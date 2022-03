Table de travail

workbench.action.localHistory.create - Crée une nouvelle entrée d'historique pour le fichier actif avec un nom personnalisé.

- Crée une nouvelle entrée d'historique pour le fichier actif avec un nom personnalisé. workbench.action.localHistory.deleteAll - Supprime toutes les entrées d'historique dans tous les fichiers.

workbench.action.localHistory.deleteAll - Supprime toutes les entrées d'historique dans tous les fichiers. workbench.action.localHistory.restoreViaPicker - Trouve une entrée d'historique à restaurer dans tous les fichiers.

workbench.localHistory.enabled - Active ou désactive l'historique local (par défaut : true ).

- Active ou désactive l'historique local (par défaut : ). workbench.localHistory.maxFileSize - Limite de taille de fichier lors de la création d'une entrée d'historique local (par défaut : 256 Ko).

workbench.localHistory.maxFileSize - Limite de taille de fichier lors de la création d'une entrée d'historique local (par défaut : 256 Ko). workbench.localHistory.maxFileEntries - Limite des entrées de l'historique local par fichier (par défaut : 50).

- Limite des entrées de l'historique local par fichier (par défaut : 50). workbench.localHistory.exclude - Modèles globaux pour exclure certains fichiers de l'historique local.

workbench.localHistory.exclude - Modèles globaux pour exclure certains fichiers de l'historique local. workbench.localHistory.mergeWindow - Intervalle en secondes pendant lequel d'autres modifications sont ajoutées à la dernière entrée de l'historique du fichier local (10 secondes par défaut).

activeEditorIsFirstInGroup - Indique si l'éditeur actif est le premier de son groupe.

- Indique si l'éditeur actif est le premier de son groupe. activeEditorIsLastInGroup - Indique si l'éditeur actif est le dernier de son groupe.

Pour l'authentification GitHub, Microsoft a supprimé la page Continuer initiale afin que votre expérience de connexion nécessite une étape de moins.

initiale afin que votre expérience de connexion nécessite une étape de moins. Pour l'authentification Microsoft, Microsoft essaye de minimiser le nombre de fois que vous êtes envoyé hors de VS Code pour vous connecter, si vous vous êtes déjà connecté avec Microsoft pour la synchronisation des paramètres ou une autre extension

"ordered_list" : { "scope" : "markdown" , "prefix" : "ol" , "body" : [ "$CURSOR_NUMBER. $0" ] , "description" : "Add ordered list" }

L'historique local des fichiers est désormais disponible dans la vue Chronologie. Selon les paramètres configurés, chaque fois que vous enregistrez un éditeur, une nouvelle entrée est ajoutée à la liste.Chaque entrée d'historique local contient le contenu complet du fichier au moment où l'entrée a été créée et dans certains cas, peut fournir des informations plus sémantiques (par exemple, indiquer un refactoring).À partir d'une entrée vous pouvez :Il existe de nouvelles commandes globales pour travailler avec l'historique local*:Ces commandes n'ont pas de raccourcis clavier par défaut, mais vous pouvez ajouter vos propres raccourcis clavier.Il existe également de nouveaux paramètres pour travailler avec l'historique local*:Une nouvelle action de filtrage dans la barre d'outils de la vue Chronologie vous permet d'activer ou de désactiver des fournisseurs individuels*:Les entrées de l'historique local sont stockées à différents endroits en fonction de votre utilisation de VS Code. Lors de l'ouverture de fichiers locaux, les entrées sont conservées dans le dossier de données utilisateur local et lors de l'ouverture de fichiers distants, elles seront stockées dans le dossier de données utilisateur distant. Lorsqu'aucun système de fichiers n'est disponible (par exemple, dans certains cas lors de l'utilisation de VS Code pour le Web), les entrées sont stockées dans IndexedDB.Les utilisateurs peuvent désormais saisirdans la zone de recherche de l'éditeur de paramètres pour afficher et modifier tous les paramètres pouvant être configurés pour le langage avec l'ID languageId. De cette façon, les utilisateurs peuvent afficher les paramètres spécifiques au langage, également appelés remplacements du langage.Notez que ces remplacements restent configurés jusqu'à ce qu'ils soient explicitement réinitialisés en cliquant sur l'icône d'engrenage et en réinitialisant le paramètre.La courte vidéo ci-dessous a le filtre de langage défini surpour afficher tous les paramètres de remplacement de langage CSS possibles.Les paramètres d'espace de travail et de dossier dans l'éditeur de paramètres sont désormais conservés jusqu'à ce qu'ils soient réinitialisés manuellement par l'utilisateur. Cette modification facilite le cas où l'utilisateur souhaite spécifier explicitement une valeur de paramètre d'espace de travail égale à la valeur par défaut d'un paramètre, mais différente de la valeur de paramètre utilisateur. Auparavant, les utilisateurs devaient ouvrir le fichier JSON des paramètres de l'espace de travail pour définir cette valeur.Le premier bouton d'une notification apparaît maintenant avec une couleur primaire pour le distinguer des autres boutons. Cela suit les mêmes modèles que les dialogues.Il existe de nouvelles clés de contexte indiquant si un éditeur est le premier ou le dernier d'un groupe d'éditeurs*:Ces touches de contexte peuvent être utilisées pour activer conditionnellement des raccourcis clavier à l'aide de clausesUn nouveau paramètre,, vous permet de contourner l'avertissement de fichier binaire et d'ouvrir automatiquement le type d'éditeur de votre choix lorsqu'un fichier binaire est détecté. Vous pouvez sélectionner l'ID d'éditeur binaire par défaut dans une liste déroulante de l'éditeur de paramètres ou via IntelliSense dans settings.json.Vous remarquerez peut-être des flux d'authentification plus fluides de GitHub et de Microsoft.Il y a deux versions, Microsoft a introduit Side Panel (panneau latéral). À ce moment-là, l'équipe a supprimé la possibilité de déplacer le panneau inférieur contenant le terminal sur le côté au profit de nouvelles commandes cohérentes. Après avoir écouté les commentaires des utilisateurs, elle a déterminé qu'il y avait des flux de travail importants que cette décision avait interrompus et a décidé d'annuler ce changement.Cela a laissé les utilisateurs avec deux panneaux, le panneau et le panneau latéral, qui pouvaient tous deux vivre sur le côté du workbench. Pour tenir compte de cela et mieux refléter la direction du nouveau panneau latéral, Microsoft a décidé de mettre à jour la dénomination de la barre latérale et du panneau latéral. La barre latérale sera désormais appelée barre latérale principale dans l'interface utilisateur, tandis que le panneau latéral sera désormais appelé barre latérale secondaire.Barre latérale -> Barre latérale principalePanneau latéral -> Barre latérale secondaireCes noms seront reflétés dans les menus et les commandes de l'éditeur*; cependant, aucun ID de commande n'a été modifié pour empêcher la rupture des raccourcis clavier existants.Lors de la recherche dans le terminal, toutes les instances du terme de recherche seront désormais mises en surbrillance. La correspondance actuellement sélectionnée a également un point culminant spécifique, qui peut être personnalisé séparément.Vous pouvez affiner l'apparence des couleurs de surbrillance via les personnalisations de couleur préfixées parDes annotations apparaissent maintenant dans la barre de défilement du terminal pour indiquer les points d'intérêt dans le tampon.Par exemple, les résultats de recherche ont des annotations correspondantes dans la barre de défilement.Une fonctionnalité peu connue qui existe depuis un certain temps est la possibilité de naviguer rapidement entre les commandes du terminal. À l'origine, cela était basé sur le moment où la touche Entrée était enfoncée, mais maintenant, lorsque l'intégration du shell est activée, elle sera mise à niveau pour utiliser les connaissances d'intégration du shell afin d'identifier de manière plus fiable les lignes correctes. De plus, les commentaires de l'interface utilisateur sont désormais affichés lors du saut entre les commandes.Cette fonctionnalité est accessible via les raccourcis clavier suivants*:La touche Maj peut être maintenue enfoncée pour effectuer des sélections entre les commandes du terminal.Pour copier du texte enrichi à partir du terminal, exécutez la commandeou utilisez l'entrée de menu contextuel du terminal Copier le texte au format HTML.Auparavant, les référentiels de la vue Référentiels de contrôle de code source étaient triés au fur et à mesure qu'ils étaient découverts lors de l'ouverture d'un dossier/espace de travail avec plusieurs référentiels. Cela était problématique car l'ordre de découverte peut varier et les référentiels semblaient être dans un ordre aléatoire. Avec cette version, les référentiels sont toujours triés par nom dans la vue Référentiels de contrôle de code source.Le paramètreaccepte désormaiscomme valeur de configuration. Lorsqu'elles sont définies sur, les suggestions rapides (IntelliSense) n'affichent pas le widget de suggestions lorsque vous tapez, mais affichent les complétions sous forme de texte fantôme.Il existe de nouvelles variables d'extrait*: $CURSOR_INDEX et $CURSOR_NUMBER. Ils évaluent à l'indice du curseur respectif. Ce dernier commence à 1, le premier à 0. La puissance de ces variables réside dans sa combinaison avec plusieurs curseurs.Par exemple, l'extrait ci-dessous ajoutera un élément de liste ordonnée pour chaque curseur*:Source : Microsoft