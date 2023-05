Améliorations de l'accessibilité - Meilleure prise en charge des lecteurs d'écran, nouveaux signaux audio.

Nouveaux thèmes de couleurs - thèmes par défaut de couleurs claires et foncées "modernes".

Modèles de profil - Modèles intégrés pour Python, Java, Data Science, etc.

Sélecteur par glisser-déposer - Choisissez la façon dont vous souhaitez que les liens des éléments soient placés dans l'éditeur.

Sélecteur de couleurs autonome - Interface utilisateur du sélecteur de couleurs pour insérer ou modifier des formats de couleurs.

Corrections rapides pour les entrées Source Control - Corrigez les fautes d'orthographe et autres erreurs directement dans la boîte de saisie.

Glisser-déposer de vidéos Markdown - Ajoutez facilement des balises vidéo dans les fichiers Markdown.

Les carnets de notes insèrent des images en tant que pièces jointes - Choisissez entre un lien vers l'image, un chemin d'accès ou une pièce jointe.

Git LFS et VS Code pour le Web - Utilisez vscode.dev pour les dépôts avec Git Large File Storage.

VS Code Day 2023 - Rattrapez les sessions dans la liste de lecture YouTube.

aria-label

"accessibility.verbosity.diff-editor"

"accessibility.verbosity.terminal"

Enter

Shift + Tab

Sautez d'une commande à l'autre en utilisant Ctrl+Down et Ctrl+Up

et Utilisez Set Selection Anchor, Select from Anchor to Cursor , et la navigation de page via Shift+PageUp et Shift+PageDown

, et la navigation de page via et Prévisualisez la position lors de l'utilisation du terminal : Naviguer dans la mémoire tampon accessible ( Ctrl+Shift+O ) avant d'accepter une commande de changement d'emplacement

) avant d'accepter une commande de changement d'emplacement Participez à l'affichage pendant les mises à jour dynamiques

Ctrl+G

Ctrl+C

Shift

Ctrl+

"editor.dropIntoEditor.showDropSelector" : "never"

DocumentDropEditProvider

editor.defaultColorDecorators

CURRENT_TIMEZONE_OFFSET

+HHMM

-HHMM

-0700

CURRENT_YEAR, CURRENT_MONTH, CURRENT_DAY_NAME

diffEditor.diffAlgorithm

advanced

legacy

VS Code est probablement l'environnement de développement le plus utilisé au monde, puisque près de 75 % des développeurs ont déclaré l'utiliser dans une certaine mesure lors de la dernière enquête Stack Overflow auprès des développeurs.VS Code a fait l'objet d'une refonte visuelle ce mois-ci, avec de nouveaux thèmes "Dark Modern" et "Light Modern". Les modèles de profil, qui personnalisent VS Code pour des types de projets spécifiques, sont également nouveaux. Les profils proposés incluent Python, Angular, Doc Writer, Data Science, Java General, Java Spring et Node.js. Chaque profil configure automatiquement un ensemble d'extensions pertinentes ainsi que des paramètres clés adaptés à l'objectif visé. Les modèles de profil peuvent être personnalisés avant d'être appliqués. Par exemple, le profil Data Science inclut GitHub Copilot, mais il peut être désélectionné avant d'être appliqué s'il n'est pas nécessaire.Les initiés : Vous voulez essayer les nouvelles fonctionnalités dès que possible ? Vous pouvez télécharger la version Insiders de nuit et essayer les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles.Les utilisateurs de lecteurs d'écran peuvent exclure les indices de l'affichage d'une fonctionafin de réduire la redondance via l'optionet les paramètresAuparavant, les utilisateurs du mode accessibilité avaient un comportement différent lorsqu'ils travaillaient avec la palette de commandes et d'autres sélections rapides. En mode accessibilité, le premier élément de la sélection rapide n'était pas sélectionné afin d'être pleinement accessible. Dans cette itération, nous avons introduit un nouveau comportement qui vous permet d'avoir le meilleur des deux mondes : un processus de sélection rapide et accessible qui vous permet d'appuyer surimmédiatement.Remarque : cette approche présente un inconvénient : si un élément de la liste de sélection rapide est sélectionné, vous ne pouvez pas entendre les modifications ARIA apportées à la zone de saisie de la liste de sélection rapide, en raison d'une limitation ARIA. Pour entendre ces changements, vous pouvez appuyer sur les touchesjusqu'à ce qu'aucun élément de la liste ne soit sélectionné.Le menu d'aide à l'accessibilité du terminal peut désormais être parcouru à l'aide des touches fléchées.VS Code met désormais en cache les signaux audio afin qu'ils ne soient chargés qu'une seule fois, ce qui améliore la réactivité, et a amélioré les tonalités utilisées pour l'éditeur de différences.Lorsque) est invoqué, le lecteur d'écran lit désormais le contenu de la ligne associée.Les nouveaux thèmes "Dark Modern" et "Light Modern" remplacent "Dark+" et "Light+" en tant que nouveaux thèmes de couleurs foncées et claires par défaut.Les profils vous permettent de changer rapidement les extensions de votre éditeur, les paramètres et la présentation de l'interface utilisateur en fonction de votre projet ou de votre tâche en cours. Pour vous aider à démarrer avec les profils, nous livrons des modèles de profil, qui sont des profils élaborés pour différents langages de programmation et scénarios. Vous pouvez utiliser un modèle de profil tel quel ou l'utiliser comme point de départ pour le personnaliser davantage en fonction de vos propres flux de travail.Vous sélectionnez un modèle de profil dans la liste déroulante Profils > Créer un profil... :Une fois que vous avez sélectionné un modèle de profil, vous pouvez examiner les paramètres, les extensions et d'autres données, et supprimer des éléments individuels si vous ne souhaitez pas les inclure dans votre nouveau profil.Après avoir créé un nouveau profil basé sur un modèle, les modifications apportées aux paramètres, aux extensions ou à l'interface utilisateur sont conservées dans votre profil.Ce mois-ci, nous avons amélioré le rendu des décorations qui apparaissent dans la marge de l'éditeur. Les décorations liées au débogage, telles que les points d'arrêt et les pointeurs de cadre de pile, seront toujours affichées à côté des numéros de ligne de l'éditeur. Les décorations supplémentaires s'affichent à gauche des décorations liées au débogage. Cela vous permet de voir vos points d'arrêt même s'il y a d'autres décorations sur la même ligne, comme des décorations de test ou des signets. Notez que les clics ne sont pas encore liés à des décorations individuelles.Vous pouvez désormais copier des images à partir de l'aperçu d'image intégré en utilisantou en cliquant avec le bouton droit de la souris dans l'aperçu et en sélectionnant Copier. Les données copiées peuvent être recollées dans VS Code ou dans d'autres applications.VS Code vous permet de déposer des fichiers et du contenu dans les éditeurs de texte en maintenant la toucheenfoncée avant de les déposer. Dans cette mise à jour, nous avons ajouté une interface utilisateur qui vous permet de changer la façon dont ce contenu est inséré dans le fichier. Après avoir déposé une image dans un fichier Markdown par exemple, ce contrôle vous permet de basculer entre l'insertion d'une image Markdown, un chemin relatif de l'espace de travail vers l'image, et le chemin complet de l'image.Le contrôle du sélecteur de dépôt apparaît chaque fois que vous déposez un contenu et il existe plusieurs façons de l'insérer. Vous pouvez ouvrir le contrôle en cliquant dessus ou en utilisant les touches. Le sélecteur de chute disparaît dès que vous commencez à taper ou que vous déplacez le curseur en dehors du texte inséré. Vous pouvez également désactiver complètement le contrôle du sélecteur de chute en utilisantVS Code comprend quelques méthodes intégrées pour déposer des formats de contenu courants. Les extensions peuvent également ajouter leurs propres options de dépôt à l'aide de l'APIIl est désormais possible de lancer un sélecteur de couleurs autonome afin d'insérer et de remplacer des couleurs. Pour ouvrir le sélecteur de couleurs, sélectionnezdans la palette de commandes.Lorsqu'aucune couleur ou format de couleur n'est fourni par les extensions, le sélecteur de couleurs se rabat sur les couleurs formatées CSS. Il est désormais possible de visualiser les décorateurs de couleurs en ligne pour les couleurs au format CSS dans tous les types de fichiers. Pour afficher ces décorateurs, activez l'éditeur :).Une nouvelle variable snippet,, est désormais disponible. Cette variable renvoie le décalage du fuseau horaire actuel au formatou(par exemple). Elle complète d'autres variables de type snippet relatives au temps, telles que, etc.Le nouvel algorithme de diff dans VS Code a continué d'être amélioré et l'ancien algorithme a été supprimé. Bien que l'ancien algorithme soit toujours l'algorithme par défaut de l'éditeur de diff, nous allons progressivement le remplacer par le nouvel algorithme et mesurer ses performances.Vous pouvez remplacer la valeur par défaut en définissantsur(nouvel algorithme de diff) ou(valeur par défaut).Le nouvel algorithme produit de meilleures différences dans de nombreux cas, mais peut être plus lent pour certains documents.Diffuser du code source et même simplement évaluer la qualité d'une différence sont des problèmes difficiles et il y a encore de la place pour l'amélioration. Si vous rencontrez une différence pour laquelle vous pensez que l'algorithme pourrait faire mieux, essayez notre terrain de jeu de différences et partagez vos commentaires et vos idées dans notre gestionnaire de problèmes !Source : Visual Studio Qu'en pensez-vous ?