Microsoft a annoncé que Disassembly View est disponible dans VS Code Insiders ! Disassembly View vous permet de déboguer le code assembleur correspondant aux instructions créées par votre compilateur. Il sera disponible dans la version 1.59 de Visual Studio Code en août, mais en attendant, vous pouvez télécharger VS Code Insiders et l'essayer !Pour ouvrir la Disassembly View pendant le débogage, faites un clic droit sur votre code source et sélectionnez Ouvrir Disassembly View.Dans la Disassembly View, le marqueur creux jaune représente l'instruction en cours. Pour chaque instruction, vous verrez l'adresse mémoire (colonne de gauche) et les instructions en langage machine affichées en hexadécimal (colonne du milieu) et en langage assembleur (colonne de droite). Vous pouvez naviguer entre les instructions, passer par-dessus (F10) et passer aux instructions (F11).Pour définir un point d'arrêt dans la Disassembly View, survolez l'instruction et cliquez sur le cercle rempli de rouge qui apparaît à gauche de l'adresse mémoire.Désactivez le point d'arrêt en cliquant à nouveau sur le point rouge ou en décochant la case dans la section Points d'arrêt du volet Débogage.Avec cette dernière version de l'extension C++, vous pouvez étendre les macros en ligne, ce qui facilite la lecture et la compréhension de votre code. Pour développer une macro en ligne, cliquez dessus, sélectionnez l'ampoule, puis cliquez sur Macro en ligne.L'année dernière, Microsoft a annoncé la prise en charge de l'exécution de l'extension C++ sur l'architecture Windows ARM64, permettant aux utilisateurs de Surface Pro X d'accéder à C++ IntelliSense, à la navigation dans le code et à la prise en charge des builds. Avec la mise à jour de juillet 2021 de l'extension C++, vous pouvez déboguer des projets sur Windows ARM64, complétant ainsi l'expérience de développement de bout en bout Surface Pro X C++ dans VS Code.Source : Microsoft