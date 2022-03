Table de travail

default : la navigation dans l'éditeur fonctionne dans tous les groupes d'éditeurs et éditeurs ouverts.

editorGroup : la navigation dans l'éditeur est limitée aux éditeurs ouverts du groupe d'éditeurs actif.

editor : la navigation dans l'éditeur est limitée à l'éditeur actif.

editorGroup

editor

Emplacements de navigation - Par exemple, lors de l'utilisation de Aller à la définition.

Modifier les emplacements - Chaque fois qu'un éditeur est modifié. Par exemple, lors de la saisie dans un éditeur de texte.

workbench.action.navigateForwardInEditLocations - Avance dans les emplacements de modification.

workbench.action.navigateBackInEditLocations - Revenir en arrière dans les emplacements d'édition.

workbench.action.navigatePreviousInEditLocations - Aller précédent dans les emplacements d'édition.

workbench.action.navigateToLastEditLocation - Aller au dernier emplacement de modification (cette commande existait déjà auparavant).

workbench.action.navigateForwardInNavigationLocations - Avance dans les emplacements de navigation.

workbench.action.navigateBackInNavigationLocations - Revenir aux emplacements de navigation.

workbench.action.navigatePreviousInNavigationLocations - Aller précédent dans les emplacements de navigation.

workbench.action.navigateToLastNavigationLocation - Aller au dernier emplacement de navigation.

canNavigateBackInEditLocations - Indique s'il est possible de revenir en arrière dans les emplacements d'édition.

canNavigateForwardInEditLocations - S'il est possible d'avancer dans les emplacements d'édition.

canNavigateToLastEditLocation - Indique s'il est possible d'accéder au dernier emplacement de modification.

canNavigateBackInNavigationLocations - S'il est possible de revenir en arrière dans les emplacements de navigation.

canNavigateForwardInNavigationLocations - S'il est possible d'avancer dans les emplacements de navigation.

canNavigateToLastNavigationLocation - S'il est possible d'aller au dernier emplacement de navigation

Les mises en surbrillance des liens fonctionnent à nouveau.

La mise en cache des liens résolus, réduisant la latence pour que certains liens s'affichent.

Les liens Workspace Search sont désormais gérés par le même code que les liens validés, pour plus de cohérence et une meilleure reconnaissance des lignes/colonnes.

Plusieurs corrections de bogues.

la prévention des bogues et la maintenabilité du code ;

la prise en charge des interfaces, des sous-interfaces, des classes, des sous-classes ;

la capacité de programmer en orienté objet avec l’héritage des membres privés et des interfaces.

class Base { // ... } class Derived extends Base { someProperty = true ; constructor ( ) { // error! // have to call 'super()' first because it needs to initialize 'someProperty'. doSomeStuff ( ) ; super ( ) ; } }

super ( )

type Action = | { kind : "NumberContents" , payload : number } | { kind : "StringContents" , payload : string } ; function processAction ( action : Action ) { if ( action. kind === "NumberContents" ) { // `action.payload` is a number here. let num = action. payload * 2 // ... } else if ( action. kind === "StringContents" ) { // `action.payload` is a string here. const str = action. payload . trim ( ) ; // ... } }

javascript.preferences.quoteStyle , typescript.preferences.quoteStyle

javascript.preferences.importModuleSpecifier , typescript.preferences.importModuleSpecifier

javascript.preferences.importModuleSpecifierEnding , typescript.preferences.importModuleSpecifierEnding

javascript.preferences.jsxAttributeCompletionStyle , typescript.preferences.jsxAttributeCompletionStyle

javascript.preferences.renameShorthandProperties , typescript.preferences.renameShorthandProperties

javascript.preferences.useAliasesForRenames , typescript.preferences.useAliasesForRenames

javascript.suggest.enabled , typescript.suggest.enabled

javascript.suggest.completeJSDocs , typescript.suggest.completeJSDocs

javascript.suggest.jsdoc.generateReturns , typescript.suggest.jsdoc.generateReturns

javascript.autoClosingTags , typescript.autoClosingTags

La fonction de navigation dans l'historique de l'éditeur dans VS Code pilote certaines commandes populaires, telles que Go Back et Go Forward. De nombreuses demandes de fonctionnalités visaient à améliorer cette fonctionnalité et également ajouter plus de fonctionnalités. Cette navigation dans l'historique de l'éditeur a été entièrement réécrite pour répondre à la plupart de ces demandes.Les groupes d'éditeurs sont désormais pris en compte lors de la navigation dans l'historique de l'éditeur. Naviguer en avant et en arrière dans l'historique de l'éditeur activera et concentrera les éditeurs exactement dans ces groupes d'éditeurs tels qu'ils étaient. Lorsqu'un groupe d'éditeurs est supprimé, toutes les entrées d'historique associées sont supprimées.Un nouveau paramètrepermet de limiter la navigation dans l'historique de l'éditeur au seul groupe d'éditeurs actif ou même à l'éditeur. Les valeurs prises en charge sont*:Si vous configurez la portée surou, chaque groupe d'éditeurs ou éditeur aura sa propre pile de navigation qui peut être parcourue individuellement.Par défaut, les emplacements de navigation de l'éditeur sont ajoutés chaque fois que vous naviguez entre les éditeurs, mais également lorsque vous naviguez dans les éditeurs (par exemple, lorsque vous changez de cellule de notebook ou que vous modifiez la sélection dans les éditeurs de texte). Si vous pensez que trop d'emplacements sont enregistrés, de nouvelles commandes ont été ajoutées qui réduisent les emplacements à*:Vous pouvez attribuer votre raccourci clavier préféré à ces commandes pour modifier votre navigation en conséquence.Commandes pour modifier les emplacements*:Commandes pour les emplacements de navigation*:Des clés de contexte associées ont été ajoutées pour rendre l'attribution des raccourcis clavier plus puissante.Clés de contexte pour modifier les emplacements*:Clés de contexte pour les emplacements de navigation*:Il existe une nouvelle commande pour entourer la sélection actuelle d'un extrait. Sélectionnez du texte, appelez la commandedans la palette de commandes (Ctrl + Maj + P) et sélectionnez un extrait dans la liste déroulante.Tout extrait de code applicable qui utilise les variables TM_SELECTED_TEXT ou SELECTION sera disponible dans la liste déroulante de sélection rapide. Des extraits personnalisés d'utilisateur ou de projet sont également inclus.Les conseils d'incrustation affichent des informations supplémentaires dans le code source, comme le type déduit d'une variable. Pour les utilisateurs de lecteurs d'écran, il existe une nouvelle commande pour aider avec cette fonctionnalité. Sélectionnezdans la palette de commandes et l'éditeur lira la ligne actuelle entrelacée avec ses conseils.Pour signaler moins de faux positifs, les caractères Unicode ambigus et invisibles ne sont plus mis en surbrillance si les caractères environnants indiquent visuellement un script non ASCII. Ainsi, dans les espaces de travail sécurisés, seuls les caractères invisibles ou pouvant être confondus avec des caractères ASCII sont mis en surbrillance. L'exception à cela concerne les caractères contenus dans un mot de caractères non ASCII, où au moins un caractère ne peut pas être confondu avec un caractère ASCII.Avant de pouvoir voir plusieurs faux positifs dans la chaîne const*:Une boîte de dialogue s'affiche désormais par défaut lors du collage de plusieurs lignes dans des terminaux lorsque le shell ne prend pas en charge le multiligne. Cet avertissement s'affiche pour le mode de collage entre crochets et pour PowerShell lorsque nous transmettons Ctrl+V directement au shell. Il y a une case à cocherdans la boîte de dialogue pour désactiver facilement la fonctionnalité.L'implémentation des liens sur le terminal a subi une refactorisation importante dans cette version. Cela a simplifié et amélioré la maintenabilité de la fonctionnalité mais a également apporté :Accéder à la valeur d'une variable peut avoir des effets secondaires ou être coûteux. Le débogueur générique de VS Code peut désormais afficher un bouton permettant à l'utilisateur de récupérer la valeur de la variable à la demande. Ceci est disponible pour les extensions de débogage qui prennent en charge la nouvelle fonctionnalité de variable "paresseuse". Actuellement, cela n'a été implémenté que par le débogueur JavaScript intégré pour les getters de propriété, Microsoft prévoit que d'autres extensions de débogueur suivront bientôt.TypeScript est un langage de programmation libre et open source développé par Microsoft qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript. Il s'agit d'un surensemble du JavaScript qui apporte un typage statique et optionnel des variables. Il permet de détecter certaines erreurs en amont et se compile en JavaScript pour une utilisation côté navigateur ou côté serveur à l'aide de NodeJS. Notons qu’avec l’utilitaire npm les développeurs JavaScript peuvent partager et réutiliser facilement leur code. Il facilite la mise à jour du code et est distribué avec Node.js. TypeScript présente plusieurs avantages :VS Code est désormais livré avec TypeScript 4.6. Voici, ci-dessous, les nouveautés apportées par la Release Candidate de TypeScript 4.6 :Dans les classes JavaScript, il est obligatoire d'appeleravant de s'y référer. TypeScript applique également cette règle, bien qu'il soit un peu trop strict dans sa façon de l'assurer. En TypeScript, c'était auparavant une erreur de contenir du code au début d'un constructeur si sa classe contenante avait des initialisateurs de propriétés.Cela permettait de vérifier à peu de frais que super() était appelé avant que ceci ne soit référencé, mais cela finit par rejeter beaucoup de code valide. TypeScript 4.6 est maintenant beaucoup plus indulgent dans cette vérification et permet à d'autres codes de s'exécuter avant, tout en s'assurant toujours que super() se produit au niveau supérieur avant toute référence à ceci.TypeScript est capable de restreindre les types sur la base de ce que l'on appelle une propriété discriminante. Par exemple, dans l'extrait de code suivant, TypeScript est capable de restreindre le type d'action en fonction de chaque fois que nous vérifions la valeur de kind.Cela permet de travailler avec des objets qui peuvent contenir différentes données, mais un champ commun indique quelles sont les données de ces objets. C'est très courant en TypeScript ; cependant, selon certains préférences, vous auriez pu vouloir déstructurer le type et la charge utile dans l'exemple ci-dessus. Peut-être quelque chose comme ce qui suit :Auparavant, TypeScript se trompait à ce sujet une fois que le type et la charge utile étaient extraits du même objet dans des variables, ils étaient considérés comme totalement indépendants. Lors de la déstructuration de propriétés individuelles dans une déclaration const, ou lors de la déstructuration d'un paramètre dans des variables qui ne sont jamais assignées, TypeScript vérifiera si le type déstructuré est une union discriminée. Si c'est le cas, TypeScript peut maintenant réduire les types de variables en fonction des vérifications d'autres variables. Ainsi, dans notre exemple, une vérification sur le type réduit le type de la charge utile.Grâce à TypeScript 4.6, VS Code signale désormais certaines erreurs de syntaxe courantes dans les fichiers JavaScript. Cela inclut les erreurs d'analyse, ainsi que les redéclarations non valides de variables de portée de bloc*:Davantage de paramètres JavaScript et TypeScript peuvent désormais être configurés en tant que paramètres spécifiques au langage. Les paramètres spécifiques au langage sont utiles si vous souhaitez des paramètres différents pour javascript vs javascriptreact, par exemple.Les nouveaux paramètres activés spécifiques au langage incluent*:Source : Microsoft