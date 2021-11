Visual Studio Code pour le Web - vscode.dev (aperçu)





l'éditeur de paramètres revient en haut de la page après avoir effectué une recherche, de sorte que l'utilisateur ne se retrouve pas au milieu des résultats de la recherche après chaque recherche ;

le sélecteur de la portée des paramètres est accessible par le clavier ;

les blocs de texte de paramètres obsolètes affichent une icône. Auparavant, le texte déprécié se distinguait du reste du texte des paramètres uniquement par sa couleur ;

plus d'éléments de l'interface utilisateur dans l'éditeur de paramètres ont l'ID du paramètre comme nom.

Changements dans l'éditeur

Amélioration des guides de paires de crochets

editor.guides.bracketPairs

true

false

active





editor.guides.bracketPairsHorizontal

active

editorBracketPairGuide.background { 1 ,..., 6 }

editorBracketPairGuide.activeBackground { 1 ,..., 6 }

Paires de crochets personnalisables

editor.language.bracketPairs

editor.language.colorizedBracketPairs

Affichage des survols au-dessus ou au-dessous de la ligne courante

editor.hover.above

false

Caractères de formatage directionnels Unicode

Code : Sélectionner tout 1

2

3

// from, to, ammount transferBalance ( 5678 , 1234 , 6776 , "USD" ) ;

U+202E ( RIGHT-TO-LEFT OVERRIDE )

U+202C ( POP DIRECTIONAL FORMATTING )





editor.renderControlCharacters

false

editor.renderControlCharacters

true

Terminal

Nouvelles combinaisons de touches par défaut pour les caractères spéciaux

ctrl+shift+2 : saisit le caractère nul ( 0x00 ) ;

: saisit le caractère nul ( ) ; ctrl+shift+6 : saisit le caractère de séparation d'enregistrement ( 0x1E ) ;

: saisit le caractère de séparation d'enregistrement ( ) ; ctrl+/ : saisit le caractère de séparation d'unité ( 0x1F ).

Langages

Configurer la façon dont HTML complète les attributs

html.completion.attributeDefaultValue

guillemets doubles : La valeur est placée entre guillemets (par défaut) ;

: La valeur est placée entre guillemets (par défaut) ; guillemets simples : La valeur est placée entre guillemets simples ;

: La valeur est placée entre guillemets simples ; empty : La valeur est laissée vide.





Améliorations d'Emmet

editor.emmet.action.updateTag





Blocs-notes

Meilleure sélection des rendus de sortie et des types MIME

notebook.displayOrder

Notebook: Save Mimetype Display Order

notebook.displayOrder

Fonctionnalités en aperçu

Prise en charge de TypeScript 4.5

compléments de signature de méthode ;

compléments d'attributs JSX ;

comptes de référence plus précis pour les références CodeLens.

Ingénierie

Changements dans la surveillance des fichiers

files.watcherExclude

files.legacyWatcher

on : le nouvel observateur de fichiers ne sera jamais utilisé ;

: le nouvel observateur de fichiers ne sera jamais utilisé ; off : le nouvel observateur de fichiers sera toujours utilisé ;

: le nouvel observateur de fichiers sera toujours utilisé ; default : le nouvel observateur de fichiers ne sera utilisé que lorsque vous ouvrez des espaces de travail multiracine (via un fichier .code-workspace ).

Progrès pour le support du bac à sable d'Electron

Corrections notables

73061 : propriétés énumérables mélangées avec des propriétés régulières ;

: propriétés énumérables mélangées avec des propriétés régulières ; 130868 : liste de suggestions Emmet manquant des entrées après l'ajout de snippets.json personnalisés ;

: liste de suggestions Emmet manquant des entrées après l'ajout de personnalisés ; 131966 : Emmet ne parvient pas à développer l'abréviation avec l'attribut onclick ;

: Emmet ne parvient pas à développer l'abréviation avec l'attribut ; 135110 : prise en charge de différents paramètres de bordure pour les mises en page verticales ou horizontales, pour le fractionnement de l'éditeur en groupes.

Cette itération, l'équipe a publié un aperçu de VS Code pour le Web. VS Code pour le Web offre une expérience "zéro-installation" s'exécutant entièrement dans votre navigateur, vous permettant de parcourir rapidement et en toute sécurité les dépôts de code source et d'apporter des modifications légères au code. Pour commencer, allez surdans votre navigateur. VS Code pour le Web possède plusieurs fonctionnalités de VS Code sur les PC que vous appréciez, notamment la recherche et la coloration syntaxique, ainsi que le support des extensions pour travailler sur votre base de code.Selon l'équipe, en plus d'ouvrir des dépôts, des forks et des demandes d'extraction à partir de fournisseurs de contrôle de source comme GitHub et Azure Repos, vous pouvez également travailler avec du code stocké sur votre machine locale. Toutes les extensions ne peuvent pas s'exécuter lorsque VS Code est dans le navigateur. Les extensions qui sont purement déclaratives, comme les thèmes, les extraits ou les grammaires, peuvent s'exécuter sans modification dans le navigateur. Cependant, les extensions qui ont besoin d'exécuter du code doivent être mises à jour par les auteurs de l'extension.L'équipe a apporté diverses améliorations à l'accessibilité de l'éditeur de paramètres :L'équipe a déclaré qu'elle a continué à travailler sur les guides de paires de crochets. Les lignes horizontales délimitent désormais l'étendue d'une paire de crochets. De même, les lignes verticales dépendent désormais de l'indentation du code entouré par la paire de crochets. Les guides de paires de crochets peuvent être activés en définissantsurpar défaut). L'équipe a ajouté une troisième optionqui permet de n'afficher un guide de paires de crochets que pour la paire de crochets active.Le nouveau paramètrecontrôle si et quand le rendu des guides horizontaux doit être effectué (valeur par défaut :). Les nouvelles couleurs thématiquesetpeuvent être utilisées pour personnaliser la couleur des guides de paires de crochets.Vous pouvez désormais configurer les paires de crochets pour un langage de programmation spécifique par le biais des paramètres. le paramètrepeut être utilisé pour configurer les caractères de crochets à faire correspondre. S'il est défini,configure indépendamment les paires de crochets qui sont colorisées lorsque la colorisation ou les guides de paires de crochets sont activés.Vous pouvez désormais choisir d'afficher les survols IntelliSense au-dessus (par défaut) ou au-dessous de la ligne actuelle. En définissant, les survols seront affichés sous la ligne actuelle.Dans cette version de VS Code, l'équipe a tenté d'apporter une solution à la vulnérabilité CVE-2021-42574. Il s'agit d'un problème dans l'algorithme bidirectionnel de la spécification Unicode jusqu'à la version 14.0. Il permet de réorganiser visuellement les caractères par le biais de séquences de contrôle, ce qui peut être utilisé pour créer un code source dont le rendu est différent de l'ordre logique des jetons ingérés par les compilateurs et les interpréteurs.Les cybercriminels peuvent exploiter cette possibilité pour coder le code source des compilateurs acceptant l'Unicode de telle sorte que les vulnérabilités ciblées soient introduites de manière invisible pour les réviseurs humains. Pour résoudre le problème CVE-2021-42574, VS Code rend maintenant les caractères de formatage directionnels Unicode par défaut. Considérez l'extrait de texte suivant :Le texte ci-dessus contient deux caractères de formatage directionnel explicites,et. Ces caractères peuvent influencer l'algorithme bidirectionnel d'Unicode et pourraient être utilisés pour créer un code source dont le rendu est différent de celui que les compilateurs exécuteraient.Le rendu spécial de ces caractères de formatage directionnels peut être désactivé en donnant au paramètrela valeur. Le paramètreest maintenantpar défaut.Les combinaisons de touches suivantes ont été ajoutées et sont généralement prises en charge par d'autres terminaux :Il existe un nouveau paramètrequi vous permet de choisir comment les valeurs sont remplies lorsqu'un attribut HTML est complété :La nouvelle commande Emmet :) met à jour leavec la balise HTML à mettre à jour. L'extension s'active également maintenant lorsque l'on tente d'exécuter une commande Emmet. Selonl'équipe, ce changement devrait permettre de résoudre un problème où certaines commandes n'étaient pas trouvées lorsqu'elles étaient exécutées à partir de la palette de commande, tout en gardant la liste des événements d'activation plus précise afin qu'Emmet ne démarre pas inutilement, par exemple dans un espace de travail vide.Pour les espaces de travail à racines multiples, Emmet extrait désormais les extraits de tous les dossiers de l'espace de travail, et non plus seulement du premier. Par conséquent, les extraits personnalisés de tous les dossiers de l'espace de travail seront suggérés lors de l'édition d'un fichier applicable dans l'espace de travail.Les cellules du bloc-notes peuvent produire plusieurs types de données (types MIME) qui peuvent être rendus de différentes manières à la fois par VS Code lui-même et par des extensions. Auparavant, VS Code disposait d'une mémorisation de base (mise en cache) du moteur de rendu sélectionné pour un type MIME, et vous pouviez configurer manuellement vos types MIME préférés à l'aide du paramètre. Cependant, VS Code n'était pas particulièrement intelligent pour choisir le meilleur moteur de rendu pour un type MIME, et les types MIME préférés devaient être mis à jour manuellement.Maintenant, les moteurs de rendu préférés sont mis en cache par type de notebook, au niveau de l'espace de travail. De plus, si vous passez à l'affichage d'un autre type MIME, cette préférence sera mise à jour en mémoire pour la session VS Code, et vous pouvez utiliser la commandepour mettre facilement à jour le paramètreen fonction de la préférence de travail.Cette mouture ajoute la prise en charge de la prochaine version TypeScript 4.5. L'annonce de la version bêta de TypeScript 4.5 contient plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités du langage et des outils. Quelques points forts de l'outillage :La surveillance des fichiers dans VS Code a changé de bibliothèque. L'équipe a déclaré qu'elle va progressivement déployer ce changement à tous les utilisateurs dans les semaines à venir. Les utilisateurs de Linux seront heureux d'apprendre que la fonctions'applique désormais de manière native, de sorte que le nombre de gestionnaires de fichiers que VS Code doit ouvrir pour la surveillance des fichiers peut être considérablement réduit.Le paramètre existanta été changé en une énumération avec ces valeurs :« Alors que nous continuons à préparer l'atelier VS Code pour l'activation de la sandbox d'Electron, nous avons progressé dans le déplacement des services de fichiers Node.js hors de la fenêtre de l'atelier vers un processus différent. Il en va de même pour l'observateur de fichiers qui ne bifurque plus de la fenêtre de l'atelier, mais d'un processus en arrière-plan. Ce changement est activé par défaut dans VS Code Insiders et le sera dans la version stable pour notre version de novembre », a déclaré l'équipe.Source : Visual Studio Code 1.62 Que pensez-vous changements introduits dans VS Code 1.62 ?