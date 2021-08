Planche de travail

Éditeur

Aller au pli suivant ( editor.gotoNextFold )

) Aller au dossier précédent ( editor.gotoPreviousFold )

) Accédez au dossier parent ( editor.gotoParentFold )

editor.foldingImportsByDefault

FoldingRangeKind.Imports

Terminal

terminal.integrated.confirmOnExit

terminal.integrated.confirmOnKill

Débogage

S'il n'y a qu'une seule action Exécuter ou Déboguer, le menu déroulant est omis.

S'il y a plus d'une action Exécuter ou Déboguer, toutes les actions apparaissent dans le menu déroulant et l'action par défaut est définie sur la première action du menu déroulant (tant qu'il n'y a pas d'action mémorisée).

L'action par défaut est conservée pour un espace de travail spécifique lors des redémarrages de VS Code*; il n'est pas conservé par éditeur.

TypeScript 4.4

Incrustation de conseils pour les noms et les types de paramètres dans les fichiers JavaScript et TypeScript.

Suggestions d'orthographe de base dans des fichiers JavaScript simples. Ceux-ci ne sont affichés que si le service de langage TypeScript est confiant dans l'erreur et dans le correctif.

function foo ( arg : unknown ) { if ( typeof arg === "string" ) { // We know this is a string now. console. log ( arg. toUpperCase ( ) ) ; } }

arg

string

typeof arg === "string"

arg

string

if

function foo ( arg : unknown ) { const argIsString = typeof arg === "string" ; if ( argIsString ) { console. log ( arg. toUpperCase ( ) ) ; // ~~~~~~~~~~~ // Error! Property 'toUpperCase' does not exist on type 'unknown'. } }

argIsString

const

readonly

typeof

function doSomeChecks ( inputA : string | undefined , inputB : string | undefined , shouldDoExtraWork : boolean , ) { let mustDoWork = inputA && inputB && shouldDoExtraWork ; if ( mustDoWork ) { // Can access 'string' properties on both 'inputA' and 'inputB'! const upperA = inputA. toUpperCase ( ) ; const upperB = inputB. toUpperCase ( ) ; // ... } }

inputA

inputB

mustDoWork

true

inputA!

inputA

undefined

unknown

--useUnknownInCatchVariables

throw

catch

any

try { executeSomeThirdPartyCode ( ) ; } catch ( err ) { // err: unknown // Error! Property 'message' does not exist on type 'unknown'. console. error ( err. message ) ; // Works! We can narrow 'err' from 'unknown' to 'Error'. if ( err instanceof Error ) { console. error ( err. message ) ; } }

Amélioration de la vue Extensions lors du redimensionnement. Dans la courte vidéo suivante, la vue Extensions avec la largeur par défaut affiche tous les détails (auparavant, l'icône, les évaluations et le nombre d'installations n'étaient pas affichés). Au fur et à mesure que la vue rétrécit, une icône d'extension plus petite s'affiche et lorsque sa largeur diminue davantage, l'icône et les notes sont masquées.La vue Extensions affiche désormais un survol personnalisé sur une extension. Ce survol riche comprend la description complète de l'extension et d'autres informations utiles telles que les raisons pour lesquelles une extension est désactivée ou recommandée.Vous pouvez désormais vérifier l'état d'exécution d'une extension dans le nouvel onglet État d'exécution du volet d'extension. Les informations d'état incluent son heure d'activation, s'il est activé au démarrage et s'il contient des avertissements ou des erreurs. Certaines de ces informations sont affichées dans la vue Extensions et son survol (illustré dans l'image ci-dessus).L'onglet Détails du volet Extension affiche désormais les catégories, les liens vers les ressources et d'autres informations telles que les dates de publication et de mise à jour de l'extension. La sélection d'une catégorie affichera les autres extensions de cette catégorie dans la vue Extensions.L'éditeur de paramètres prend désormais en charge la validation sur les objets. La validation recherche les erreurs de type pouvant être introduites lors de la modification directe du fichier JSON.Les paramètres de tableau prennent désormais en charge le glisser-déposer en mode non-édition. De plus, les paramètres de tableau d'énumération avec la propriétédéfinie surn'affichent désormais que les options restantes plutôt que toutes les options dans les listes déroulantes.L'éditeur de paramètres prend également désormais en charge les paramètres de chaîne multiligne, où la valeur est rendue dans une zone de texte multiligne au lieu d'une zone de saisie sur une seule ligne.Ce mois-ci, Microsoft a déplacé le code qui gère la lecture des fichiers *.ipynb de l'extension Jupyter Notebook vers une nouvelle extension intégrée. Cela signifie que vous pouvez désormais ouvrir les notebooks Jupyter dans une nouvelle installation de VS Code, sans avoir à installer l'extension Jupyter complète. Cependant, si vous souhaitez exécuter des cellules ou afficher des sorties qui utilisent des ipywidgets ou d'autres types de rendu complexes, vous devrez installer l'extension Jupyter.Il existe de nouvelles commandes pour définir l'emplacement du curseur sur un pli correspondant*:Les commandes n'ont actuellement pas de raccourcis clavier par défaut, mais vous pouvez ajouter vos propres raccourcis clavier via Préférences*: Ouvrir les raccourcis clavier (Ctrl+K Ctrl+S).Utilisez le paramètrepour plier automatiquement les instructions d'importation. L'état du pli est stocké une fois qu'un fichier a été ouvert une fois. La fonctionnalité marche avec TypeScript, JavaScript, Java, C#, C++ et avec tous les langages qui ont un fournisseur de plage de pliage qui annote les instructions d'importation avecFaites glisser et déposez les terminaux de la liste des onglets ou de la zone de l'éditeur d'une fenêtre vers la liste des onglets, la zone de l'éditeur ou le panneau d'une autre fenêtre.Les paramètres existants deet de nouveauutilisent le suivi des processus enfants pour afficher un avertissement lorsque vous essayez de fermer un terminal qui a des processus enfants sous le processus shell. Par défaut, ce suivi n'affecte que les terminaux de la zone de l'éditeur mais peut désormais être configuré pour afficher des avertissements pour tous les terminaux ou ceux de la zone du panneau.Les profils de terminaux fournis par les extensions peuvent désormais être définis comme profil par défaut. Le profil de terminal par défaut est indiqué par le suffixe par défaut dans la liste déroulante du terminal.Dans la version de février, l'équipe a introduit un bouton déroulant pour regrouper les commandes Exécuter et Déboguer dans un emplacement central (et compact) dans la zone de titre de l'éditeur (Visual Studio Code version 1.54). Sur la base des commentaires des utilisateurs, elle a essayé d'améliorer le bouton déroulant en mémorisant la dernière action exécutée. Le bouton déroulant a maintenant deux zones de clic, une pour l'action par défaut (à gauche) et une autre pour la liste déroulante (à droite) qui, lorsqu'elle est sélectionnée, exécute l'action et la mémorise comme la nouvelle valeur par défaut.Le comportement de la liste déroulante*:Cette version inclut la prise en charge de la prochaine version TypeScript 4.4.Quelques points forts de l'outillage :Pour commencer à utiliser les builds Nightly 4.4, installez l'extension TypeScript Nightly.Analyse du flux de contrôle des conditions d'alias :En JavaScript, nous devons souvent sonder une variable de différentes manières pour voir si elle a un type plus spécifique que nous pouvons utiliser. TypeScript comprend ces vérifications et les appelle des gardes de type. Au lieu d'avoir à convaincre TypeScript du type d'une variable chaque fois que nous l'utilisons, le vérificateur de type s'appuie sur ce qu'on appelle l'analyse de flux de contrôle pour déduire le type dans chaque construction de langage.Par exemple, nous pouvons écrire quelque chose comme :Dans cet exemple, nous avons vérifié siétait un. TypeScript a reconnu la vérification de, qu'il considérait comme une protection de type, et a pu déterminer quedevrait être undans le corps du blocCependant, que se passe-t-il si nous déplaçons la condition vers une constante ?Dans les versions précédentes de TypeScript, cela aurait conduit à une erreur – même siavait reçu la valeur garde de type, TypeScript perdait simplement cette information. C'est dommage, car nous pourrions vouloir réutiliser la même vérification à plusieurs endroits. Pour contourner ce problème, les utilisateurs doivent souvent se répéter ou utiliser des assertions de type (casts).Dans TypeScript 4.4, ce n'est plus le cas. L'exemple ci-dessus fonctionne sans erreur ! Lorsque TypeScript voit que nous testons une valeur constante, il effectuera un peu de travail supplémentaire pour voir s'il contient une protection de type. Si cette protection de type opère sur un, une propriétéou un paramètre non modifié, alors TypeScript est capable de restreindre cette valeur de manière appropriée.Différentes sortes de conditions de garde de type sont préservées – pas seulement des vérifications. Par exemple, les contrôles sur les syndicats discriminés fonctionnent comme un charme.Comme autre exemple, voici une fonction qui vérifie si deux de ses entrées ont un contenu.TypeScript peut comprendre queetsont tous deux présents siest. Cela signifie que nous n'avons pas à écrire une assertion non nulle commepour convaincre TypeScript queestUne caractéristique intéressante ici est que cette analyse fonctionne de manière transitive. Si nous avons une constante affectée à une condition qui contient plus de constantes et que ces constantes sont chacune affectées à des gardes de type, alors TypeScript peut propager les conditions plus tard.Notez qu'il y a une limite - TypeScript ne va pas arbitrairement en profondeur lors de la vérification de ces conditions, mais son analyse est suffisamment approfondie pour la plupart des vérifications.Par défaut, le typedans les variables de capture () :En JavaScript, tout type de valeur peut être lancé avecet capturé dans une clause. Pour cette raison, TypeScript a historiquement typé les variables de clause catch commeet n'autorisait aucune autre annotation de type*:Une fois que TypeScript a ajouté le type, il est devenu clair qu'était un meilleur choix quedans la clausepour les utilisateurs qui souhaitent le plus haut degré d'exactitude et de sécurité de type, car il se rétrécit mieux et nous oblige à tester par rapport à des valeurs arbitraires. Finalement, TypeScript 4.0 a permis aux utilisateurs de spécifier une annotation de type explicite [C]unknown[/] (ou) sur chaque variable de clauseafin que nous puissions opter pour des types plus stricts au cas par cas*; cependant, pour certains, spécifier manuellement :sur chaque clauseétait une corvée.C'est pourquoi TypeScript 4.4 introduit un nouvel indicateur appelé. Cet indicateur modifie le type par défaut des variables de clause catch deSource : Visual Studio Code