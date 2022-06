Table de travail

Terminal

La luminance ira maintenant dans l'autre sens si le contraste n'est pas atteint. Par exemple, si le contraste n'est pas atteint pour un texte gris foncé sur un fond gris plus clair avec du noir pur (#_000000), la couleur essaiera également de se déplacer vers le blanc et la valeur qui correspond le mieux au rapport de contraste souhaité sera utilisée.

La sélection est désormais dessinée sous le texte lorsque l'accélération GPU est désactivée et prend en charge les couleurs opaques. Auparavant, cela devait être partiellement transparent et cela délaverait la couleur de premier plan. Grâce à ce changement, la couleur de sélection utilise désormais la même couleur que dans l'éditeur.

Les symboles de police Nerd doivent désormais appliquer un rapport de contraste minimum pour se fondre dans le texte voisin, tandis que les symboles Powerline et les caractères de dessin de boîte n'appliqueront pas de rapport de contraste minimum car ils sont souvent adjacents à des cellules inversées sans aucun caractère de premier plan.

Les thèmes peuvent désormais spécifier une couleur de premier plan de sélection fixe à utiliser par défaut dans les thèmes à contraste élevé.

Plusieurs bogues ont été corrigés pour rendre la couleur de premier plan résultante plus correcte.

Langages

// local code import * as bbb from './bbb' ; import * as ccc from './ccc' ; import * as aaa from './aaa' ; // built-ins import * as path from 'path' ; import * as child_process from 'child_process' ; import * as fs from 'fs' ; // some code...

La commandea été actualisée pour inclure :Lors de cette étape, Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de basculer le mode d'affichage du panneau Problèmes entre un arbre et un tableau. Par rapport à l'arborescence, le tableau présente la source (service de langage ou extension) de chaque problème, ce qui permet aux utilisateurs de filtrer les problèmes par leur source.Vous pouvez basculer l'affichage de l'interface utilisateur avec le bouton Afficher sous forme de tableau/Afficher sous forme d'arborescence dans le coin supérieur droit du panneau Problèmes ou modifier le mode d'affichage par défaut avec le paramètre Problèmes : mode d'affichage par défaut.Dans cette étape, Microsoft a ajouté la prise en charge des extensions obsolètes dans VS Code. Une extension peut être simplement dépréciée ou obsolète au profit d'une autre extension ou lorsque sa fonctionnalité est intégrée à VS Code. VS Code rendra les extensions obsolètes dans la vue Extensions, comme indiqué ci-dessous.Une extension obsolète qui n'est plus maintenue.Une extension obsolète au profit d'une autre extension. Dans ce cas, VS Code n'autorise pas les utilisateurs à installer cette extension.Une extension obsolète avec sa fonctionnalité intégrée à VS Code qui peut être activée en configurant les paramètres.VS Code ne migrera pas ou ne désinstallera pas automatiquement une extension obsolète. Il y aura un bouton Migrer pour vous guider pour passer à l'extension recommandée.VS Code permet désormais aux utilisateurs de parrainer leurs extensions préférées. Lorsqu'une extension peut être sponsorisée, VS Code affichera un bouton Sponsor dans la page Détails de la vue Extensions comme ci-dessous :Le bouton Parrainer vous dirigera vers l'URL de parrainage de l'extension, où vous pourrez apporter votre soutien.L'explorateur de fichiers prend désormais en charge l'analyse et le masquage des fichiers exclus par votre fichier. Cela peut être activé via le paramètre. Ce paramètre fonctionne avecpour masquer les fichiers indésirables de l'explorateur.Certains survols personnalisés sont difficiles ou impossibles à déclencher avec la souris en raison de la présence d'autres éléments de l'interface utilisateur (par exemple, une barre de défilement). Maintenir Alt pendant qu'un survol est actif le "verrouillera" désormais, lui donnant une bordure plus large et empêchant le mouvement de la souris en dehors du survol de le cacher. Il s'agit principalement d'une fonctionnalité d'accessibilité pour que les survols fonctionnent bien avec les loupes d'écran, mais il est également utile pour copier du texte à partir de survols. Notez que cette fonctionnalité ne s'applique qu'en dehors de l'éditeur, car les survols de l'éditeur peuvent toujours être déclenchés, sauf indication contraire via le paramètreL'éditeur de paramètres affiche désormais un indicateur de remplacement de la valeur par défaut pour les paramètres spécifiques au langage. Vous pouvez afficher les paramètres spécifiques au langage en ajoutant un filtre de langage dans la barre de recherche de l'éditeur de paramètres, soit en le saisissant explicitement (), soit en cliquant sur le bouton de filtre à droite de la barre de recherche et en sélectionnant la langue option.Lorsque l'indicateur de remplacement de la valeur par défaut s'affiche, cela indique que la valeur par défaut du paramètre spécifique au langage a été remplacée par une extension. L'indicateur indique également quelle extension a remplacé la valeur par défaut.Cette itération corrige également un comportement où certains liens dans l'éditeur de paramètres n'étaient pas correctement redirigés alors qu'il y avait déjà une requête de recherche dans la barre de recherche de l'éditeur de paramètres. Les liens ont également maintenant un style approprié afin qu'il soit plus clair lorsque l'on les survole.Côté terminal, la version précédente a été implémentée pour afficher une bordure autour de toutes les correspondances, mais il s'agissait d'une solution temporaire jusqu'à ce que la prise en charge de la modification dynamique de l'arrière-plan des cellules soit possible. Un arrière-plan coloré est désormais la valeur par défaut pour les thèmes lors de la mise en surbrillance des correspondances et l'expérience globale doit ressembler à celle de l'éditeur.Le travail d'arrière-plan de recherche de correspondance a ajouté beaucoup plus de flexibilité dans la façon dont le terminal fonctionne avec les couleurs d'arrière-plan et de premier plan. Pour cette raison, des améliorations ont été apportées autour du contraste dans le terminal, alignant les visuels du terminal plus près de l'éditeur. De plus, il existe désormais la fonction de rapport de contraste minimum qui modifie dynamiquement le premier plan du texte pour améliorer la visibilité.VS Code est désormais compatible avec TypeScript 4.7.3. Ce TypeScript majeur apporte de nouvelles fonctionnalités de langage, notamment une analyse de flux de contrôle améliorée et la prise en charge de la prise en charge du module ECMAScript dans Node.js. Il inclut également de nouvelles fonctionnalités d'outillage et corrige un certain nombre de bogues importants.L'une des demandes de fonctionnalités les plus anciennes et les plus votées de VS Code consiste à faire en sorte que VS Code navigue vers l'implémentation JavaScript de fonctions et de symboles à partir de bibliothèques externes. Actuellement,permet d'accéder au fichier de définition de type (le fichier .d.ts) qui définit les types de la fonction ou du symbole cible. Ceci est utile si vous avez besoin d'inspecter les types ou la documentation de ces symboles, mais masque l'implémentation réelle du code. Le comportement actuel déroute également de nombreux utilisateurs de JavaScript qui peuvent ne pas comprendre le type TypeScript du .d.ts.Bien que changerpour accéder à l'implémentation JavaScript d'un symbole puisse sembler simple, il y a une raison pour laquelle cette demande de fonctionnalité est ouverte depuis si longtemps. JavaScript (et en particulier le JavaScript compilé livré par de nombreuses bibliothèques) est beaucoup plus difficile à analyser qu'un .d.ts. Essayer d'analyser tout le code JavaScript sous node_modules serait à la fois lent et augmenterait également considérablement l'utilisation de la mémoire. Il existe également de nombreux modèles JavaScript que le moteur VS Code IntelliSense n'est pas en mesure de comprendre.C'est là qu'intervient la nouvelle commande. Lorsque vous exécutez cette commande à partir du menu contextuel de l'éditeur ou de la palette de commandes, TypeScript tentera de rechercher l'implémentation JavaScript du symbole et d'y accéder. Cela peut prendre quelques secondes et nous n'obtenons pas toujours le bon résultat, mais cela devrait être utile dans de nombreux cas.La commande Organiser les importations pour JavaScript et TypeScript vous permet de nettoyer rapidement votre liste d'importations. Lorsqu'il est exécuté, il supprime les importations inutilisées et trie également les importations par ordre alphabétique.Cependant, certaines bases de code aiment avoir un certain degré de contrôle manuel sur la façon dont leurs importations sont organisées. Le regroupement des importations externes par rapport aux importations internes en est l'un des exemples les plus courants :Dans les anciennes versions de VS Code, l'exécution d'ici entraînerait ce qui suit :Cela se produit parce que toutes les importations sont triées par ordre alphabétique et que VS Code essaie même de conserver les commentaires et les nouvelles lignes tout en le faisant.Cependant, avec TypeScript 4.7, Organiser les importations est désormais compatible avec les groupes. L'exécuter sur le code ci-dessus ressemble un peu plus à ce à quoi vous vous attendiez :Source : Microsoft