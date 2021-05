Améliorations de l'espace de travail

L'équipe a modifié le retour du survol de la souris pour les actions tout autour de l'espace de travail, afin de fournir une meilleure expérience utilisateur (UX) autour des actions cliquables.Ici, l'équipe a annoncé qu'elle a remarqué que de nombreux nouveaux utilisateurs ne savent pas qu'un langage doit être défini afin d'obtenir le support complet des langages de VS Code. Pour aider à résoudre ce problème, elle a introduit un indice pour les éditeurs sans titre afin d'aider les utilisateurs à définir le langage correct.L'indication pour les éditeurs sans titre peut ne pas être utile aux utilisateurs avancés, donc elle disparaît immédiatement lorsque vous commencez à taper ou vous pouvez sélectionner ne pas montrer pour ne plus afficher l'indication.L'équipe a mis à jour les styles de dialogues personnalisés, que vous pouvez activer via. À partir de cette version, VS Code atténue maintenant l'arrière-plan afin de mieux se concentrer sur le dialogue et utilise également le style de bouton secondaire lorsqu'il y a plus d'une action.Vous pouvez thématiser le style du bouton secondaire en utilisant les jetons de couleur suivants :L'équipe a annoncé qu'à partir de VS Code 1.56, vous pouvez maintenant configurer l'éditeur de code pour qu'il mette automatiquement à jour uniquement les extensions qui sont actuellement activées.Lors de la dernière itération, l'équipe a introduit les profils de terminal. Le terminal prend désormais en charge la définition d'un profil par défaut avec les paramètres. La prise en charge des environnements et des icônes a également été ajoutée au système de profils. Elle a expliqué qu'à l'avenir, ces paramètres sont le moyen recommandé pour changer la configuration par défaut du terminal et les paramètresetont été dépréciés.La nouvelle commande workbench.action.terminal.pasteSelection est disponible sur Linux pour coller dans le terminal à partir du presse-papiers de sélection.Le type d'accès est affiché pour les points d'arrêt de données. Pour les points d'arrêt de données, VS Code affiche maintenant le type d'accès ("Read", "Write", ou "Access") à côté de son nom dans la vue. En ce qui concerne les points d'arrêt d'exception, VS Code affiche désormais leur état de vérification individuel et la raison détaillée dans la vue. Si un point d'arrêt d'exception ne peut pas être vérifié (par exemple parce que sa condition contient une erreur de syntaxe), il est grisé et, au survol, le message d'erreur correspondant est affiché.Selon l'équipe, par le passé, l'interface utilisateur du débogueur de VS Code supporte les valeurs en ligne qui affichent les valeurs des variables en ligne dans l'éditeur lors de l'exploration du code source. Cette fonctionnalité est basée sur une implémentation générique dans le noyau de VS Code et peut donc ne pas être parfaitement adaptée à tous les langages, montrant même parfois des valeurs incorrectes parce que l'approche générique ne comprend pas le langage source sous-jacent. Pour ces raisons, la fonctionnalité n'avait pas été activée par défaut.Grâce à une nouvelle API d'extension du débogueur, il est désormais possible pour les extensions de langage de fournir un support correct des valeurs en ligne et d'activer la fonctionnalitépar défaut. Pour activer cette fonctionnalité, le paramètrea une nouvelle valeur (par défaut). Lorsqu'il est défini sur, les valeurs en ligne sont automatiquement activées pour les langages qui prennent en charge les. L'extensionest l'une des premières extensions de débogueur à adopter l'API.Vous pouvez désormais afficher temporairement les numéros de ligne d'une cellule dans la session en cours à partir de la barre d'outils de la cellule, ou changer la visibilité des numéros de ligne pour tous les carnets grâce au paramètreLa position de la barre d'outils de la cellule peut maintenant être personnalisée par type de fichier grâce au paramètre. Par exemple, vous pouvez avoir la barre d'outils de la cellule sur le côté droit pour les blocs-notes GitHub Issue mais l'avoir sur la gauche pour les blocs-notes Jupyter.Vous pouvez maintenant utiliser des équations mathématiques dans les cellules Markdown des blocs-notes. VS Code utilise KaTeX pour le rendu des équations. Il existe deux façons d'intégrer une équation mathématique dans une cellule Markdown, notamment en utilisant des signes de dollar simples :L'équipe a implémenté la prise en charge des équations mathématiques à l'aide d'une API expérimentale de rendu de balisage de bloc-notes, qui est toujours en cours de développement. Elle a déclaré que son objectif final avec cette API est de permettre aux extensions d'étendre le rendu de Markdown dans les blocs-notes.Le nouveau paramètrevous permet d'activer les guillemets intelligents et les remplacements typographiques simples dans l'aperçu Markdown intégré.Les fichiers portant les extensions de nom de fichieretseront automatiquement reconnus commeL'équipe a introduit la notion dedans le terminal. Un terminal peut avoir plusieurs statuts, chacun d'entre eux représentant un état dans lequel le terminal peut se trouver temporairement, le statut le plusétant affiché à côté de l'onglet. Les icônes de statut apparaissent à droite du titre du terminal dans la vue des onglets. Au survol, les détails de l'état et les actions associées sont présentés. Pour l'instant, ces états sont pris en charge :L'équipe prévoit de prendre en charge prochainement les états des tâches afin que l'état d'exécution des tâches soit disponible d'un coup d'œil même sans activer l'onglet.L'équipe a étendu la contribution Walkthroughs pour placer du contenu sur la page Getting Started afin de permettre l'utilisation de Markdown dans les descriptions et le contenu principal des étapes. Les contributions d'extension à la page de mise en route sont une fonctionnalité expérimentale, et peuvent être activées avecDans le cadre de cette version, l'équipe a présenté en avant-première une nouvelle extension intégrée,), qui vous permet de parcourir, rechercher, éditer et commiter instantanément n'importe quel dépôt GitHub directement à partir de VS Code sans avoir à cloner ou avoir le dépôt localement. Il est actuellement disponible uniquement dans l'édition Insiders de VS Code.Cette version continue d'améliorer la prise en charge de la prochaine version TypeScript 4.3. Vous pouvez en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités et améliorations du langage dans TypeScript 4.3 sur le blog TypeScript. Pour commencer à utiliser lesde TypeScript 4.3, il suffit d'installer l'extension TypeScript Nightly.Dans les notes de version de la dernière version, l'équipe a partagé son travail sur Workspace Trust spécifiquement pour les auteurs d'extensions. Elle annonce maintenant avoir fait de grands progrès dans cette étape pour l'API d'extension et les expériences des utilisateurs. Cela étant dit, Workspace Trust restera désactivé pour cette version, mais elle aimerait que vous l'essayiez et que vous lui fassiez part de vos commentaires. Vous pouvez activer la fonctionnalité avec le paramètre suivantDans cette version, l'équipe annonce avoir terminé l'exploration pour intégrer Electron 12 dans VS Code. Il s'agit d'une version majeure d'Electron, livrée avec Chromium 89.0.4389.114 et Node.js 14.16.0.Dans cette version, l'équipe a continué à rendre la fenêtre VS Code prête à activer les fonctionnalités de bac à sable et d'isolation contextuelle d'Electron. Plus précisément :Source : Visual Studio Code avril 2021 (1.56) Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de VS Code 1.56 ?