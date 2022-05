explorer.fileNesting.enabled

Le service de langage Java dans le pack d'extension pour Java prend désormais en charge les indicateurs d'incrustation pour afficher les noms de paramètre pour les signatures de méthode. L'extension Debugger for Java prend désormais en charge les variables paresseuses, ce qui permet aux développeurs de différer les opérations pour une variable coûteuse jusqu'à ce qu'elle développe explicitement l'interface utilisateur du débogueur à sa valeur.

Un paramètre json.validate.enable permet aux développeurs de désactiver la validation JSON.

Le contrôle de recherche de l'éditeur de paramètres ajoute un bouton en entonnoir sur le côté droit, pour afficher une liste de filtres pouvant être appliqués à la requête de recherche pour filtrer les résultats.

Visual Studio Code pour le Web respecte désormais le paramètre window.openFoldersInNewWindow lors de l'utilisation du sélecteur Ouvrir le référentiel distant. Cela aligne le comportement du sélecteur avec les autres versions de VS Code et remplace le bouton Ouvrir dans une nouvelle fenêtre Quick Pick Item.

Visual Studio Code pour le Web respecte désormais le paramètre window.openFoldersInNewWindow lors de l'utilisation du sélecteur Ouvrir le référentiel distant. Cela aligne le comportement du sélecteur avec les autres versions de VS Code et remplace le bouton Ouvrir dans une nouvelle fenêtre Quick Pick Item. Les développeurs qui ont le paramètre git.untrackedChanges définit sur hide bénéficieront de meilleures performances lorsqu'ils travaillent avec de grands référentiels. Un paramètre github.gitProtocol permet aux utilisateurs de modifier le protocole par défaut lors du clonage d'un référentiel à partir de GitHub.

Le paramètre scm.repositories.sortOrder a été introduit pour contrôler l'ordre de tri par défaut des référentiels affichés dans la vue Source Control Repositories.

explorer.fileNesting.enabled - Contrôle si l'imbrication de fichiers est activée en général. Il peut être défini globalement ou pour un espace de travail spécifique.

explorer.fileNesting.expand - Contrôle si les fichiers imbriqués sont développés par défaut.

explorer.fileNesting.patterns - Contrôle la façon dont les fichiers sont imbriqués. La configuration par défaut fournit une intelligence d'imbrication pour les projets TypeScript et JavaScript, mais Microsoft encourage à la modifier pour l'adapter à la structure de votre propre projet. Quelques exemples:



Paramétrage par défaut :





Imbrication sous index.ts lorsqu'un fichier correspond au nom du répertoire ( "index.ts" : "$ { dirname } .ts" ) :





Fichiers imbriqués qui ont le même nom qu'un fichier différent mais avec un segment ajouté ( "*" : "$ { basename } .*.$ { extname } " ) :





"[markdown]" : { "editor.wordBasedSuggestions" : false }

"[typescript]" : { "editor.bracketPairColorization.enabled" : false , }

on - Les conseils d'incrustation sont activés.

off - Les conseils d'incrustation sont désactivés.

onUnlessPressed - Les indices d'incrustation sont affichés et masqués avec Ctrl+Alt.

offUnlessPressed - Les conseils d'incrustation sont masqués et affichés avec Ctrl + Alt

[ link text ] ( #_some-header)

[ link text ] ( /path /to/file #some-header)

Sur ref dans [ some text ] [ ref ] .

dans . Sur ref dans le lien abrégé [ ref ] .

dans le lien abrégé . Sur ref dans la définition du lien [ ref ] : http: //example.com .

Pour rechercher des références au fichier Markdown actuel, utilisez la commande Markdown : Rechercher les références de fichier.

Pour rechercher des références à un fichier Markdown dans l'Explorateur, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et exécutez la commande Rechercher les références de fichier.

Exécutez Rechercher toutes les références sur la partie fichier d'un lien vers un fichier Markdown, tel que [ text ] ( /link/to/file.md ) .

some-header

[ link text ] ( #_some-header)

[ link text ] ( /path/to/file #some-header)

L'explorateur prend désormais en charge l'imbrication des fichiers associés en fonction de leurs noms. Il existe plusieurs paramètres pour contrôler ce comportement :L'imbrication de fichiers est disponible dans un cadre expérimental depuis plusieurs itérations. Le comportement est maintenant pratiquement inchangé, à l'exception des opérations sur les fichiers. Le paramètre expérimentala été supprimé au profit du traitement des imbrications en tant que groupe lorsqu'elles sont réduites, mais en tant qu'entités uniques dans le cas contraire. Cela signifie que si vous souhaitez copier, couper, faire glisser ou supprimer une pile entière de fichiers imbriqués, vous pouvez réduire l'imbrication puis l'utiliser comme une seule entité. Lorsque les éléments imbriqués sont développés, les sélections se comportent normalement.Le contrôle de recherche de l'éditeur de paramètres contient désormais un bouton en entonnoir sur le côté droit. Cliquer sur le bouton affiche une liste de filtres que vous pouvez appliquer à la requête de recherche afin de filtrer les résultats.Les filtres de langage de l'éditeur de paramètres modifient désormais le texte de la portée pour indiquer plus clairement le langage sur lequel on agit lorsqu'un filtre de langage est appliqué. L'image GIF ci-dessus montre le filtre de langage Markdown () appliqué aux paramètres filtrés.Pour référence, lorsqu'un filtre de langage est appliqué, la modification de la valeur d'un paramètre modifie la valeur de ce paramètre pour ce langage uniquement. Les paramètres spécifiques au langage sont délimités dans settings.json par l'identifiant du langage :Les refactorisations, comme Renommer, modifient souvent plusieurs fichiers et les laissent avec des modifications non enregistrées (). Les outils de développement externes nécessitent généralement que ces fichiers soient enregistrés. Pour faciliter ce flux de travail, il existe un nouveau paramètrequi est défini par défaut suret contrôle si les fichiers faisant partie d'un refactoring doivent être enregistrés automatiquement.Lorsque Microsoft a introduit la fonctionnalité d'historique local le mois dernier, l'éditeur a supprimé l'entréedu fournisseur de chronologie Git, car elle semblait un peu redondante. Cependant, certains utilisateurs voient une valeur réelle dans cette entrée de chronologie et maintenant vous pouvez la ramener en configurant le nouveau paramètreen conséquence.Lorsqu'un éditeur ne s'ouvre pas, VS Code n'affiche plus de notification et révèle le précédent éditeur ouvert. Au lieu de cela, il existe un espace réservé générique avec le message d'erreur et, dans certains cas, des actions pour résoudre l'erreur.L'élément d'état du langage affiche désormais les conflits de formateur - ceux-ci se produisent lorsque plusieurs formateurs pour un langage sont installés mais qu'aucun d'entre eux n'est configuré comme formateur par défaut. En outre, l'élément d'état du langage est plus important lorsqu'il contient un état grave.De plus, l'élément d'état du langage affichera désormais des conseils pour changer de langage lorsque votre document est suspecté d'être dans un langage différent de celui qui est actuellement définie. Cela s'applique uniquement aux éditeurs sans titre et aux cellules de bloc-notes, et peut être configuré avec le paramètre. Ci-dessous, ceci est démontré dans le Handy Dandy Notebook, qui prend en charge l'exécution de cellules dans différents langages.La vue Extensions affiche désormais les extensions non valides ou incompatibles dans la liste des extensions installées avec un statut d'erreur. Par exemple, si votre version de VS Code est 1.67.0-insider et que vous avez installé une extension qui nécessite la version 1.68.0 de VS Code, elle apparaîtra dans la liste avec un statut d'erreur incompatible.Compte tenu des commentaires positifs de la nouvelle fonctionnalité de colorisation des paires de parenthèses introduite dans la version 1.60, Microsoft a activé la colorisation des paires de parenthèses par défaut.La colorisation des paires de crochets peut être désactivée en définissantsurLa colorisation des paires de parenthèses peut également être désactivée uniquement pour des langages spécifiques :Les conseils d'incrustation sont un excellent moyen d'afficher des informations supplémentaires directement dans votre code source. Cependant, parfois, vous voulez simplement voir le code source réel. Pour prendre en charge le masquage rapide des conseils d'incrustation, le paramètrea été modifié : en plus de on et off, il existe également des valeurset. Les valeursmasquent ou affichent les indications d'incrustation lorsque Ctrl+Alt est enfoncé et maintenu.Éditeur > Conseils d'incrustation : valeur activée :Vous pouvez désormais faire glisser et déposer du texte d'autres applications dans un éditeur de texte. Sur macOS par exemple, cela vous permet de déposer un emoji du panneau emoji dans un éditeur de texte :Lors de la recherche dans le terminal, le nombre de résultats et l'index de correspondance actuellement sélectionné sont désormais affichés dans le contrôle Rechercher.Dans cette version, Microsoft a introduit un nouveau paramètre,, pour contrôler l'ordre de tri par défaut des référentiels affichés dans la vue Référentiels de contrôle de code source. Les référentiels peuvent être triés par ordre dans lequel ils sont découverts, par nom et par chemin complet. La modification de l'ordre de tri peut être effectuée à l'aide du menu ... Affichages et autres actions de la vue Référentiels de contrôle de code source et du menu ... > Afficher et trier > Référentiels de la vue Contrôle de code source.Vous pouvez désormais créer rapidement des liens Markdown en faisant glisser et en déposant des fichiers depuis l'explorateur de VS Code dans un éditeur Markdown. Maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser le fichier sur un éditeur Markdown pour le déposer dans l'éditeur et créer un lien vers celui-ci.Si le fichier ressemble à une image, VS Code insérera automatiquement une image Markdown. Sinon, un lien Markdown normal est ajouté.Cela fonctionne également lorsque vous faites glisser certains types de fichiers depuis d'autres applications, comme le glisser-déposer d'images depuis un navigateur Web.VS Code prend désormais en charge l'exécution de Rechercher toutes les références dans les fichiers Markdown pour les en-têtes. Cela vous permet de voir tous les endroits où une en-tête donnée est utilisée dans l'espace de travail actuel, y compris les liens vers celui-ci à partir d'autres fichiers Markdown.Pour commencer, placez votre curseur soit sur l'en-tête lui-même, soit sur la partie fragment d'un lien vers l'en-tête (par exemple,dansou) et exécutez Rechercher toutes les références.Cela affichera toutes les références dans la vue Références. Si vous préférez une vue différente, vous pouvez également utiliser les commandes Peek References ou Go to References.VS Code prend également en charge la recherche de toutes les références aux liens de référence dans le fichier actuel. Ceci est pris en charge pour :Vous pouvez également maintenant trouver toutes les références à un fichier Markdown donné dans l'espace de travail actuel. Encore une fois, cela inclut les liens entre les fichiers.Cela peut être déclenché de plusieurs manières :Enfin, cette version prend également en charge la recherche de tous les endroits où une URL donnée est utilisée dans l'espace de travail actuel.Vous est-il déjà arrivé de modifier une en-tête dans un fichier Markdown pour vous rendre compte que vous avez accidentellement rompu tous les liens vers celui-ci ? C'est là que le nouveau support de changement de nom pour Markdown peut vous aider.Pour commencer, placez votre curseur sur un en-tête, puis appuyez sur F2 pour lancer un changement de nom. Entrez le nouveau texte pour l'en-tête, puis appuyez sur Entrée pour accepter. Cela mettra à jour l'en-tête actuel ainsi que tous les liens connus vers celui-ci dans l'espace de travail actuel.Vous pouvez déclencher des changements de nom sur l'en-tête lui-même ou sur le composant d'en-tête d'un lien vers l'en-tête. Par exemple,dansouVous pouvez également renommer les liens de référence dans Markdown. Cela mettra à jour tous les liens de référence dans le fichier Markdown actuel :Pour compléter le nouveau support de renommage Markdown, vous pouvez désormais utiliser F2 sur les chemins de fichiers dans les liens Markdown pour renommer le fichier sur le disque et mettre à jour toutes les références Markdown à celui-ci.Actuellement, le renommage des fichiers n'est pris en charge qu'en utilisant F2 sur un lien vers le fichier dans l'éditeur de texte. Dans les prochaines itérations, nous prévoyons également de prendre en charge les liens de mise à jour lorsqu'un changement de nom est déclenché dans l'explorateur.Source : Visual Studio