Insiders ainsi que les utilisateurs de la version stable) tout en activant la synchronisation des paramètres. Remarque: cette option n'est disponible que pour les Insiders.



Prise en charge de TypeScript 4.1 beta



VS Code prend en charge la version bêta de TypeScript 4.1 et les versions nightly. La mise à jour 4.1 apporte de nouvelles fonctionnalités du langage TypeScript, telles que la prise en charge des types conditionnels récursifs, ainsi que des améliorations d'outils. Un domaine d'intérêt a été l'ajout de la prise en charge initiale des balises @see dans les commentaires JSDoc. Pour commencer à utiliser les versions nightly de TypeScript 4.1, installez simplement l'extension TypeScript Nightly.



