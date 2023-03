Visual Studio 2022 17.5 offre désormais une série d'améliorations des performances qui augmentent considérablement la vitesse et la réactivité du produit dans plusieurs domaines

Accélération de la construction pour les projets de type SDK .NET

Microsoft annonce que Visual Studio 2022 17.5 offre une série d'améliorations des performances qui augmentent considérablement la vitesse et la réactivité du produit dans les domaines suivants :Vous pouvez télécharger Visual Studio 2022 à partir de la page de téléchargement de Visual Studio ou mettre à jour votre installation existante en suivant la page de mise à jour de Visual Studio.L'accélération de la construction pour les projets de type SDK .NET est une fonctionnalité facultative qui permet à Visual Studio de ne construire que les projets ayant subi des modifications et d'ignorer les projets inchangés. L'activation de l'accélération de la construction peut réduire les temps de construction incrémentiels jusqu'à 80 % pour les projets .NET de type SDK.Vous constaterez également que la décompilation de modules volumineux dans la version 17.5 est jusqu'à 10 fois plus rapide ! La décompilation des bibliothèques .NET sur une pile d'appels montre qu'il est désormais possible de décompiler plusieurs modules en moins de temps qu'il n'en fallait pour décompiler un seul module dans la version 17.4. Ces améliorations devraient rendre le débogage et la résolution des problèmes plus efficaces.Les performances de la fenêtre des threads ont été grandement améliorées dans la version 17.5 ! Le temps de réponse de la fenêtre s'échelonne désormais très bien lors du débogage d'applications comportant un grand nombre de threads. Cette animation démontre la vitesse de la 17.5 par rapport à la 17.4 lors du débogage d'une application avec environ 200 threads.La version 17.5 propose un moyen plus rapide d'ajouter des fichiers et des dossiers à votre solution ! La commande de menu "Nouvel élément" (ou le raccourci Ctrl+Shift+A) fait apparaître une boîte de dialogue compacte dans laquelle vous indiquez le nom et l'extension du fichier que vous souhaitez ajouter, et un fichier avec le modèle correspondant sera ajouté à votre projet. Par rapport à la boîte de dialogue qui affiche tous les modèles, la boîte de dialogue compacte est beaucoup plus rapide et vous permet d'effectuer le travail avec moins de gestes. La nouvelle boîte de dialogue permet également de créer plusieurs fichiers et dossiers en une seule invocation de la boîte de dialogue, ce qui stimule encore davantage la productivité des développeurs !Pour répondre aux commentaires sur la productivité et les performances de Razor, nous avons ajouté la prise en charge des actions de code dans les fichiers Razor, y compris des raccourcis utiles tels que "Supprimer la balise", "Encoder l'image en Base64" et "Insérer la hauteur/largeur de l'image".Nous avons amélioré de manière significative les performances de la couverture dynamique du code en résolvant un problème lié à l'inlining. Notre enquête a montré que l'instrumentation dynamique désactivait globalement l'inlining. Par exemple, l'exécution de tests de couverture sur le projet Microsoft.CodeAnalysis.VisualBasic.Semantic.UnitTests dans Roslyn exécute plus d'un million de blocs de code alors que seuls 400 000 blocs environ sont instrumentés pour tester la couverture du code. Pour optimiser cela, nous activons maintenant l'inlining lorsque ni l'appelant ni l'appelé ne sont sous couverture de code. Ce changement a permis d'augmenter considérablement la vitesse de la couverture dynamique du code. Les tests de couverture de code sur le projet Microsoft.CodeAnalysis.VisualBasic.Semantic.UnitTests dans Roslyn s'exécutent plus de 35 % plus rapidement dans la version 17.5 !Source : Microsoft Qu'en pensez-vous ?