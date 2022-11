Accessibilité

Nouveaux signaux audio

tâche terminée : sonne lorsqu'une tâche est terminée (contrôlé par le paramètre audioCues.taskCompleted ) ;

) ; tâche échouée : sonne lorsqu'une tâche échoue ( audioCues.taskFailed ) ;

) ; correction rapide du Terminal : si une correction rapide est disponible sur la ligne actuelle ( audioCues.terminalQuickFix ).

Habillage de mots en mode lecteur d'écran

editor.wordWrap

Espace de travail

Inclure et exclure des dossiers de la recherche

l'option Restreindre la recherche au dossier ajoute le(s) chemin(s) d'accès du dossier sélectionné à la zone de texte des fichiers à inclure. L'ajout d'un chemin d'accès à cette zone de texte limitera les résultats de la recherche à ceux qui correspondent aux chemins d'accès ou aux modèles répertoriés ;





la sélection de l'option Exclure le dossier de la recherche ajoute le(s) chemin(s) d'accès au dossier sélectionné(s) à la zone de texte des fichiers à exclure. L'ajout d'un chemin d'accès dans cette zone exclura tous les résultats de la recherche qui correspondent aux chemins d'accès ou aux modèles répertoriés.





Raccourcis du mode Centre de commande

window.commandCenter

Command Center

Réorganiser le menu Affichage





Nouvelle commande d'arborescence list.collapseAllToFocus

list.collapseAllToFocus

Éditeur de fusion













Langages

Mise à jour automatique des liens Markdown lors du renommage / déplacement de fichiers

markdown.updateLinksOnFileMove.enabled





markdown.updateLinksOnFileMove.include

Commandes d'insertion de liens dans le format Markdown

Markdown: Insert Link to File in Workspace

Markdown: Insert Image from Workspace

Nouvelle grammaire de coloration syntaxique Razor

VS Code pour le Web

Amélioration des flux de création et de protection des branches

git.branchPrefix vous permet de préremplir la saisie rapide du nom de la branche avec un préfixe configuré ;

vous permet de préremplir la saisie rapide du nom de la branche avec un préfixe configuré ; git.branchProtectionPrompt : alwaysCommitToNewBranch vous permet d'ignorer l'invite lorsque vous tentez de faire un commit sur une branche protégée et d'aller directement à l'entrée rapide pour créer une nouvelle branche.

remoteHub.switchToCreatedBranch: always

Corrections notables

le survol du débogage est masqué au survol de la souris ;

proposition : supprimer la compatibilité des classes ES5 pour accélérer les API d'extension ;

ne pas transférer automatiquement le port lors du clic sur le lien URL, s'il est déjà transféré statiquement ;

le contenu du survol de l'indicateur Settings Modified Elsewhere déborde.

De nouveaux signaux audio ont été ajoutés pour faciliter l'utilisation des tâches et du Terminal :L'habillage des mots avait été désactivé lors de l'exécution de VS Code en mode lecteur d'écran pour éviter une expérience dégradée du lecteur d'écran. Ceci a été corrigé et peut être activé viaLorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un dossier dans l'arborescence des résultats de la vue, le menu contextuel comporte désormais deux nouvelles options :Une nouvelle section supérieure a été ajoutée aupour faciliter la découverte des modes de navigation vers les fichiers, d'exécution des commandes, etc. Cette courte liste de modes fournit également des indications sur les raccourcis clavier afin que vous puissiez accéder directement aux modes les plus utilisés (par exemple) sans passer par leL'interface utilisateur dun'apparaît pas dans la barre de titre par défaut, mais vous pouvez l'activer via le paramètre) ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la barre de titre et en cochantDans le menude la barre de menu VS Code, le dernier groupe était une liste croissante d'actions de l'éditeur. Afin d'équilibrer la croissance du menu et la fonctionnalité, l'équipe a déplacé les éléments principalement liés à l'apparence dans le sous-menuLes optionsetont été laissées dans leur position originale au bas du menu.La nouvelle commandepermet de réduire récursivement l'élément de l'arborescence sur lequel vous vous trouvez. Cette commande est utile lorsque vous souhaitez réduire tous les enfants d'un élément de l'arbre qui n'est pas la racine. Il n'y a pas de raccourci clavier par défaut pour cette commande, mais vous pouvez ajouter votre propre raccourci clavier via l'éditeur de raccourcis clavier ().Ce jalon a permis à l'équipe de VS Code de continuer à peaufiner l'éditeur de fusion et cette mise à jour contient plusieurs corrections de bogues et quelques nouvelles fonctionnalités. Avec cette version, les deux optionsetpeuvent toujours être sélectionnées. Lorsque les deux options sont prises, l'éditeur de fusion ajoute les lignes modifiées correspondantes. Dans la courte vidéo ci-dessous, RelativePattern est importé deux fois, car les deux lignes sont acceptées :Lorsque le conflit peut être résolu sans conflit au niveau du caractère, l'options'affiche, et peut être utilisée pour résoudre automatiquement le conflit. Dans la vidéo ci-dessous, les deux symboles sont importés dans la même déclaration d'importation :Lorsque la vue de la base est ouverte, une différence est affichée entre le côté actuellement ciblé et la base. Cette vue de différence peut être utilisée pour mieux comprendre les changements dansetFatigué de casser accidentellement des liens ou des images dans votre Markdown lorsque vous déplacez ou renommez des fichiers ? Essayez le nouveau paramètre. Avec ce nouveau paramètre activé, VS Code mettra automatiquement à jour les liens et les images dans le format Markdown lorsque les fichiers sont déplacés ou renommés dans l'explorateur VS Code :Vous pouvez contrôler les types de fichiers affectés en utilisant. Par défaut, elle est activée pour tous les fichiers Markdown et les formats de fichiers images courants.Les nouvelles commandesetvous permettent d'insérer rapidement des liens et des images dans votre document Markdown à l'aide d'un sélecteur de fichiers. N'oubliez pas que ces commandes ne sont qu'une option parmi d'autres pour ajouter des liens et des images à vos fichiers Markdown. Vous pouvez également utiliser les compléments de chemin Markdown pour cela ou même glisser-déposer des fichiers depuis l'explorateur de VS Code pour insérer des liens ou des images.VS Code dispose d'une nouvelle grammaire Razor, mieux maintenue, pour la coloration syntaxique des fichiers Razor. La nouvelle grammaire est activement maintenue et corrige les problèmes qui existaient dans l'ancienne grammaire.Lorsque vous êtes dans un dépôt GitHub ou Azure Repos sur VS Code pour le Web, la validation d'une branche protégée vous informe désormais que la branche actuelle est protégée et vous invite à créer une nouvelle branche. Ce flux honorera également les paramètres suivants :En outre, lorsque vous créez une nouvelle branche, vous pouvez contourner l'invite concernant le passage à la branche nouvellement créée en configurant. Tout ce qui précède s'applique également lorsque vous utilisez les extensions GitHub Repositories ou Azure Repos sur VS Code pour le bureau.Source : Microsoft Que pensez-vous des nouveautés de Visual Studio Code 1.73 ?