Un domaine d'intérêt pour Visual Studio 2022 est l'amélioration de l'évolutivité et des performances de Visual Studio.Visual Studio 2022 est une application 64 bits, qui n'est plus limitée à ~ 4 Go de mémoire dans le processus principal devenv.exe. Avec un Visual Studio 64 bits sur Windows, vous pouvez ouvrir, modifier, exécuter et déboguer même les solutions les plus volumineuses et les plus complexes sans manquer de mémoire.Bien que Visual Studio passe à 64 bits, cela ne modifie pas les types ou la qualité des applications que vous créez avec Visual Studio. Visual Studio continuera d'être un excellent outil pour créer des applications 32 bits.Amanda Silver, CVP of Product, Developer Division de Microsoft y est allé de son commentaire : « Je trouve vraiment satisfaisant de regarder cette vidéo de mise à l'échelle de Visual Studio pour utiliser la mémoire supplémentaire disponible pour un processus 64 bits, car elle ouvre une solution avec 1 600 projets et environ 300 000 fichiers. Il n'y a plus d'exceptions de mémoire insuffisante ».Avec la nouvelle plateforme 64 bits, Visual Studio est désormais capable de s'adapter pour utiliser toutes les ressources du système dont dispose l’utilisateur, afin d'améliorer la fiabilité de Visual Studio, en particulier lorsqu’on travaille avec des solutions complexes ou qu’on utilise Visual Studio pendant de longues périodes. L'effort de conversion vers le 64 bits affecte chaque partie de Visual Studio, donc la portée est beaucoup plus grande que les prévisualisations habituelles.Dans la Preview 4, Microsoft s'est concentré sur l'amélioration des performances de plusieurs fonctionnalités clés. Par exemple, la recherche dans des fichiers est désormais jusqu'à 3 fois plus rapide lors de la recherche de solutions volumineuses telles que Orchard Core.Parmi les autres scénarios dans lesquels Microsoft a amélioré les performances, l'éditeur évoque les améliorations des performances C++ IntelliSense avec une accélération d'environ 12 % pour la colorisation sémantique, des optimisations du traitement de la base de données de symboles et une accélération presque 2 fois supérieure pour l'expansion des éléments C++ dans l'explorateur de solutions.La version Preview 4 comporte également un certain nombre d'améliorations pour le débogage. Des mises à jour à la boîte de dialogueoù vous pouvez désormais sélectionner des processus à l'aide d'un sélecteur de fenêtre. Des mises à jour à la nouvelle fonctionnalité de source externe, qui facilite le chargement de symboles pour les bibliothèques en dehors de votre projet, aux nouvelles fonctionnalités telles que les points d'arrêt dépendants, pour configurer des points d'arrêt supplémentaires après le premier coup d'un autre point d'arrêt. Cela peut rendre le débogage du code dans les chemins communs (comme une boucle de jeu ou une API utilitaire) beaucoup plus facile car un point d'arrêt dans ces fonctions peut être configuré pour n'être activé que si la fonction est appelée à partir d'une partie spécifique de votre application.Dans Preview 4, il y a une grosse mise à jour pour les éditeurs Blazor et Razor, résolvant les problèmes de Preview 3 qui ont été signalés. Outre les correctifs, il existe de nouvelles fonctionnalités de rechargement à chaud dans ASP.NET Core, notamment le rechargement à chaud lors de l'enregistrement de fichiers et l'application de modifications aux fichiers CSS en direct*!Dans Visual Studio 2022, Microsoft continue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités de nettoyage C++ pour vous aider à écrire du code C++ fiable et sécurisé. Dans Visual Studio 2019, l'éditeur a commencé à ajouter des fonctionnalités de nettoyage à MSVC via AddressSanitizer (ASan) pour Windows avec MSVC. Avec Preview 4, vous pouvez désormais utiliser libFuzzer avec le compilateur MSVC, de sorte que tous les binaires que vous compilez avec MSVC peuvent subir un test de données aléatoires (fuzzing) par libFuzzer. Pour mémoire, l'idée derrière le fuzzing est d'injecter des données aléatoires dans les entrées d'un programme. Si le programme échoue (par exemple en plantant ou en générant une erreur), alors il y a des défauts à corriger.Si vous avez déjà commencé un nouveau projet en créant d'abord du code sur votre machine locale, puis avez eu du mal à obtenir ce code dans un dépôt Git, Preview 4 a la solution pour vous. Vous pouvez désormais créer un référentiel Azure DevOps à partir de l'expérience de création de référentiel Git mise à jour. Visual Studio créera un nouveau référentiel Git et le poussera vers Azure DevOps en un seul clic.Avec Preview 4, Microsoft met à jour plusieurs des suggestions de personnalisation les plus votées de sa communauté de développeurs. L'une de vos suggestions consistait à attribuer un code couleur à vos onglets. Vous pouvez trouver le paramètre pour colorer les onglets de document par projet sous Outils > Options > Environnement > Onglets et Windows.Les onglets à code couleur vous aident à organiser visuellement les fichiers en fournissant un indice visuel supplémentaire, ce qui est particulièrement utile pour les fichiers qui partagent le même nom, par ex. programme.cs.Dans Visual Studio 2022, l'éditeur améliore ses capacités de gestion de thèmes pour vous aider à personnaliser votre environnement. Pour cela, il a décidé de faire équipe avec des auteurs de thèmes de la communauté pour convertir certains thèmes Visual Studio Code afin qu'ils fonctionnent dans Visual Studio, ajoutant ainsi plus de flexibilité à la famille de produits Visual Studio.est l'un de ses premiers thèmes personnalisés, désormais disponible sur le Marketplace !Source : Microsoft