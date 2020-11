Les onglets épinglés sont désormais plus visibles

Les arborescences d'extension utilisent un survol personnalisé

Installer une extension à partir de l'explorateur de fichiers

Un nouveau mode « local echo »

terminal.integrated.localEchoLatencyThreshold : configure le seuil de retard détecté, en millisecondes, auquel "local echo" s'activera. Il peut être réglé sur 0 pour activer la fonction en permanence, ou sur -1 pour la désactiver. La valeur par défaut est de 30 ;

terminal.integrated.localEchoStyle : configure le style ou la couleur du caractère local, dont la valeur par défaut est "dim".

Suggestions redimensionnables

Une barre d'état pour les suggestions

La zone de saisie "Source Control" enregistre l'historique des messages de commit



Options de formatage des accolades vides pour JavaScript et TypeScript

Télécharger des fichiers ou des dossiers (Edge, Chrome)

Prévenir la fermeture accidentelle

keyboardOnly : la confirmation ne sera affichée que lorsque vous utilisez un raccourci clavier pour fermer (par exemple, Ctrl+W), c'est la valeur par défaut ;

always : le dialogue de confirmation sera toujours affiché, même si vous fermez par un geste de la souris ;

never : la confirmation ne sera jamais affichée.

Microsoft vient de publier la version d'octobre de son éditeur de texte open source Visual Studio Code (VS Code) . Comme les précédentes, cette version introduit également de nouvelles fonctionnalités pour l'éditeur, des améliorations de performances et quelques autres modifications. Voici ci-dessous les changements les plus notables de cette nouvelle version de l'éditeur de texte.Dans Visual Studio Code v1.51, Microsoft a travaillé à rendre l'expérience de l'épinglage des onglets plus attrayante pour les développeurs. Désormais, les onglets épinglés afficheront toujours leur icône, même lorsqu'ils sont inactifs, afin de les rendre plus facilement identifiables. Si un éditeur est à la fois épinglé et contient des modifications non sauvegardées, l'icône reflète les deux états.Au lieu d'utiliser l'infobulle native dans les arborescences des extensions, Visual Studio Code v1.51 utilise maintenant un survol personnalisé qui est cohérent entre les plateformes et s'adapte mieux à l'ensemble de l'UX.VS Code permet désormais d'installer un fichier VSIX à partir de l'explorateur en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un fichier VSIX et en choisissant l'élément de menu contextuel "Install Extension VSIX". En outre, l'éditeur permet également désormais d'installer une extension sans la synchroniser même si la synchronisation des paramètres est activée.Pour apporter des modifications au terminal, il faut traditionnellement que les informations soient envoyées au processus du terminal, traitées et renvoyées à VS Code afin d'être affectées. Cela peut être lent lorsque l'on travaille sur une connexion faible ou distante à un serveur SSH ou à un espace de code. Cette version ajoute un mode "local echo" au terminal, qui tente de prévoir les modifications et les mouvements du curseur effectués localement et de les afficher dans l'interface utilisateur sans qu'il soit nécessaire d'aller et venir au serveur. Par défaut, les caractères prédits s'affichent comme "grisés". Vous pouvez utiliser deux paramètres pour le configurer :À partir de VS Code 1.51, l'équipe a apporté plusieurs améliorations à la boîte de dialogue des suggestions. Tout d'abord, elle peut désormais être redimensionnée. Ainsi, vous pouvez faire glisser les côtés ou les coins pour redimensionner le panneau. Après un redimensionnement, la taille de la liste de suggestions est sauvegardée et restaurée d'une session à l'autre. La taille du panneau de détails n'est sauvegardée que par session, car cette taille a tendance à être plus variable. De plus, le paramètre editor.suggest.maxVisibleSuggestions est devenu obsolète.Le contrôle des suggestions peut maintenant aussi afficher sa propre barre d'état en bas de la fenêtre. Activez-la en utilisant le paramètre editor.suggestStatusBar.enable. Cela simplifie le basculement des détails, et montre si une complétion supporte l'insertion, le remplacement, ou les deux. Le nouveau paramètre "editor.suggest.insertMode" vous permet de configurer si vous préférez insérer ou remplacer. Lorsqu'une suggestion supporte les deux, votre préférence sera la valeur par défaut.Cette fonctionnalité répond à une demande de fonctionnalité devant permettre de parcourir l'historique des validations SCM (source code management). Appuyez sur les touches "haut" et "bas" pour afficher les validations précédentes et suivantes, respectivement. Pour passer directement à la première et à la dernière position de la zone de saisie, appuyez sur Alt en conjonction avec la touche fléchée correspondante.La nouvelle option de configuration du formatage "javascript.format.insertSpaceAfterOpeningAndBeforeClosingEmptyBraces" et "typescript.format.insertSpaceAfterOpeningAndBeforeClosingEmptyBraces" contrôle si des espaces sont insérés entre les accolades vides. La valeur par défaut de ces paramètres est true.Grâce à la nouvelle API d'accès au système de fichiers, en s'exécutant dans un navigateur, VS Code peut désormais proposer une action de téléchargement pour les dossiers depuis l'explorateur de fichiers afin de télécharger tous les fichiers et dossiers sur le disque.Une nouvelle fenêtre de paramétrage .confirmBeforeClose a été ajoutée pour afficher un dialogue de confirmation avant de fermer ou de quitter l'espace de travail. Notez que ce paramètre peut ne pas couvrir tous les cas. Les navigateurs peuvent toujours décider de fermer un onglet ou une fenêtre sans confirmation. Les valeurs possibles sont :Source : Visual Studio Code version d'octobre 2020 (version 1.51) Qu'en pensez-vous ?