Exécuter la commande récente et accéder au répertoire récent effacera désormais la ligne si elle a du contenu (ou si elle ne peut pas être déterminée de manière fiable).

Suppression de l'utilisation par le script bash de la variable d'environnement $PREFIX , qui pouvait entrer en conflit avec certains outils de construction.

Amélioration du script zsh pour corriger certains cas extrêmes autour de $ZDOTDIR .

. Meilleure gestion de l'intégration du shell zsh sur les machines partagées entre plusieurs utilisateurs.

Langages

"markdown.validate.enabled" : true

markdown.validate.fileLinks.enabled - Activer/désactiver la validation des liens vers les fichiers locaux : [link](/path/to/file.md)

- Activer/désactiver la validation des liens vers les fichiers locaux : [link](/path/to/file.md) markdown.validate.fragmentLinks.enabled - Activer/désactiver la validation des liens vers les en-têtes dans le fichier actuel*: [link](#_some-header)

- Activer/désactiver la validation des liens vers les en-têtes dans le fichier actuel*: [link](#_some-header) markdown.validate.fileLinks.markdownFragmentLinks - Activer/désactiver la validation des liens vers les en-têtes dans d'autres fichiers Markdown*: [link](other-file.md#some-header)

- Activer/désactiver la validation des liens vers les en-têtes dans d'autres fichiers Markdown*: [link](other-file.md#some-header) markdown.validate.referenceLinks.enabled - Activer/désactiver la validation des liens de référence : [link][ref].

- Activer/désactiver la validation des liens de référence : [link][ref]. markdown.validate.ignoredLinks - Une liste de liens globaux qui ignorent la validation. Ceci est utile si vous créez un lien vers des fichiers qui n'existent pas sur le disque mais qui existent une fois que le Markdown a été publié.

source.organizeLinkDefinitions

Some [ link ] [ example ] and an image: ! [ An image of a cat ] [ cat-gif ]

[ example ] : http: //example.com
[ cat-gif ] : /keyboard-cat.gif
[ some unused link ] : http: //example.com/file2

Some [ link ] [ example ] and an image: ! [ An image of a cat ] [ cat-gif ]

[ cat-gif ] : /keyboard-cat.gif
[ example ] : http: //example.com

Vous pouvez désormais masquer les actions des barres d'outils. Cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle action dans une barre d'outils et sélectionnez sa commande de masquage ou l'une des commandes de basculement. Les actions masquées sont déplacées vers le menuet peuvent être appelées à partir de là. Pour restaurer un menu, cliquez avec le bouton droit sur la zone des boutons de la barre d'outils et sélectionnez la commande Réinitialiser le menu. Pour restaurer tous les menus, exécutez Réinitialiser tous les menus à partir de la palette de commandes (Ctrl+Maj+P).Vous pouvez maintenant déplacer verticalement le contrôle de l'arborescence Rechercher afin d'accéder aux éléments de l'interface utilisateur situés derrière. Appuyez sur Ctrl+F dans les arborescences pour afficher le contrôle Rechercher.De plus, le contrôle de l'arborescence Rechercher se souviendra du dernier terme de recherche lors de sa réouverture.VS*Code prend désormais en charge la prévisualisation de certains formats de fichiers audio et vidéo.Les formats audio suivants sont actuellement pris en charge*:Et les formats vidéo suivants peuvent être prévisualisés*:Pour les fichiers vidéo, gardez à l'esprit que les formats multimédias des pistes vidéo et audio doivent être pris en charge. De nombreux fichiers .mp4, par exemple, utilisent H.264 pour la vidéo et l'audio AAC. VS Code pourra lire la partie vidéo du .mp4, mais comme l'audio AAC n'est pas pris en charge, il n'y aura pas de son. Vous devrez utiliser MP3 pour la piste audio.Vous pouvez maintenant désactiver la dénomination de fichier incrémentielle dans l'explorateur de fichiers avec la nouvelle valeur désactivée pour le paramètre. Cette valeur désactive la logique de modification du nom de fichier lors du collage dans l'explorateur de fichiers. Si le nom du fichier est déjà présent, vous serez invité à écraser le fichier existant, comme dans la plupart des explorateurs natifs.Lors de la modification de fichiers dans le dossier de l'application VS Code, un avertissement s'affiche désormais dans l'éditeur. La modification accidentelle de fichiers dans le dossier de l'application est une erreur courante et n'est généralement pas ce que quelqu'un voulait.Lors de la sélection et du glissement, l'éditeur avait l'habitude de faire défiler d'une manière qui dépendait des images par seconde (FPS) de l'affichage, faisant parfois défiler l'éditeur rapidement dès que la souris atteignait les bords de l'éditeur. Désormais, l'éditeur défile automatiquement à une vitesse plus gérable d'environ une fenêtre par seconde lorsque la souris est proche des bords, et plus rapide lorsque la souris est plus éloignée de l'éditeur, indépendamment du FPS.Le survol de l'éditeur était très agressif en se cachant, en particulier lorsque la souris passait sur une zone vide de l'éditeur. Cela a rendu difficile l'accès à certaines des actions présentées dans le survol. Désormais, le survol restera visible tant que la souris se déplacera vers lui. Le paramètrerevient au comportement précédent.Deux nouveaux groupes sont disponibles dans le contrôle Code Action, Inline et Move.Ces groupes correspondent à ces types d'action de codeetVous remarquerez peut-être que le contrôle Code Action est également légèrement différent de cette itération. Le style a été mis à jour pour utiliser des couleurs de thème plus appropriées. Le plus grand changement est que le corps du contrôle utilise maintenant les couleursau lieu deL'équipe responsable de Visual Studio précise qu'elle affine encore ces couleurs, par conséquent, elle demande aux développeurs de lui faire savoir si elles ne fonctionnent pas bien avec un thème donné ou s'il manque des options de personnalisation des couleurs.VS Code affiche désormais les extensions mises à jour au cours des 7 derniers jours dans une section Mises à jour récentes des mises à jour dans la vue Extensions.VS Code affiche désormais les extensions nécessitant une attention triée en haut de la section Installé par défaut de la vue Extensions. Cela inclut les extensions qui ont une mise à jour en attente ou qui ont été mises à jour ou désactivées et qui nécessitent le rechargement de VS Code.Vous pouvez désormais ignorer les mises à jour d'une extension en cliquant sur le bouton Ignorer les mises à jour dans le menu déroulant Mettre à jour. Cela supprimera l'extension de la liste des extensions nécessitant une attention particulière.Vous pouvez désormais trier la liste des extensions installées par nombre d'installations, classement, nom, date de publication et date de mise à jour.Vous pouvez maintenant afficher les résultats de la recherche dans un arbre*! Basculez simplement entre la liste et l'arborescence en cliquant sur l'icône de liste/arborescence dans le coin supérieur de la vue de recherche.Dans les résultats de recherche, les badges de nom de fichier et les couleurs qui reflètent les statuts des fichiers peuvent désormais être activés et désactivés. Les paramètres sont Recherche > Décorations : Badges () et Recherche > Décorations : Couleurs ().L'équipe Visual Studio a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité optimisée par l'intégration du shell appelée Quick Fixes. Cette fonctionnalité est livrée avec un support de repère audio. Activez-la avecpour une indication sonore qu'un correctif est disponible.Un correctif rapide est disponible lorsqu'une commande correspond à un ensemble d'actions que l'utilisateur effectuera probablement et peut être activé via le même raccourci clavier utilisé dans l'éditeurouLes améliorations suivantes ont été apportées à l'intégration du shell*:Lorsque vous travaillez avec Markdown, il est facile d'ajouter par erreur un lien de fichier ou une référence d'image non valide. Peut-être avez-vous oublié que le nom de fichier utilisait un - (tiret) au lieu d'un _ (souligné), ou peut-être que le fichier vers lequel vous créez un lien a été déplacé vers un autre répertoire. Souvent, vous ne détectez ces erreurs qu'après avoir consulté l'aperçu Markdown ou après la publication. La nouvelle validation de lien Markdown de VS Code peut aider à détecter ces erreurs.Pour commencer, définissez. VS Code analysera désormais les liens Markdown vers les en-têtes, les images et d'autres fichiers locaux. Les liens non valides seront signalés comme des avertissements ou des erreurs.VS Code peut même détecter des liens invalides vers des en-têtes spécifiques dans d'autres fichiers Markdown*!Vous pouvez utiliser quelques paramètres pour personnaliser la validation des liens*:La nouvelle action de code Organiser les définitions de liens () pour les fichiers Markdown regroupera toutes les définitions de liens au bas du fichier, les trie par ordre alphabétique et supprime celles qui ne sont pas utilisées. Cela peut être exécuté à l'aide de la commande Source Action.Par exemple, dans la source Markdown*:L'exécution d'Organiser les définitions de liensRemarquez comment la définition dea été supprimée et les définitions restantes ont été triées par ordre alphabétique.Source : Microsoft