Cela fait presque dix ans que Microsoft a lancé sa boutique d'applications sur Windows 8. Évidemment, l'objectif de toute boutique d'applications est d'être un endroit où vous pouvez trouver en toute sécurité toutes les applications que vous voulez - y compris les applications propriétaires de l'entreprise - et c'est un objectif que la firme de Redmond n'a pas été en mesure d'atteindre. En fait, la situation a été si mauvaise que pendant toutes ces années, Microsoft n'a même pas été en mesure de placer ses propres applications dans sa propre boutique. Cependant, cette situation est en train de changer avec Windows 11.L'entreprise a annoncé jeudi que vous pouvez obtenir Visual Studio Code et Visual Studio Community dans le Microsoft Store sur le système d'exploitation de nouvelle génération. Ces applications sont désormais disponibles dans la vitrine du magasin d'applications au côté du nouveau navigateur Edge. Il faut noter que le nouveau Microsoft Store de Windows 11 (et bientôt Windows 10) est en train de devenir rapidement un hub pour toutes les applications de bureau Windows, qu'elles soient UWP, Win32 ou PWA. Microsoft est déterminé à montrer au monde que ce nouveau Store est la vraie affaire et y apporte ses propres applications phares.Ces applications utilisent les nouvelles politiques du Store qui permettent à Microsoft de les soumettre en tant qu'applications Win32 non packagée. De ce fait, le Microsoft Store téléchargera un installateur indépendant et installera le programme en dehors du Store. Cela permet à ces applications de fonctionner comme si elles avaient été téléchargées à partir du Web, ce qui signifie qu'elles peuvent gérer leurs propres services de mise à jour et de diffusion de contenu. En outre, Microsoft devrait ajouter davantage de ses applications au Store au fil du temps. Il y a quelques semaines, la société a répertorié Edge.L'on s'attend également à voir Microsoft Teams à un moment donné. Maintenant qu'il n'y a plus de limitations sur le type d'applications qui peuvent être ajoutées à la vitrine, il est logique de voir Microsoft (et d'autres développeurs) mettre leurs applications dans la boutique. Il s'agit là de l'un des changements importants, mais aussi "longtemps attendus" dans la boutique de Microsoft : tout le monde peut désormais mettre n'importe quelle application qui fonctionne pour Windows sur Microsoft Store. Il a fallu près de dix ans à Microsoft pour le faire. À l'époque de Windows 8, il fallait créer une application entièrement nouvelle pour la faire entrer dans le Windows Store.Avec Windows 8.1, la société a lancé ce qu'elle a appelé les applications universelles, qui étaient essentiellement des interfaces utilisateur distinctes pour Windows 8.1 et Windows Phone 8.1, mais avec une base de code commune. Microsoft s'est vite rendu compte que c'était un mauvais plan. Personne ne réécrivait ses applications pour les placer sur une plateforme immature comme le Windows Store de Windows 8, et il ne semblait pas que Windows 8 et son environnement plein écran allaient décoller de manière significative. C'est là que Windows 10 est apparu.Avec Windows 10, Microsoft a lancé Universal Windows Platform (UWP), qui permet aux développeurs de créer une application avec une interface utilisateur réactive pour tous les appareils Windows. Mais ce n'est pas tout, car la firme de Redmond ne vous demande plus de reconstruire entièrement votre application. Elle a présenté quatre passerelles, dont trois ont effectivement été livrées. Le projet Islandwood permettait de recompiler du code iOS existant pour en faire une application Windows. Le projet Westminster permettait d'empaqueter une application Web hébergée, et le projet Astoria.Astoria, qui n'a jamais été livré, devait permettre d'exécuter des applications Android sous Windows. Plus important encore, le projet Centennial permettait aux développeurs d'empaqueter leurs applications Win32 et de les placer dans le Microsoft Store. En effet, il n'était plus nécessaire d'écrire une nouvelle application. Mais cela ne suffisait toujours pas. Il n'était même pas suffisant pour permettre à Microsoft de mettre ses propres applications dans le magasin. L'entreprise y a mis Office 365 (aujourd'hui Microsoft 365) pendant une courte période, puis a fini par retirer la suite d'applications.Maintenant, avec Windows 11, vous pouvez mettre n'importe quelle application dans le Microsoft Store, et elle n'a même pas besoin d'être packagée. En bref, le fait que Visual Studio soit enfin présent dans le Microsoft Store est un événement majeur. Il s'agit d'un projet qui a nécessité une décennie de travail et qui permet de distribuer des applications plus complexes sur la plateforme. Comme indiqué précédemment, les applications proposées sont Visual Studio Code et Visual Studio Community. Cette dernière est la version complète de Visual Studio, et elles sont toutes deux gratuites.À ce stade, le Microsoft Store sert de lieu de découverte des applications de bureau à travers le Web. Adobe devrait bientôt intégrer sa suite Creative Cloud dans la boutique, et les développeurs s'attendent à ce que des applications comme Firefox ou Google Chrome y soient également intégrées.Source : Scott Hanselman de Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du nouveau Microsoft Store ?Que pensez-vous de l'intégration de Visual Studio et de Visual Studio Code ?