Amélioration de la navigation au clavier sur les indicateurs de l'éditeur de paramètres

Extensions

Signature de l'extension VS Marketplace

Épingler une version d'extension à partir de l'interface CLI

code --install-extension { publisher } . { name } @ { version }

Synchronisation des versions des extensions épinglées

Espace de travail

amélioration de la prise en charge du redimensionnement de plusieurs vues : vous pouvez désormais redimensionner plusieurs vues en même temps en faisant glisser les coins des vues ;

: vous pouvez désormais redimensionner plusieurs vues en même temps en faisant glisser les coins des vues ; amélioration de la disposition de la grille : si un éditeur est réduit, la grille conserve désormais cet état lors du redimensionnement de l'ensemble de l'espace de travail ou des barres latérales ;

: si un éditeur est réduit, la grille conserve désormais cet état lors du redimensionnement de l'ensemble de l'espace de travail ou des barres latérales ; rétablissement des valeurs par défaut à partir de la commande Personnaliser la mise en page : lorsque vous utilisez la commande Personnaliser la mise en page , soit en déclenchant la commande, soit en utilisant les contrôles de mise en page dans la barre de titre personnalisée, vous pouvez rétablir les valeurs par défaut en utilisant le bouton de la flèche de retour en haut à droite du contrôle de mise en page ;

: lorsque vous utilisez la commande , soit en déclenchant la commande, soit en utilisant les contrôles de mise en page dans la barre de titre personnalisée, vous pouvez rétablir les valeurs par défaut en utilisant le bouton de la flèche de retour en haut à droite du contrôle de mise en page ; gestion de l'alignement des panneaux à partir du panneau : vous pouvez désormais régler l'alignement des panneaux directement à partir du menu contextuel du panneau, tout comme la position du panneau ;

: vous pouvez désormais régler l'alignement des panneaux directement à partir du menu contextuel du panneau, tout comme la position du panneau ; menu des préférences simplifié : l'équipe a simplifié le menu des préférences pour vos paramètres globaux et organisé les options dans un ordre et un regroupement plus logiques ;

: l'équipe a simplifié le menu des préférences pour vos paramètres globaux et organisé les options dans un ordre et un regroupement plus logiques ; historique de la recherche dans les arbres : le contrôle de recherche dans les arborescences prend désormais en charge la navigation dans l'historique. Vous pouvez utiliser les touches fléchées Haut/Bas pour naviguer dans l'historique de vos recherches précédentes ;

: le contrôle de recherche dans les arborescences prend désormais en charge la navigation dans l'historique. Vous pouvez utiliser les touches fléchées pour naviguer dans l'historique de vos recherches précédentes ; recherche dans l'arborescence - correspondance contiguë : le contrôle de recherche dans les arborescences prend désormais en charge la correspondance contiguë en plus de la correspondance "floue" existante. Dans la vidéo ci-dessous, la recherche initiale de "src" donne des résultats tels que "resource". Lorsque la correspondance "floue" est désactivée via le bouton à bascule Correspondance floue, seul le texte contenant le texte contigu "src" est mis en évidence.

: le contrôle de recherche dans les arborescences prend désormais en charge la correspondance contiguë en plus de la correspondance "floue" existante. Dans la vidéo ci-dessous, la recherche initiale de "src" donne des résultats tels que "resource". Lorsque la correspondance "floue" est désactivée via le bouton à bascule Correspondance floue, seul le texte contenant le texte contigu "src" est mis en évidence. défilement de la liste par page : un nouveau paramètre, workbench.list.scrollByPage , vous permet de déterminer si la liste doit défiler par page lorsque vous cliquez directement sur la barre de défilement ;

: un nouveau paramètre, , vous permet de déterminer si la liste doit défiler par page lorsque vous cliquez directement sur la barre de défilement ; etc.

Terminal

Améliorations des liens

Les liens contenant des espaces sont détectés dans certaines circonstances :

lorsque la ligne entière est un lien ; liens de trace de pile de style Python : de "<chemin>", ligne <ligne>. quelques erreurs de compilation : <path>(<line>,<col>) : ... les sections de texte stylisées indépendamment sont toutes détectées indépendamment, donc si un chemin est souligné, il devrait être détecté même s'il comporte des espaces.

Les liens contenant les caractères [ et ] fonctionnent maintenant ;

les liens qui se terminent par le caractère ] seront détectés, même si le lien entier est entouré de [ et ] ;

les liens du protocole vscode: // sont maintenant détectés ;

sont maintenant détectés ; les liens /mnt/, \\wsl$\ et \wsl.localhost\ sont désormais détectés sous Windows ;

sont désormais détectés sous Windows ; le support des hyperliens OSC a été ajouté dans la v1.72, le protocole commun file: // souvent utilisé dans ces liens est maintenant supporté (par exemple ls --hyperlink ) ;

souvent utilisé dans ces liens est maintenant supporté (par exemple ) ; le paramètre terminal.integrated.enableFileLinks dispose désormais d'une option notRemote , ce qui permet de le désactiver de manière conditionnelle uniquement sur les postes distants où les vérifications de l'existence des fichiers peuvent entraîner des problèmes de performances.

Détection des profils "non sécurisés"

Select Default Profile

Contrôle de source

Nouvelles commandes

--staged

git stash

Git: Stash Staged

Git: Delete Tag

Git: Delete Remote Tag

Dépôts Git dans les dossiers parents

git rev-parse --show-toplevel

Ouvrir le dépôt

git.openRepositoryInParentFolders

git.openRepositoryInParentFolders

always

Fonctionnalités en avant-première

Thèmes expérimentaux Dark+ V2 et Light+ V2

les nouvelles complétions switch et case vous aident à remplir les deux sections des instructions switch plus rapidement ;

et vous aident à remplir les deux sections des instructions plus rapidement ; travail sur l'activation de l'IntelliSense au niveau du projet sur github.dev et vscode.dev.

GitHub Copilot

Développement à distance

prise en charge des conteneurs de développement pour plusieurs fichiers devcontainers.json ;

; transfert d'informations d'identification Docker ;

transfert de X11 et Wayland.

L'équipe a annoncé la disponibilité de la fonctiondans VS Code. Un profil peut inclure des extensions, des paramètres, des raccourcis clavier, l'état de l'interface utilisateur, des tâches et des extraits d'utilisateur. Vous pouvez personnaliser VS Code pour différents scénarios de développement, comme la science des données, la rédaction de documentation, ou pour plusieurs langages de programmation comme Python ou Java. Si vous avez différentes configurations de VS Code basées sur le flux de travail, comme "Travail" ou "Démo", vous pouvez également les enregistrer en tant que différents profils.Vous pouvez ouvrir plusieurs espaces de travail (dossiers) avec différents profils appliqués simultanément. L'image ci-dessus montre un dossier ouvert avec un profil Work qui est personnalisé pour une configuration de travail. Vous pouvez également exporter et importer des profils pour les partager avec vos collègues, amis ou étudiants afin de les aider à démarrer avec VS Code. La vidéo suivante démontre comment exporter un profil en utilisant unGitHub afin de le partager avec quelqu'un.Les utilisateurs qui reçoivent le lien du profil peuvent prévisualiser le profil partagé dans VS Code pour le Web et l'importer dans leur instance locale de VS Code. Notez que les profils ne fonctionnent pas actuellement dans des scénarios à distance tels que les espaces de code GitHub, mais l'équipe a déclaré qu'elle travaille à leur activation.Pour les paramètres comportant plusieurs indicateurs, tels qu'un indicateuret un indicateur, les touches fléchées gauche et droite sont désormais utilisées pour naviguer entre les indicateurs. Cette modification permet aux utilisateurs de quitter les indicateurs par une simple pression sur la touche de tabulation.Chaque extension téléchargée sur Visual Studio Marketplace à partir de novembre 2022 est signée par VS Marketplace. Lorsqu'un utilisateur installe une extension signée via la vue Extensions de VS Code, ce dernier vérifie la signature, et prouve ainsi que l'extension provient bien de VS Marketplace et que le paquet de l'extension n'a pas été modifié. Si la vérification de la signature échoue, VS Code n'installera pas l'extension.VS Marketplace est en train de signer toutes les extensions existantes (y compris les extensions qui n'ont pas été mises à jour depuis novembre). Une fois ce processus terminé, dans quelques mois, VS Code exigera que toutes les extensions provenant de VS Marketplace soient signées par VS Marketplace. Cette exigence garantira l'intégrité de chaque paquet provenant de VS Marketplace, améliorant ainsi la sécurité globale de l'écosystème d'extension.Lorsque vous installez une version spécifique d'une extension à partir de l'interface CLI (), elle sera désormais épinglée à cette version. Cela signifie que l'extension ne sera pas mise à jour automatiquement si vous avez activé les mises à jour automatiques.synchronisera désormais les versions des extensions épinglées. Cela signifie que lorsque vous installez une version spécifique d'une extension sur une machine, elle sera liée à cette version sur toutes les autres machines sur lesquelles vous vous synchronisez.De nombreuses améliorations ont été apportées à la détection des liens dans le terminal dans cette version :La détection de l'interpréteur de commandessous Windows a récemment été supprimée en raison d'une faille de sécurité. Dans cette version, l'équipe le ramène sous une forme plus sûre et détecte également davantage de profils d'interpréteur de commandes, notammentet. Pour atténuer le problème de sécurité, avant d'utiliser l'un de ces profils, il faut le configurer via la commandeGit 2.35 a introduit un nouveau modepour la commande. Ce nouveau mode vous permet de mettre facilement en cache uniquement les modifications qui sont mises en cache. Si vous avez une version de Git qui supporte ce nouveau mode, vous pouvez en tirer parti en utilisant la nouvelle commande. VS Code avait déjà un support pour la suppression d'un tag local en utilisant la commande. Dans cette étape, l'équipe a activé la suppression des tags distants en utilisant la nouvelle commandeVS Code utilisepour déterminer la racine d'un dépôt Git. Dans la plupart des cas, la racine du dépôt Git se trouve à l'intérieur de l'espace de travail, mais il existe des scénarios dans lesquels la racine du dépôt Git se trouve dans les dossiers parents de l'espace de travail ou du ou des fichiers ouverts. Bien que l'ouverture des dépôts Git dans les dossiers parents des espaces de travail ou des fichiers ouverts soit une excellente fonctionnalité pour les utilisateurs avancés, elle peut être source de confusion pour les nouveaux utilisateurs.L'équipe dit avoir vu des cas où cette confusion a entraîné l'élimination des modifications de ces dépôts Git, provoquant une perte de données. Pour éviter toute confusion, et pour réduire le risque de perte de données, à partir de cette étape, VS Code affichera une notification et une nouvelle vue de bienvenue dans la vue du contrôle de la source, et n'ouvrira pas automatiquement les dépôts Git des dossiers parents des espaces de travail et des fichiers ouverts.Le boutonouvrira un choix rapide avec une liste de tous les dépôts Git qui ont été découverts dans les dossiers parents de l'espace de travail ou du ou des fichiers ouverts. Le choix d'ouvrir un dépôt Git à partir des dossiers parents est mémorisé. Les utilisateurs peuvent contrôler la façon dont les dépôts Git des dossiers parents sont traités en utilisant le paramètre. Les utilisateurs qui souhaitent rétablir l'ancien comportement peuvent définir le paramètresurDeux nouveaux thèmes de couleur, [B]Dark+ V2 et, sont maintenant disponibles. Ces thèmes sont une évolution des thèmesexistants, et selon l'équipe, ils sont conçus pour être plus accessibles et rendre VS Code plus beau que jamais. Ces thèmes sont encore marqués comme expérimentaux.Cette mise à jour inclut la prise en charge de la prochaine version TypeScript 5.0. Consultez le plan d'itération TypeScript 5.0 pour plus de détails sur ce sur quoi l'équipe TypeScript travaille actuellement. Quelques points forts de l'outil d'édition :L'extension GitHub Copilot est un outil de complétion de code piloté par l'IA qui vous aide à écrire du code plus rapidement et plus intelligemment. Vous pouvez utiliser l'extension Copilot dans VS Code pour générer du code, ou pour apprendre du code qu'elle génère. GitHub Copilot s'intègre à l'éditeur VS Code par le biais de l'interface utilisateur des suggestions en ligne, qui vous permet d'examiner diverses suggestions et d'accepter facilement tout ou partie du code généré.Selon l'équipe, GitHub Copilot est désormais disponible pour les entreprises, avec des fonctionnalités telles que la gestion des licences, le contrôle des politiques à l'échelle de l'entreprise et la protection de la vie privée. Vous pouvez en savoir plus dans l'annonce de GitHub Copilot pour les entreprises. Pour commencer, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit sur le site Web de GitHub Copilot.Les extensionsvous permettent d'utiliser un conteneur, une machine distante ou le sous-système Windows pour Linux (WSL) comme environnement de développement complet. Les points forts de cette version sont les suivantsSource : Visual Studio Code 1.75 (January 2023) Que pensez-vous des nouveautés introduite par Visual Studio Code 1.75 ?