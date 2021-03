Apple Silicon





Accessibilité

Les barres d'outils et les onglets occupent un seul point d'arrêt

Navigation par mots sous Windows

cursorWordAccessibilityLeft ;

cursorWordAccessibilityLeftSelect ;

cursorWordAccessibilityRight ;

cursorWordAccessibilityRightSelect.

Rôles améliorés pour les vues et les boutons

Terminal intégré

Conserver les processus du terminal lors du rechargement de la fenêtre





Amélioration des performances de Windows

Espace de travail

Emmet

Thèmes des icônes de produits





IntelliSense pour les clés contextuelles





Améliorations de la mise en cache des webviews

Getting Started





Débogage

Nouvelle action en ligne pour la suppression des points d'arrêt





Prise en charge du texte d'aide pour les filtres d'exception

Nouveaux paramètres et autres améliorations

effacer les lignes identiques dans la console de débogage : il existe un nouveau paramètre, debug.console.collapseIdenticalLines, qui contrôle si "Debug Console" doit réduire les lignes identiques et afficher de nombreuses occurrences avec un badge. La valeur par défaut est "collapse" ;

contrôle des éditeurs à enregistrer avant le débogage : il existe un nouveau paramètre, debug.saveBeforeStart, qui contrôle ce que les éditeurs doivent enregistrer avant le début du débogage : ce paramètre a les valeurs suivantes : allEditorsInActiveGroup (valeur par défaut) pour sauvegarder tous les éditeurs du groupe actif ; nonUntitledEditorsInActiveGroup pour sauvegarder tous les éditeurs du groupe actif, sauf ceux sans titre ; et none qui ne sauvegarde aucun éditeur. Ce paramètre est utile pour le débogage de PowerShell puisque le débogueur PowerShell prend en charge le débogage des fichiers non sauvegardés ;

amélioration de l'activation de l'action "Restart Frame" : grâce à un nouvel ajout au protocole Debug Adapter, les extensions de débogage sont maintenant capables de communiquer à l'interface utilisateur de VS Code si l'action "Restart Frame" est disponible sur une trame de la pile sélectionnée. VS Code désactive désormais l'action "Restart Frame inline" dans la vue "Call Stack" pour les trames de pile qui ne peuvent pas être redémarrées.

Langages

TypeScript 4.2

Correction rapide pour déclarer les fonctions manquantes

la nouvelle déclaration "Add missing function declaration Quick Fix" permet de déclarer les fonctions manquantes ;

les modèles JS Doc incluent désormais automatiquement des @returns si la fonction annotée comprend une déclaration de retour ;

les méthodes du DOM dépréciées sont désormais marquées comme dépréciées dans les suggestions et dans le code. Vous pouvez désactiver l'affichage des propriétés et fonctions obsolètes dans l'éditeur en définissant "editor.showDeprecated: false".





Bloc-notes

Recharger automatiquement les blocs-notes

Amélioration du focus pour les grandes cellules





Popups en CSS/LESS/SCSS et HTML

ne pas afficher la documentation du MDN ;

ne pas afficher le lien vers la page du MDN ;

utilisez les paramètres css.hover.documentation et css.hover.references pour modifier les popups pour le CSS.

Corrections notables

touche de menu appliquée au mauvais élément dans l'explorateur ;

Debug ouvre un nouveau terminal intégré pour chaque session Python ;

préserver les liens symboliques lors de la copie de dossiers ou de fichiers ;

les touches de curseur ne fonctionnent pas pour le filtrage dans l'explorateur de fichiers ;

le lancement d'exceptions personnalisées lors de l'exécution d'une commande contribuée affiche une fenêtre contextuelle d'erreur cryptique ;

etc.

Microsoft vient de publier la version de février 2021 de son éditeur de texte open source Visual Studio Code (VS Code). Cette nouvelle version introduit également de nouvelles fonctionnalités pour l'éditeur, des améliorations de performances et quelques autres modifications. Voici ci-dessous les changements les plus notables de Visual Studio Code 1.54.Visual Studio Code 1.54 est livré avec une première version de la version stable d'Apple Silicon. Les utilisateurs de Macs équipés de puces M1 peuvent désormais utiliser VS Code sans émulation avec Rosetta, et remarqueront de meilleures performances et une plus longue durée de vie de la batterie lorsqu'ils utiliseront VS Code.En effet, le téléchargement par défaut de VS Code pour macOS est actuellement une compilation universelle qui fonctionne en natif sur tous les Macs. Sur la page des téléchargements, vous pouvez trouver plus de liens vers les builds spécifiques à l'architecture pour Intel ou Apple Silicon, qui sont des téléchargements plus petits par rapport au paquet Universal.À partir de VS Code 1.54, toutes les barres d'outils de l'espace de travail suivent désormais le comportement de navigation standard, de sorte que la barre d'outils n'occupe qu'une seule position dans l'ordre des onglets, et est navigable avec les touches fléchées. Une fois que le focus est sur la barre d'outils, les touches fléchées doivent être utilisées pour déplacer le focus sur un élément spécifique de la barre d'outils. Grâce à ce changement, l'espace de travail dispose de beaucoup moins d'arrêts de tabulation, ce qui facilite la navigation dans toutes les parties.En outre, par souci de cohérence, le même changement a été appliqué à la zone des onglets. Ainsi, toute la zone d'onglets ne constitue qu'un seul arrêt de tabulation, et la navigation au clavier entre les onglets doit se faire avec les touches fléchées gauche et droite.L'équipe de VS Code a amélioré la navigation par mots sous Windows pour qu'elle corresponde à ce que les lecteurs d'écran sous Windows attendent d'une application basée sur Electron. Désormais, lorsque vous utilisez la navigation par mots, chaque mot sera correctement lu par le lecteur d'écran. En raison de ce changement, l'équipe a déprécié les commandes suivantes. Elles fonctionneront toujours, mais elles pourraient être supprimées à l'avenir.Sur la base des commentaires des utilisateurs, l'équipe a amélioré le rôle des multiples vues et boutons de l'espace de travail. La barre d'activité, la barre latérale et le panneau ont désormais "role:none", ce qui rendra le lecteur d'écran moins bavard. Les boutons "Gérer" et "Comptes" de la barre d'activité annoncent désormais correctement l'existence d'une fenêtre contextuelle.Les processus des terminaux locaux sont désormais restaurés lors du rechargement de la fenêtre, comme lorsqu'une installation d'extension nécessite un rechargement. Le terminal sera reconnecté et l'état de l'interface utilisateur des terminaux sera restauré, y compris les dimensions relatives de l'onglet actif et du terminal divisé.Cette fonction peut être désactivée en réglant terminal.integrated.enablePersistentSessions sur false.Grâce à la nouvelle configuration des processus de terminal, les événements fréquents de données pty des processus de terminal devraient maintenant être traités plus rapidement. Cela devrait affecter Windows plus que les autres plateformes en raison des événements plus petits fournis par conpty sur Windows.Les commandes "Wrap with Abbreviation" et "Wrap Individual Lines with Abbreviation" ont été fusionnées en une seule commande "Wrap with Abbreviation" afin de réduire toute confusion quant à la commande à utiliser. En outre, la commande "Wrap with Abbreviation" affiche désormais correctement les espaces de prévisualisation. Le paramètre emmet.extensionsPath peut désormais également prendre en compte un ensemble de chemins, plutôt qu'une simple chaîne de caractères. Par conséquent, lorsqu'il est combiné avec Settings Sync, on peut pointer vers différents fichiers de brides selon la machine sur laquelle ils se trouvent, sans avoir à mettre à jour le paramètre par machine.Les premiers thèmes d'icônes de produits sont disponibles sur le marché d'extensions.Pour sélectionner ou trouver un thème, utilisez la commande "Preference: Product Icon Theme" à partir de l'invite de commande ou de l'outil de paramétrage.VS Code utilise des clauses "when-clauses" pour activer et désactiver les raccourcis clavier. Les extensions utilisent également des clauses "when" pour contrôler les contributions aux menus et aux vues.La création de ces clauses est désormais beaucoup plus simple, car l'éditeur propose des compléments pour ces clauses.L'équipe a amélioré la mise en cache d'un fichier local dans un webview. Si un webview recharge un fichier à partir du disque, VS Code utilisa désormais ETags pour éviter de lire à nouveau le fichier s'il n'a pas été modifié. Cela peut éliminer le transfert de données et améliorer le temps de réponse, en particulier pour les espaces de travail distants. Cette mise en cache ne s'applique actuellement que lorsqu'un webview existant recharge une ressource. Il ne s'applique pas aux webviews nouvellement créées, même si cette webview appartient à une extension qui a précédemment créé une webview similaire.L'équipe expérimente un nouvel éditeur qui sera affiché au démarrage, appelé l'éditeur. Il est destiné à rendre certaines des fonctionnalités de VS Code plus accessibles aux nouveaux utilisateurs.Certains utilisateurs Insiders l'ont peut-être déjà vu, et il sera lentement étendu à d'autres utilisateurs de la version stable. Vous pouvez toujours choisir d'accepter ou de refuser le nouveau comportement en modifiant le paramètre "workbench.startupEditor" sur getStarted ou non.L'équipe a ajouté une action en ligne "X" pour supprimer les points d'arrêt dans la vue "Breakpoints view". Cette action devrait faciliter la suppression des points d'arrêt.Récemment, l'équipe a ajouté la prise en charge des conditions d'édition des filtres d'exception dans la vue Breakpoints. Afin de rendre ces conditions plus faciles à découvrir et leur syntaxe plus explicite, VS Code affiche désormais un popup sur le filtre d'exception et un texte dans la zone de texte de la condition. Comme cette nouvelle fonctionnalité est basée sur des ajouts au protocole d'adaptation de débogage, elle nécessite une option d'adhésion aux extensions de débogage. Dans cette version, seul le débogueur JavaScript intégré à VS Code prend en charge cette nouvelle fonctionnalité.VS Code 1.54 est livré avec TypeScript 4.2.2. Cette mise à jour majeure comprend de nombreuses améliorations du langage TypeScript, ainsi que de nombreuses améliorations et corrections de bogues pour JavaScript et l'outillage TypeScript.Les blocs-notes se rechargent désormais automatiquement lorsque leur fichier change sur le disque et lorsqu'ils n'ont pas de modifications non sauvegardées. Cela devrait simplifier considérablement le travail avec les blocs-notes dont la version est contrôlée.Lorsqu'une grande cellule d'un bloc-notes a le focus, vous pouvez désormais mieux savoir quelle cellule est a le focus lorsque le haut et le bas des cellules sont hors de vue.VS Code montre maintenant une bordure sur les côtés gauche et droit de la cellule qui a le focus.Vous pouvez maintenant affiner le contenu des popups en HTML et CSS pour :Source : Visual Studio Code 1.54 Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de VS Code 1.54 ?