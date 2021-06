Diagnostics

Avec la nouvelle plateforme 64 bits, Visual Studio est désormais capable de s'adapter pour utiliser toutes les ressources du système dont dispose l’utilisateur, afin d'améliorer la fiabilité de Visual Studio, en particulier lorsque on travaille avec des solutions complexes ou qu’on utilise Visual Studio pendant de longues périodes. L'effort de conversion vers le 64 bits affecte chaque partie de Visual Studio, donc la portée est beaucoup plus grande que les prévisualisations habituelles.Visual Studio 2022 Preview peut être installé côte à côte avec les versions antérieures de Visual Studio et est disponible dans les trois éditions (Community, Pro et Enterprise). Selon Microsoft, avant la mise à niveau vers le 64 bits, les clients disposant de ce type de solutions rencontraient parfois des problèmes avec Visual Studio, qui manquait de mémoire. L’entreprise révèle que lors des premiers tests de Visual Studio 2022, ces mêmes clients ont pu faire fonctionner l'IDE pendant des jours, même avec des solutions contenant 700 projets (ou plus).Visual Studio 2022 sera la première version 64 bits de Visual Studio. Outre les avantages en termes de vitesse et de performances offerts par un meilleur accès à la mémoire, elle apporte des améliorations à l'interface utilisateur, davantage d'options de personnalisation et une attention constante à l'autonomisation des développeurs. La mise à niveau vers Visual Studio 2022 devrait être une expérience à faible frottement et ne devrait pas nécessiter de modification de code. Il est toujours possible de créer des applications 32 bits, ainsi que toutes applications existantes, dans Visual Studio 2022. Voici, ci-dessous, quelques fonctionnalités à venir :Pour les Diagnostics, Microsoft prévoit des points d'arrêt pour qu'ils puissent être glissés, elle ajoute des points d'arrêt dépendants et la possibilité de forcer l'exécution et améliore les outils d'analyse pour les vidages de panne, les vidages de mémoire et l'analyse de la pression de la mémoire. Enfin, elle ajoute une prise en charge multiplateforme pour le débogage du code C++ et .NET sur les dispositifs ARM64.L'éditeur de Visual Studio 2022 sera doté d'un correcteur orthographique intégré qui aidera à coder plus précisément et à réduire le nombre d'erreurs. Microsoft ajoute de nouvelles façons de naviguer, comme l'édition multi-touches et la navigation. Les utilisateurs de lecteurs d'écran bénéficieront d'un meilleur retour d'information sur les problèmes de code.Les extensions jouent un rôle important dans la personnalisation de l'expérience Visual Studio. Les extensions essentielles seront plus fiables et plus sûres, avec une amélioration de l'expérience de développement, de migration et de publication des extensions.L'équipe NuGet travail pour la prise en charge de .NET 6, de sécuriser la chaîne d'approvisionnement des logiciels et de permettre à chaque développeur et à son équipe d'aller plus loin grâce à un gestionnaire de paquets unifié.L'équipe Configuration et installation se concentre sur la capacité des entreprises à rester en sécurité en déployant facilement les mises à jour dans les environnements d'entreprise gérés. Microsoft permet aux entreprises d'utiliser plusieurs dossiers de mise en page pour mettre à jour une instance client, d'utiliser plusieurs lignes de base prises en charge et de déplacer leurs installations entre les canaux. Elle ajoute également la possibilité pour les utilisateurs de ramener Visual Studio à un environnement de travail après l'échec d'une mise à jour.En matière d'outils de contrôle de source intégrés, Microsoft améliore la productivité en prenant en charge des flux de travail Git plus complexes, comme l'activation simultanée de plusieurs dépôts Git. Les développeurs seront en mesure de mettre en scène des lignes individuelles ou des morceaux de code et de voir les différences et les détails. Elle améliore également l'intégration de GitHub et Azure DevOps, en rapprochant les fonctionnalités du flux de travail des développeurs.L'équipe C++ se concentre sur l'innovation en matière de charge de travail par la conformité du langage, les diagnostics et la sécurité. Visual Studio 2022 ajoutera la prise en charge des fonctionnalités du langage C++20 qui simplifient la gestion des grandes bases de code. Microsoft intégre la prise en charge de CMake, Linux et WSL pour faciliter la création et le débogage d'applications multiplateformes.L'équipe .NET se concentre sur une expérience de développement d'applications moderne, en améliorant la prise en charge de .NET 5 et en ajoutant celle de .NET 6. Elle se concentre également sur la productivité avec une assistance au code intégrée. Enfin, Microsoft travaille sur une expérience de conception complète pour Windows Forms avec .NET 5.L'équipe d'outils pour conteneurs quant à elle s'attache à améliorer l'expérience des développeurs .NET qui créent des applications conteneurisées. L’objectif principal sera d'améliorer la capacité de diagnostiquer les applications conteneurisées à l'aide de la fenêtre d'outils Containers.Étant donné que la plupart des mises à niveau du Preview 1 concernent la prise en charge du 64 bits, Microsoft annonce une série de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations des performances pour le Preview 2. Cependant, une nouvelle fonctionnalité qu’on peut essayer dès maintenant est la mise à jour d'IntelliCode. On peut compléter automatiquement le code, jusqu'à une ligne entière à la fois. Il reste encore du travail pour faire passer Visual Studio à 64 bits, et un petit nombre de fonctionnalités de Visual Studio 2019 ne sont pas incluses dans Visual Studio 2022 Preview 1.« Nous savons que vous attendez de Visual Studio qualité, stabilité et évolutivité. Et pour être tout à fait transparent, le moyen le plus rapide pour nous d'y parvenir est que de vrais développeurs comme vous nous disent où nous pouvons nous améliorer. Nous prêtons vraiment attention à chaque rapport de bogue et à vos commentaires », « Nous apprécions le temps que vous consacrez à nous faire part de vos commentaires et à répondre à des enquêtes sur le produit, qui sont inestimables pour faire de Visual Studio 2022 le meilleur environnement de développement pour vous. Nous avons besoin de vos commentaires », déclare Microsoft.Que pensez-vous de Visual Studio ?Pour vos projets personnels, comment opérez-vous le choix de l'EDI ?Quel EDI utilisez-vous pour vos développements (projets personnels et/ou entreprise) ? Sur quel système d'exploitation ?Que pensez-vous des améliorations et nouveautés mises en avant par Microsoft pour la future version de son EDI ?