.NET 7 fait partie de Visual Studio 2022 17.4

Améliorations apportées dans le support de C++

struct cat { } ; struct dog { } ; // can pet cats and dogs void pet ( cat ) ; void pet ( dog ) ; template < class T> concept has_member_pettable = requires ( T t ) { t.pet ( ) ; } ; // allow calling as a non-member template <has_member_pettable T> void pet ( T ) ; int main ( ) { pet ( 0 ) ; //oh no }

Envoyé par Affichage à l'écran Envoyé par <source>(16,10): error C2665: 'pet': none of the 2 overloads could convert all the argument types

pet(0); //oh no

^

<source>(6,6): note: could be 'void pet(dog)'

void pet(dog);

^

<source>(5,6): note: or 'void pet(cat)'

void pet(cat);

^

<source>(16,5): note: 'void pet(cat)': cannot convert argument 1 from 'int' to 'cat'

pet(0); //oh no

^

<source>(16,10): note: No constructor could take the source type, or constructor overload resolution was ambiguous

pet(0); //oh no

^

<source>(5,6): note: see declaration of 'pet'

void pet(cat);

^

<source>(16,10): note: while trying to match the argument list '(int)'

pet(0); //oh no

Envoyé par Affichage à l'écran Envoyé par <source>(16,5): error C2665: 'pet': no overloaded function could convert all the argument types

pet(0); //oh no

^

<source>(6,6): note: could be 'void pet(dog)'

void pet(dog);

^

<source>(16,5): note: 'void pet(dog)': cannot convert argument 1 from 'int' to 'dog'

pet(0); //oh no

^

<source>(16,9): note: No constructor could take the source type, or constructor overload resolution was ambiguous

pet(0); //oh no

^

<source>(5,6): note: or 'void pet(cat)'

void pet(cat);

^

<source>(16,5): note: 'void pet(cat)': cannot convert argument 1 from 'int' to 'cat'

pet(0); //oh no

^

<source>(16,9): note: No constructor could take the source type, or constructor overload resolution was ambiguous

pet(0); //oh no

^

<source>(13,6): note: or 'void pet(T)'

void pet(T);

^

<source>(16,5): note: the associated constraints are not satisfied

pet(0); //oh no

^

<source>(12,11): note: the concept 'has_member_pettable<int>' evaluated to false

template <has_member_pettable T>

^

<source>(9,48): note: the expression is invalid

concept has_member_pettable = requires (T t) { t.pet(); };

^

<source>(16,5): note: while trying to match the argument list '(int)'

pet(0); //oh no

Foo ReturnInALoop ( int iterations ) { for ( int i = 0 ; i < iterations; ++i ) { Foo result; if ( i == ( iterations / 2 ) ) { return result; //copy/move elided } } }

Arm64

Développement desktop .NET

Développement NET et web

Développement desktop avec C++

Développement UWP (Universal Windows Platform)

Développement d'extensions Visual Studio

Développement de jeux en C++

Développement js

Possibilité d'annuler une mise à jour de Visual Studio​

Envoyé par Microsoft Envoyé par Nous nous efforçons de garantir que les mises à jour sont hautement compatibles, mais même ainsi, nos clients souhaitent parfois pouvoir restaurer Visual Studio à son état précédent. Pour répondre à cette fonctionnalité très demandée, Visual Studio introduit Rollback - la possibilité de revenir à votre version précédemment installée de Visual Studio.



L'annulation d'une mise à jour ramènera Visual Studio à la version installée avant la dernière mise à jour appliquée et conservera toutes les modifications apportées aux composants sélectionnés choisis depuis cette dernière mise à jour. Pour plus d'informations, consultez la section Résoudre les problèmes d'installation ou de mise à niveau.



Les administrateurs informatiques peuvent contrôler ce comportement de mise à jour à l'aide d'une stratégie qui désactive la capacité de restauration