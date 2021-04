Des icônes mises à jour pour une meilleure clarté, lisibilité et un meilleur contraste.

Cascadia Code, une nouvelle police à largeur fixe pour une meilleure lisibilité et une meilleure prise en charge des ligatures. (Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer Cascadia Code dès aujourd'hui! Https://aka.ms/CascadiaCode)

Des thèmes de produits actualisés et améliorés.

Une intégration avec Accessibility Insights pour détecter les problèmes d'accessibilité dès le début, avant qu'ils ne parviennent à vos utilisateurs finaux.

Développer des applications modernes

Autres améliorations et nouveautés

Visual Studio 2022 sera une application 64 bits, qui n'est plus limitée à ~ 4 Go de mémoire dans le processus principal devenv.exe. Avec un Visual Studio 64 bits sur Windows, vous pouvez ouvrir, modifier, exécuter et déboguer même les solutions les plus volumineuses et les plus complexes sans manquer de mémoire.Bien que Visual Studio passe à 64 bits, cela ne modifie pas les types ou la qualité des applications que vous créez avec Visual Studio. Visual Studio continuera d'être un excellent outil pour créer des applications 32 bits.Amanda Silver,de Microsoft y est allé de son commentaire : « Je trouve vraiment satisfaisant de regarder cette vidéo de mise à l'échelle de Visual Studio pour utiliser la mémoire supplémentaire disponible pour un processus 64 bits, car elle ouvre une solution avec 1 600 projets et environ 300 000 fichiers. Il n'y a plus d'exceptions de mémoire insuffisante ».Microsoft travaille également à rendre chaque partie de votre flux de travail plus rapide et plus efficace, du chargement des solutions au débogage F5.Microsoft va actualiser l'interface utilisateur pour mieux vous garder dans votre flux. Certains des changements sont des touches cosmétiques subtiles qui modernisent l'interface utilisateur ou réduisent l'encombrement. Dans l'ensemble, l'éditeur vise à réduire la complexité et à diminuer la charge cognitive afin que vous puissiez vous concentrer et rester dans la zone. En outre, rendre Visual Studio plus accessible offre une meilleure convivialité pour tout le monde.La prochaine version de Visual Studio comprendra:« De développeur à développeur, nous comprenons que la personnalisation de votre EDI est aussi importante que le choix de votre chaise de bureau. Nous devons "tout ajusté" avant de pouvoir être le plus productif possible. Il sera plus facile que jamais de rendre Visual Studio 2022 "parfait" pour vous, de la possibilité de personnaliser certains aspects de l'EDI à la synchronisation des paramètres entre les appareils pour ceux qui gèrent plusieurs boîtiers de développement. »Visual Studio 2022 permettra de créer rapidement et facilement des applications modernes basées sur le cloud avec Azure. L'éditeur va aider les développeurs à démarrer avec une bonne quantité de référentiels décrivant les modèles courants utilisés dans les applications d'aujourd'hui. Ces référentiels sont constitués de code avisé montrant ces modèles en action, d'actifs d'infrastructure en tant que code pour provisionner les ressources Azure et de flux de travail et d'actions GitHub prédéfinis vous mettant en place avec une solution CI / CD complète lorsque vous créez un projet pour la première fois. De plus, l'environnement de développement requis sera défini dans le référentiel afin que vous puissiez commencer le codage et le débogage immédiatement.Visual Studio 2022 prendra entièrement en charge .NET 6 et son framework unifié pour les applications Web, clientes et mobiles pour les développeurs Windows et Mac. Cela inclut l'interface utilisateur de l'application multiplateforme .NET (.NET MAUI) pour les applications clientes multiplateformes sous Windows, Android, macOS et iOS. Vous pouvez également utiliser les technologies Web ASP.NET Blazor pour écrire des applications de bureau via .NET MAUI.Et pour la plupart des types d'applications comme le Web, les ordinateurs de bureau et les mobiles, vous pourrez utiliser .NET Hot Reload pour appliquer les modifications de code sans avoir à redémarrer ou à perdre l'état de l'application.Visual Studio 2022 inclura une prise en charge robuste de la charge de travail C++ avec de nouvelles fonctionnalités de productivité, des outils C++ 20 et IntelliSense. Les nouvelles fonctionnalités du langage C++ 20 simplifieront la gestion de bases de code volumineuses et des diagnostics améliorés faciliteront le débogage des problèmes difficiles avec des modèles et des concepts.Microsoft va également intégrer la prise en charge de CMake, Linux et WSL pour vous permettre de créer, modifier, créer et déboguer plus facilement des applications multiplateformes. Si vous souhaitez mettre à niveau vers Visual Studio 2022 mais que vous vous inquiétez de la compatibilité, la compatibilité binaire avec le runtime C++ le rendra indolore.La capacité de déboguer vos applications en toute confiance est au centre de votre flux de travail quotidien. Visual Studio 2022 inclura des améliorations de performances dans le débogueur principal, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des graphiques de flamme dans le profileur pour mieux repérer les chemins chauds, des points d'arrêt dépendants pour un débogage plus précis et des expériences de décompilation intégrées qui vous permettront de parcourir le code que vous n'avez pas localement.Live Share ouvre de nouvelles opportunités pour collaborer avec d'autres, échanger des idées, programmer en binôme et réviser le code. Dans Visual Studio 2022, Live Share introduira un salon de discussion textuelle intégré afin que vous puissiez avoir des conversations rapides sur votre code sans aucun changement de contexte. Vous aurez la possibilité de planifier des sessions récurrentes qui réutilisent le même lien, ce qui simplifie la collaboration avec vos contacts fréquents. Pour mieux prendre en charge le partage en direct au sein des organisations, Microsoft va également introduire des règles de session, qui définissent les exigences de conformité pour la collaboration (par exemple, les terminaux de lecture / écriture doivent-ils pouvoir être partagés?).Le moteur AI IntelliCode de Visual Studio continue de s'améliorer pour anticiper de manière transparente votre prochain mouvement. Visual Studio 2022 fournira des intégrations plus nombreuses et plus approfondies dans vos flux de travail quotidiens, vous aidant à prendre la bonne action au bon endroit au bon moment.Visual Studio 2022 inclura une nouvelle prise en charge puissante pour Git et GitHub. Vous remarquerez de nombreuses logiques et points de contrôle intégrés pour vous guider efficacement tout au long du processus de fusion et de révision, en anticipant les commentaires de vos collègues qui pourraient ralentir les choses. Le principe directeur ici était d'aider les développeurs à avoir une plus grande confiance dans le code qu'ils fournissent.La recherche de code fait partie intégrante du cycle de vie du développement logiciel. Les développeurs utilisent la recherche de code pour de nombreuses raisons: apprendre des autres, partager du code, évaluer l'impact des changements lors de la refactorisation, enquêter sur les problèmes ou examiner les changements. Microsoft s'engage à offrir de meilleures performances pour toutes ces activités critiques dans Visual Studio 2022 afin de vous rendre encore plus productif. Vous pourrez également effectuer une recherche en dehors de votre périmètre chargé, pour trouver ce que vous recherchez, quelle que soit la base de code ou le dépôt dans lequel il se trouve.L'objectif de Microsoft avec Visual Studio 2022 pour Mac est de créer un EDI .NET moderne conçu pour Mac qui offre l'expérience productive que vous avez appris à aimer dans Visual Studio. L'éditeur travaille à la migration de Visual Studio pour Mac vers l'interface utilisateur native de macOS, ce qui signifie qu'il offrira de meilleures performances et une meilleure fiabilité. Cela signifie également que Visual Studio pour Mac peut tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités d'accessibilité intégrées de macOS. Microsoft met à jour les menus et la terminologie dans l'EDI pour rendre Visual Studio plus cohérent entre Mac et Windows. La nouvelle expérience Git de Visual Studio sera également disponible dans Visual Studio pour Mac, à commencer par l'introduction de la fenêtre de l'outil Git Changes.Source : Microsoft Quel EDI utilisez-vous pour vos développements (projets personnels et/ou entreprise) ? Sur quel système d'exploitation ?Pour vos projets personnels, comment opérez-vous le choix de l'EDI ?Que pensez-vous de Visual Studio ?Que pensez-vous des améliorations et nouveautés mises en avant par Microsoft pour la future version de son EDI ?