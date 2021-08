Productivité personnelle et d'équipe

Azure : Visual Studio 2022 permettra de créer rapidement et facilement des applications modernes basées sur le cloud avec Azure. L'éditeur va aider les développeurs à démarrer avec une bonne quantité de référentiels décrivant les modèles courants utilisés dans les applications d'aujourd'hui. Ces référentiels sont constitués de code avisé montrant ces modèles en action, d'actifs d'infrastructure en tant que code pour provisionner les ressources Azure et de flux de travail et d'actions GitHub prédéfinis vous mettant en place avec une solution CI / CD complète lorsque vous créez un projet pour la première fois. De plus, l'environnement de développement requis sera défini dans le référentiel afin que vous puissiez commencer le codage et le débogage immédiatement.

Visual Studio 2022 permettra de créer rapidement et facilement des applications modernes basées sur le cloud avec Azure. L'éditeur va aider les développeurs à démarrer avec une bonne quantité de référentiels décrivant les modèles courants utilisés dans les applications d'aujourd'hui. Ces référentiels sont constitués de code avisé montrant ces modèles en action, d'actifs d'infrastructure en tant que code pour provisionner les ressources Azure et de flux de travail et d'actions GitHub prédéfinis vous mettant en place avec une solution CI / CD complète lorsque vous créez un projet pour la première fois. De plus, l'environnement de développement requis sera défini dans le référentiel afin que vous puissiez commencer le codage et le débogage immédiatement. .NET : Visual Studio 2022 prendra entièrement en charge .NET 6 et son framework unifié pour les applications Web, clientes et mobiles pour les développeurs Windows et Mac. Cela inclut l'interface utilisateur de l'application multiplateforme .NET (.NET MAUI) pour les applications clientes multiplateformes sous Windows, Android, macOS et iOS. Vous pouvez également utiliser les technologies Web ASP.NET Blazor pour écrire des applications de bureau via .NET MAUI. Et pour la plupart des types d'applications comme le Web, les ordinateurs de bureau et les mobiles, vous pourrez utiliser .NET Hot Reload pour appliquer les modifications de code sans avoir à redémarrer ou à perdre l'état de l'application.

Visual Studio 2022 prendra entièrement en charge .NET 6 et son framework unifié pour les applications Web, clientes et mobiles pour les développeurs Windows et Mac. Cela inclut l'interface utilisateur de l'application multiplateforme .NET (.NET MAUI) pour les applications clientes multiplateformes sous Windows, Android, macOS et iOS. Vous pouvez également utiliser les technologies Web ASP.NET Blazor pour écrire des applications de bureau via .NET MAUI. Et pour la plupart des types d'applications comme le Web, les ordinateurs de bureau et les mobiles, vous pourrez utiliser .NET Hot Reload pour appliquer les modifications de code sans avoir à redémarrer ou à perdre l'état de l'application. C++ : Visual Studio 2022 inclura une prise en charge robuste de la charge de travail C++ avec de nouvelles fonctionnalités de productivité, des outils C++ 20 et IntelliSense. Les nouvelles fonctionnalités du langage C++ 20 simplifieront la gestion de bases de code volumineuses et des diagnostics améliorés faciliteront le débogage des problèmes difficiles avec des modèles et des concepts. Microsoft va également intégrer la prise en charge de CMake, Linux et WSL pour vous permettre de créer, modifier, créer et déboguer plus facilement des applications multiplateformes. Si vous souhaitez mettre à niveau vers Visual Studio 2022 mais que vous vous inquiétez de la compatibilité, la compatibilité binaire avec le runtime C++ le rendra indolore.

L'innovation à portée de main

Microsoft a annoncé la disponibilité de Visual Studio 2022 Preview 3. Passons en revue quelques nouveautés et améliorations.Dans Preview 3, Microsoft ajoute de nouvelles fonctionnalités à certaines des fonctionnalités les moins utilisées, mais utiles, telles que l'attachement au processus.Les améliorations apportées à la boîte de dialogueen sont un exemple. La boîte de dialogue est maintenant asynchrone, affiche les arguments de ligne de commande pour les processus, les informations IIS pour les processus w3wp.exe, et enfin la boîte de dialogue a un mode d'affichage en arborescence facultatif pour afficher les relations de processus parent-enfant. Ces capacités réduisent beaucoup les frictions dans le choix du processus à déboguer dans les scénarios avancés.Avec Preview 3, il existe un tout nouveau concepteur de propriétés de projet pour les projets SDK .NET. Le nouveau concepteur est plus facile à utiliser et à parcourir ; il dispose d'une seule colonne d'options avec des descriptions claires. Mieux encore, le nouveau concepteur a intégré la recherche, il est donc maintenant facile de trouver la propriété dont vous avez besoin.Dans Preview 3, vous verrez de gros changements dans le thème sombre pour améliorer la convivialité de Visual Studio. Le nouveau thème sombre a une nouvelle couleur d'accent, qui est moins intense et utilisée avec plus de parcimonie pour réduire la distraction et la fatigue oculaire. La nouvelle couleur d'accent correspond désormais à la dernière identité visuelle du produit, ce qui vous aide à trouver rapidement la bonne fenêtre lorsque vous naviguez parmi plusieurs outils.Avec Visual Studio 2022, Microsoft crée des outils pour prendre en charge vos applications existantes et des outils pour créer les derniers types d'applications. Par exemple, dans la Preview 3, l'éditeur a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour exécuter des tests dans des environnements Linux et de nouveaux types de projets pour le développement front-end avec des applications React et Vue.js utilisant TypeScript ou JavaScript.Concernant le développement des applications modernes, voici les objectifs visés par Microsoft avec Visual Studio 2022 :Avec les tests à distance, vous pouvez désormais obtenir des commentaires sur vos tests multiplateformes et même les déboguer dans le confort de Visual Studio ! La fonctionnalité fonctionne avec une gamme d'environnements distants tels que des conteneurs Linux, WSL et via des connexions SSH, ce qui vous permet de tester des applications .NET multiplateformes modernes.Les nouveaux types de projets JavaScript et TypeScript pour Angular, Vue et React facilitent l'intégration d'applications front-end dans votre solution Visual Studio, ce qui vous permet de lancer et de déboguer l'intégralité de votre application à partir de Visual Studio.« Une autre partie cruciale de notre vision pour Visual Studio 2022 est constituée de capacités innovantes qui libèrent votre potentiel en tant que développeur. En tant que développeur, certains des problèmes les plus difficiles à résoudre sont des problèmes qui ne surviennent que lorsque votre application est en cours d'exécution. Pour diagnostiquer ces problèmes, vous n'avez parfois qu'un rapport client que vous ne pouvez pas reproduire. Si vous pouvez collecter une image mémoire du problème, vous pouvez utiliser Visual Studio pour déboguer l'image mémoire, mais ce n'est pas une tâche facile ».Les images mémoire sont complexes et trouver la cause première d'un problème revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Avec Visual Studio 2022 Preview 3, Microsoft a simplifié ce processus avec l'analyseur de diagnostic. L'analyseur de diagnostic peut être utilisé sur les images mémoire pour identifier les problèmes courants rencontrés dans les applications .NET et vous permettre de résoudre des problèmes complexes en un rien de temps.Preview 3 bénéficie également de nouvelles fonctionnalités de prévisualisation telles que plusieurs référentiels Git qui vous permettent de travailler avec une seule solution contenant des projets dans plusieurs référentiels et d'y contribuer à partir d'une seule instance de Visual Studio. Cette fonctionnalité peut être activée à partir de l'onglet «*Preview » du menu Outils -> Options, recherchez simplement «*aperçu*» dans la barre de recherche (Ctrl+Q) et recherchez «*Activer la prise en charge multi-dépôts*».Source : Visual Studio