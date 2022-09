Visual Studio 2022 17.4 Preview 2 prend en charge Arm64 pour Node.js et améliore l'assistance aux entreprises

Introduire la possibilité d'annuler une mise à jour de Visual Studio​

Autoriser plusieurs référentiels Git à être actifs à la fois

Ajout d'un bouton à l'explorateur de tests pour réinitialiser les tests sur "Non exécuté"​

Déplacement/migration du canal de prévisualisation vers le canal de publication de l'installation de Visual Studio 2019

Prise en charge d'Arm64 pour Node.js

Développement C++ Android – graduel​​

Prise en charge d'Arm64 pour le SDK Visual Studio

Commentaires sur la fonctionnalité de restauration introduite dans VS 2022 version 17.4 P1​

Prise en charge d'Arm64 pour le développement de jeux avec C++

Activez et inscrivez l'appareil joint AAD connecté au cloud dans Windows Update for Business. En particulier, la politique AllowMUUpdateService doit être activée.

Activez la stratégie Visual Studio AdministratorUpdatesEnabled sur la machine cliente.

Créez la clé temporaire REG_DWORD sur le client : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\Setup\PreviewAutomaticUpdates = 1

Arm64

Développement d'extensions Visual Studio

Développement de jeux en C++

Développement js

Collaboration et équipes

Opérations réseau multi-dépôts

Boîte à outils Microsoft Teams

Écosystème

Productivité

Recherche tout-en-un

Cues audio pour l'ajout/suppression de lignes

Prise en charge de Markdown

Microsoft a annoncé la disponibilité de Visual Studio 2022 17.4 Preview 2. Cette version s'accompagne de corrections apportées à un certain nombre des bogues les plus signalés. Elle ajoute aussi de nouvelles fonctionnalités tributaires des suggestions dans la communauté des développeurs. Voici une liste des suggestions qui ont été intégrées dans le cadre de cette Preview :En avril 2021, Visual Studio a commencé à mettre des mises à jour à la disposition des administrateurs informatiques pour les déployer dans toute leur organisation en réseau à l'aide de WSUS et SCCM. Cette fois-ci, Microsoft a annoncé que les mises à jour de sécurité de Visual Studio seront bientôt disponibles pour les appareils Azure Active Directory (AAD joints) modernes connectés au cloud qui utilisent Windows Update for Business (WUfB) et sont gérés par des solutions de gestion des appareils mobiles telles que Microsoft Endpoint Manager ( anciennement Intune). Vous pouvez maintenant "prévisualiser" cette expérience et recevoir les versions de sécurité de septembre 2022 sur les appareils connectés à AAD en procédant comme suit :Si le périphérique client WUfB est configuré pour recevoir les mises à jour de Visual Studio comme décrit ci-dessus, lorsque l'événement de vérification des mises à jour de Windows se produit, les mises à jour de Visual Studio sont téléchargées et installées.Il y a quelques détails importants concernant cette nouvelle expérience de mise à jour de Visual Studio pour les appareils WUfB connectés au cloud dont vous devez tenir compte. Ces mises à jour sont fournies via l'option avancée de Windows Update pour "Recevoir des mises à jour pour d'autres produits Microsoft" ; d'où la nécessité d'activer la politique AllowMUUpdateService. WUfB traite ces mises à jour d'autres produits Microsoft comme des mises à jour de qualité, elles doivent donc respecter tous les autres paramètres de stratégie de mise à jour de qualité WUfB. Si Visual Studio est en cours d'utilisation, la mise à jour sera bloquée et sera probablement réessayée ultérieurement en fonction de vos paramètres WUfB. Et enfin, du moins pour le moment, seules les mises à jour de sécurité pour toutes les versions prises en charge de Visual Studio seront livrées via ce mécanisme.Microsoft a fait des progrès significatifs en apportant des composants et des charges de travail supplémentaires à l'expérience native Arm64 Visual Studio. Cela inclut les améliorations de performances natives très attendues pour le SDK Windows (inclut Win UI 2 et UWP) ainsi que la prise en charge de Win App SDK (Win UI 3) !La version préliminaire 2 inclut également la prise en charge des charges de travail suivantes :Visual Studio permet la collaboration entre les développeurs, que ce soit entre individus, dans le cadre de la contribution ou de l'utilisation de projets open source, et permet à votre équipe d'en faire plus.Vous pouvez désormais récupérer, extraire, envoyer et synchroniser plus facilement dans vos scénarios multi-référentiels grâce à une interface utilisateur améliorée. Filtrez sur un seul dépôt dans la boîte de dialogue des opérations réseau pour mieux contrôler l'opération.Teams Toolkit pour Visual Studio simplifie la création, l'exécution et le débogage d'applications pour Microsoft Teams à l'aide de .NET. À l'aide de Teams Toolkit, vous pouvez créer de nouvelles applications à l'aide du modèle de projet Microsoft Teams App. Ensuite, vous pouvez gérer votre compte Microsoft 365 et enregistrer et configurer automatiquement votre application afin qu'elle soit prête à être déboguée directement depuis Visual Studio.Si vous souhaitez héberger vos projets d'application dans Azure, Teams Toolkit pour Visual Studio inclut des fonctionnalités qui provisionnent et déploient à l'aide d'une approche d'infrastructure en tant que code avec Bicep.VisualStudio.Extensibility est un nouveau modèle d'extensibilité qui vous permet de créer des extensions plus fiables et plus faciles à écrire.La phase 2 de ce nouveau modèle est arrivée, vous permettant désormais d'écrire des extensions de productivité plus riches et non basées sur un langage. VisualStudio.Extensibility introduit également de nouvelles API dans lesquelles vous pouvez ajouter des fenêtres d'outils personnalisées, des notifications utilisateur et des types de commandes supplémentaires à vos extensions !Visual Studio a toujours été axé sur la productivité des développeurs. Microsoft ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités de langage pour vous aider à en faire plus dans votre boucle principale d'édition-débogage.Microsoft continue d'améliorer les performances, la fiabilité et l'accessibilité de l'expérience de recherche tout-en-un (Ctrl+Q pour la recherche de fonctionnalités, Ctrl+T pour la recherche de code). Outre les fichiers et les images, les aperçus fonctionnent désormais pour les types et les membres C++.Vous pouvez activer la recherche tout-en-un : Outils > Gérer les fonctionnalités d'aperçu > "Nouvelle expérience de recherche Visual Studio (redémarrage requis)".Récemment, Microsoft a mis à disposition la première série de repères audio pour Visual Studio. Ceux-ci comprenaient des points d'arrêt, des avertissements et des erreurs. Les retours ont été positifs, et dans cet aperçu, Microsoft a ajouté deux nouveaux sons. Lors de la comparaison de deux versions d'un fichier, vous entendrez deux nouveaux signaux audio lorsque le signe d'insertion arrive sur une ligne qui a été ajoutée ou supprimée.Microsoft a choisi ces deux signaux audio en fonction des commentaires des clients, donc si vous avez plus de signaux audio que vous souhaitez entendre, faites-le savoir. Microsoft a créé un ticket de communauté de développeurs comme un point de départ.Visual Studio dispose désormais d'un aperçu précoce pour la modification et la prévisualisation des fichiers Markdown. Pour activer la prise en charge de Markdown, accédez à Outils > Gérer les fonctionnalités de prévisualisation et cochez l'option « Service de langage Markdown ».Si vous avez activé l'option de service de langage Markdown mais que vous ne voyez pas l'éditeur Markdown, cliquez avec le bouton droit sur n'importe quel fichier .md dans l'explorateur de solutions et sélectionnez "Ouvrir avec...". Dans la boîte de dialogue Ouvrir avec, sélectionnez "Visual Studio Markdown Editor" et appuyez sur OK. Le bouton Définir par défaut dans la boîte de dialogue Ouvrir avec peut également être utilisé pour garantir que tous les fichiers .md utiliseront l'éditeur Visual Studio Markdown à l'avenir.Pour activer l'aperçu du HTML, cliquez sur le petit bouton Aperçu dans le coin inférieur droit du document. Microsoft a d'autres améliorations qu'il souhaite apporter, mais l'entreprise désirait les mettre à la disposition des utilisateurs dès la publication de la Preview.Source : Microsoft