Téléchargez et installez Visual Studio 2019 version 16.11

Ouvrez un type de projet pris en charge, par exemple une application WPF

Lancez l'application avec le débogueur attaché via F5 (assurez-vous que «activer le débogage du code natif» est désactivé dans les paramètres du débogueur / profil de lancement du débogage)

Ouvrez un fichier de code C# avec du code qui peut être réexécuté via l'interface utilisateur des applications en cours d'exécution (exemple: code derrière un bouton ou une commande ViewModel) ou quelque chose qui est déclenché à un intervalle par une minuterie et modifiez le code

Appliquez les modifications de code à l'aide du nouveau bouton Appliquer les modifications de code (ALT-F10) dans votre barre d'outils Visual Studio (à côté du bouton Continuer). Notez que l'enregistrement des fichiers n'est pas nécessaire lors de l'utilisation de Visual Studio, ce qui vous permet de modifier rapidement le code et de continuer.

Accéder à des actions supplémentaires à partir du menu de débordement dans le sélecteur de branche dans la fenêtre Git Changes et la barre d'état.

Survoler un nom de branche pour voir les détails du dernier commit dans une info-bulle.

Accéder à des actions supplémentaires dans le menu de débordement du sélecteur de référentiel à partir de la barre d'état.

Passer la souris sur un nom de référentiel pour afficher les détails du référentiel tels que le chemin local et l'URL distante.

Microsoft a annoncé la disponibilité générale de Visual Studio 2019 16.11. Cette version améliore l'expérience avec les outils Git dans Visual Studio, active le rechargement à chaud pour les applications .NET, ajoute des liens pratiques au menu d'aide et met à niveau les outils LLVM vers LLVM 12.Dans cette version, Microsoft a mis à la disposition des développeurs la nouvelle expérience Hot Reload lors de l'édition de fichiers de code pour des applications telles que WPF, Windows Forms, ASP.NET Core, Console, etc. Avec Hot Reload, vous pouvez désormais modifier le code source géré de vos applications pendant que l'application est en cours d'exécution, sans qu'il soit nécessaire de mettre l'exécution en pause ou d'utiliser un point d'arrêt. Au lieu de cela, il suffit d'effectuer une modification prise en charge et d'utiliser le nouveau bouton « Appliquer les modifications de code » dans la barre d'outils pour les appliquer immédiatement.Hot Reload fonctionne avec de nombreux types de projets existants et à venir tels que WPF, Windows Forms, les applications ASP.NET Core code-behind, les applications console, WinUI 3 (débogueur géré requis) et bien d'autres. Cette prise en charge est très large avec l'expérience de base de tout projet alimenté par les environnements d'exécution .NET Framework ou CoreCLR.Avec Hot Reload, l'objectif de Microsoft est de rendre cette expérience disponible quelle que soit la manière dont vous préférez lancer votre application.Pour essayer le rechargement à chaud dans Visual Studio lors de l'utilisation du débogueur:Si la modification que vous avez apportée est prise en charge, votre application sera désormais corrigée pendant son exécution avec votre nouvelle logique et vous devriez voir les changements dans le comportement de votre application la prochaine fois que le code mis à jour sera réexécuté par votre action ou par quelque chose comme un minuteur déclenchant le code.Vous pouvez également continuer à utiliser d'autres fonctionnalités du débogueur telles que les points d'arrêt, Edit & Continue, XAML Hot Reload, etc. Tout ce à quoi vous êtes habitué aujourd'hui devrait fonctionner en parallèle avec .NET Hot Reload.Visual Studio 2019 v16.11 prend également en charge .NET MAUI, une évolution de Xamarin.Forms dans laquelle Microsoft transpose dans le domaine du bureau le framwork open source et multiplateforme permettant de créer des interfaces utilisateur natives pour iOS et Android. Les développeurs peuvent l'utiliser pour écrire des applications multiplateformes pour iOS, Android, Windows et Mac à partir d'un seul projet grâce à l'architecture de projet unique de .NET MAUI.Avec .NET MAUI et Visual Studio, vous n'avez besoin que d'un seul projet dans votre solution pour cibler le mobile et le bureau. Les images, les polices, les informations sur les applications et même les écrans d'accueil peuvent tous être définis dans un seul projet et déployés sur chaque plateforme au moment de la compilation. Grâce au multiciblage, vous pouvez déboguer sur n'importe quelle plateforme prise en charge sans avoir à gérer différents projets pour différents frameworks cibles.Avec Visual Studio 2019 v16.11, vous pouvez :Source : annonce de la disponibilité