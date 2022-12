Table de travail

Annuler/Rétablir suit désormais l'état des conflits traités.

Les actions Ignorer dans les vues d'entrée peuvent être utilisées pour accepter la version de base au lieu de l'action Marquer comme géré dans la vue des résultats.

Les changements qui sont égaux des deux côtés sont désormais automatiquement résolus.

Les extensions qui fournissent la fonctionnalité git blame fonctionnent désormais dans les éditeurs entrants, actuels et de base.

Éditeur

editor.wordBreak

keepAll

font-variation-settings

editor.fontVariations

true

"wght"

"editor.fontVariations" : "'ital' 0.5"

editor.indentSize

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

"editor.detectIndentation" : false , "editor.insertSpaces" : true , "editor.tabSize" : 8 , "editor.indentSize" : 2

editor.action.inlineSuggest.acceptNextWord

Contrôle des sources

git.optimisticUpdate : false

Terminal

Développement à distance

Choisissez Activer l'accès à Remote Tunnels dans le menu Compte ou la palette de commandes.

dans le menu Compte ou la palette de commandes. Exécutez le tunnel de code à partir d'une machine sur laquelle VS Code est installé et sur le PATH.

Téléchargez la nouvelle CLI VS Code et exécutez ./code tunnel.

De la même manière que vous pouviez masquer les conteneurs de vue en cliquant avec le bouton droit sur le conteneur de vue, vous pouvez désormais masquer le badge sur le conteneur (affiché dans la barre d'activité, le panneau et la barre latérale secondaire). Les badges affichent souvent un nombre, une icône ou un indicateur de progression pour un conteneur de vue spécifique, par exemple, le nombre de modifications en attente pour la vue Contrôle de code source.Cette version embarque quelques améliorations et corrections de bogues pour l'éditeur de fusion. Les faits saillants comprennent :Vous pouvez désormais installer une extension située sur un lecteur de disque local à l'aide de la commande Développeur : Installer l'extension à partir de l'emplacement.... La commande ouvrira la boîte de dialogue du dossier de la plate-forme pour sélectionner l'emplacement du fichier .vsix de l'extension.Un paramètre appelépeut désormais être utilisé pour éviter d'insérer des points d'habillage après les caractères CJK. Lorsqu'ils sont configurés avec, les algorithmes d'habillage essaieront de conserver le texte après les caractères CJK sur la même ligne. Ce paramètre n'a aucun effet sur les caractères des autres scripts.Certaines polices plus récentes, qui prennent en charge les variantes de police OpenType, prennent en charge le réglage de certains axes, comme l'axe de poids de police, pour obtenir des poids de police qui ne sont pas configurables via la propriété CSS font-weight . En CSS, cela est réalisé avec la propriété. Si vous utilisez une telle police, vous pouvez maintenant configurersur, ce qui entraînera l'utilisation par VS Code de l'axe d'affichagepour définir l'épaisseur de la police. Si votre police supporte d'autres axes, il est également possible de les configurer directement, par exemple en paramétrantIl existe un nouveau paramètre appeléqui permet de dissocier la taille de l'indentation (le nombre d'espaces qui composent un retrait) de la taille de la tabulation (le nombre d'espaces utilisés pour rendre un caractère Tab). Ceci est utile lorsqu'il s'agit de fichiers qui utilisent des indentations mixtes de tabulations et d'espaces et ne peut être exercé que lors de l'utilisation d'une configuration d'indentation manuelle.Ci-dessous un exemple de configuration :La commande) peut être utilisée pour accepter le segment de mot/non-mot suivant de la suggestion en ligne actuelle. Actuellement, il ne peut accepter que des parties de la première ligne d'une suggestion en ligne. La commande est toujours en cours de développement et Microsoft explore des raccourcis clavier ainsi que des règles de fractionnement alternatives pour les futures versions.VS Code utilise git.exe pour exécuter toutes les opérations Git. À partir de Git 2.35.2, les utilisateurs ne peuvent pas exécuter d'opérations Git dans un référentiel qui se trouve dans un dossier appartenant à un utilisateur autre que l'utilisateur actuel, car le référentiel est considéré comme potentiellement dangereux.À partir de cette version, si vous essayez d'ouvrir un tel référentiel potentiellement dangereux, VS Code affichera une vue de bienvenue dans la vue de contrôle de code source ainsi qu'une notification d'erreur. La vue de bienvenue et la notification exposent la commande Gérer les référentiels non sécurisés qui vous permet de consulter la liste des référentiels potentiellement dangereux, de les marquer comme sûrs et de les ouvrir. La commande Gérer les référentiels non sécurisés est également disponible dans la palette de commandes. Marquer un référentiel comme sûr ajoutera l'emplacement du référentiel à la configuration git safe.directory.Après l'exécution d'une opération Git, un ensemble de commandes git (par exemple, git status) est exécuté pour mettre à jour le modèle de données avant la mise à jour de la vue Source Control. Il existe des scénarios dans lesquels l'exécution de ces commandes peut prendre plusieurs secondes (par exemple, lorsque vous travaillez avec des dépôts uniques volumineux), ce qui entraîne un délai avant l'actualisation de la vue Source Control.Dans cette version, Microsoft a apporté des modifications afin que la vue Source Control soit mise à jour de manière optimiste pour certaines des opérations Git (stage, unstage, ignorer les modifications et commit) avant que le statut git ne soit terminé, ce qui se traduit par une vue Source Control plus dynamique.La nouvelle fonctionnalité est activée par défaut mais elle peut être désactivée à l'aide deLorsque le bouton d'action Commit exécute une commande de validation secondaire (par exemple, Commit & Sync), le libellé du bouton reflète désormais correctement la commande en cours d'exécution. Le bouton Valider affiche également une animation indiquant la progression.Les correctifs rapides du terminal sont désormais présentés dans un contrôle d'action de code pour s'aligner sur l'expérience de l'éditeur.Les commandes Exécuter la tâche et Configurer les tâches apparaissent dans la liste déroulante du terminal pour une découverte et une facilité d'accès accrues.est désormais disponible en tant que fonctionnalité en préversion sur VS Code Stable.vous permet d'accéder en toute sécurité à votre machine avec VS Code depuis n'importe quel appareil, n'importe où. Pour activer l'accès au tunnel à distance, vous pouvez soit :Une fois l'accès au tunnel activé, vous pouvez vous connecter à la machine à partir de n'importe quel appareil à l'aide de vscode.dev ou à l'aide de l'extension Remote - Tunnels à partir de VS Code Desktop.Source : Microsoft