Visual Studio 2019 16.11 Preview 2 est disponible et se concentre sur l'amélioration de la stabilité ainsi que la sécurité de Visual Studio 2019

Accéder à des actions supplémentaires à partir du menu de débordement dans le sélecteur de branche dans la fenêtre Git Changes et la barre d'état.

Survoler un nom de branche pour voir les détails du dernier commit dans une info-bulle.

Accéder à des actions supplémentaires dans le menu de débordement du sélecteur de référentiel à partir de la barre d'état.

Passer la souris sur un nom de référentiel pour afficher les détails du référentiel tels que le chemin local et l'URL distante.

Correction du formatage lors de la fourniture d'aucun nom de conteneur dans une recherche de code. Correction des messages d'avertissement manquants dans CppCoreCheck. Correction d'un bogue lors de l'ajout d'une classe dans ASP.NET provoquant une barre jaune avec le message d'erreur : 'CSharpSyncNamespaceCodeRefactoringProvider'. Amélioration des performances autour de l'utilisation de PointerSafetyXtension dans CppCoreCheck. Localisation améliorée autour des fonctionnalités VC++. Correction d'une erreur de génération lorsque la variable solutionPath est évaluée comme non définie. Correction d'un scénario rare qui pouvait empêcher la fermeture des instances Visual Studio si l'explorateur de tests était ouvert dans la solution. Correction d'un problème de visibilité avec le noir à contraste élevé dans les machines virtuelles changeant de focus. Correction d'un problème où une erreur "Aucune image de ce type" se produisait lors de la suppression d'images multi-sélectionnées qui ont été balisées. Amélioration de l'expérience de saisie XAML sur le client LiveShare. Correction d'un problème lors de l'utilisation de Navigate To avec une commande de reconnaissance vocale obligeant l'utilisateur à attendre que l'info-bulle s'efface avant de voir le résultat. Correction d'un problème empêchant la restauration des documents précédemment ouverts lors de la réouverture d'une solution. Correction d'un plantage d'UWP lors de l'utilisation de la nouvelle fonctionnalité Exemple de données. Correction d'un bug où il n'y avait pas de fournisseur de propriétés de projet pour "Persistence = AssemblyReference". Diminution de la consommation du processeur de setup.exe. Correction d'un problème empêchant la personnalisation des ressources HRESULT pour XBOX. Correction d'une exception non gérée après avoir cliqué sur "Tests de débogage". Correction d'un message d'erreur de génération "NETSDK1 031" lors de l'utilisation d'un projet de package d'application Windows. Correction d'un plantage après la fin de certaines sessions LiveShare. Correction d'un bug provoquant un échec du bouton "X" sur une page de l'assistant de premier lancement. Correction d'un message d'erreur "Opération non prise en charge" dans LiveShare. Corrige un bogue dans la publication de Cloud Service (support étendu) avec différentes valeurs de paramètres dans différentes configurations de service.

Microsoft a livré Visual Studio 2019 v16.11 Preview 2, une version indescriptible la plus remarquable pour les améliorations apportées aux outils Git.Visual Studio Preview 1 a été livré le mois dernier lors de la conférence des développeurs Build, introduisant la fonctionnalité Hot Reload très demandée, la prise en charge de .NET MAUI et d'autres fonctionnalités notables. Avec Hot Reload, vous pouvez désormais modifier le code source géré de vos applications pendant que l'application est en cours d'exécution, sans avoir besoin de mettre manuellement en pause ou d'atteindre un point d'arrêt. Effectuez simplement une modification prise en charge pendant l'exécution de votre application et, dans la nouvelle expérience Visual Studio, utilisez le bouton « Appliquer les modifications de code » pour appliquer vos modifications.« Dans cette version, nous sommes ravis de mettre à disposition la première version de la nouvelle expérience utilisateur Hot Reload lors de l'édition de fichiers de code pour des applications telles que WPF, Windows Forms, ASP.NET Core, Console, etc. », a déclaré Microsoft. « Avec Hot Reload, vous pouvez désormais modifier le code source géré de vos applications pendant que l'application est en cours d'exécution, sans qu'il soit nécessaire de mettre l'exécution en pause ou d'utiliser un point d'arrêt. Au lieu de cela, il suffit d'effectuer une modification prise en charge et d'utiliser le nouveau bouton "appliquer les modifications de code" dans la barre d'outils pour les appliquer immédiatement ».La Preview 1 de VS v16.11 prend également en charge .NET MAUI (acronyme de .NET Multi-platform App UI), une évolution de Xamarin.Forms dans laquelle Microsoft transpose dans le domaine du bureau le framwork open source et multiplateforme permettant de créer des interfaces utilisateur natives pour iOS et Android. Les développeurs peuvent l'utiliser pour écrire des applications multiplateformes pour iOS, Android, Windows et Mac à partir d'un seul projet grâce à l'architecture de projet unique de .NET MAUI.« Avec .NET MAUI et Visual Studio, vous n'avez besoin que d'un seul projet dans votre solution pour cibler le mobile et le bureau. Les images, les polices, les informations sur les applications et même les écrans d'accueil peuvent tous être définis dans un seul projet et déployés sur chaque plateforme au moment de la compilation. Grâce au multiciblage, vous pouvez déboguer sur n'importe quelle plateforme prise en charge sans avoir à gérer différents projets pour différents frameworks cibles », a déclaré Microsoft.L'annonce de la Preview 2, cependant, incite essentiellement les développeurs à consulter la Preview 1 pour les nouvelles fonctionnalités, les notes de version répertoriant les seuls nouveaux éléments à noter concernant les outils Git*:L'équipe de correction de bogues était cependant occupée, car 22 correctifs étaient répertoriés :Source : annonce Microsoft