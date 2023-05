Améliorez votre productivité

Créez des applications modernes .NET et Cloud Native

Rationaliser le développement des jeux

Transformez vos bases de code C++ en bases de code multiplateformes

Gestion à l'échelle de l'entreprise

Vos suggestions

Visual Studio a été amélioré à travers un ensemble de thèmes familiers qui se retrouvent dans chacune des versions de Visual Studio. La version 17.6 de Visual Studio 2022 représente l'aboutissement de ces grands projets.De nombreuses nouvelles fonctionnalités proviennent directement de vos commentaires et suggestions, cette version complétant 22 suggestions. Voici quelques-unes des suggestions les plus appréciées :Dans cette version, des améliorations significatives des performances ont été introduites afin de rationaliser votre expérience de développement. Vous trouverez des performances améliorées pour l'historique des fichiers Git, des temps d'ouverture et de fermeture plus rapides pour les grandes solutions comme Chromium, ainsi que des accélérations importantes dans l'opération de collecte d'arrêts du Performance Profiler.L'interface utilisateur de recherche tout-en-un a été mise à jour, ce qui vous permet de rechercher du code et des fonctionnalités de Visual Studio en un seul endroit. En outre, la colorisation des paires d'accolades et le défilement collant sont désormais disponibles dans l'éditeur pour améliorer la lisibilité du code, et le correcteur orthographique nouvellement amélioré prend désormais en charge les fichiers C#, C++ et Markdown, garantissant ainsi une orthographe précise dans l'ensemble du projet.Cette version GA est axée sur la productivité, car elle apporte également des améliorations de productivité spécifiques au langage, telles que la fonction C++ Member Function qui vous permet de créer rapidement des constructeurs C++ et des opérations d'égalité, et les C# IntelliCode API Usage Examples qui vous aident à trouver des exemples pertinents et pratiques de l'utilisation de l'API.Si vous êtes toujours à la recherche de quelques bogues dans votre code, la version 17.6 de Visual Studio répond à l'appel avec de nouvelles fonctionnalités de débogage et de diagnostic. La prise en charge du débogage à distance .NET Unix, le graphique en direct dans le profileur WSL, les groupes de points d'arrêt et la nouvelle fenêtre de pile d'appels améliorée, avec recherche et surlignage, complètent une expérience de débogage transparente sur toutes les plates-formes prises en charge.L'intégration de git s'améliore constamment et, dans cette version, vous pouvez mettre en scène les changements pendant la construction, déstocker au niveau de la ligne, et l'interface utilisateur de fusion apporte plus de contrôle sur vos fusions, augmentant l'agilité et la collaboration avec votre équipe de développeurs.Enfin, cette version a la particularité d'être une version de maintenance à long terme (LTS). Pour en savoir plus sur les versions LTS, consultez Visual Studio Product Lifecycle and Servicing | Microsoft Learn Et si vous êtes un développeur .NET ou cloud-native, que vous écrivez du code C++ multiplateforme ou que vous êtes un développeur de jeux, vous pouvez également aller plus loin en lisant l'article du blog .NET sur les nouveautés de .NET 8 Preview 4 ou l'article du blog C++ sur Visual Studio 2022 version 17.6 pour les développeurs C++ Avec Visual Studio 2022, l'objectif est de vous aider à accomplir davantage de tâches en moins de temps dans l'ensemble de vos tâches de développement au sein de l'EDI. Dans cette version, les performances de plusieurs expériences de base ont été améliorées sur la base de vos retours d'expérience.Des améliorations significatives ont été apportées àet aux filtres de solution pour les développeurs Chromium. Le chargement du projet en cache de la solution Chromium complète (11 000 projets) est 8 fois plus rapide, ce qui se traduit par une économie de 3,5 minutes sur le chargement de la solution. Grâce à ces améliorations, la solution Chromium générée se charge en cache en 30 secondes environ. Avec les filtres de solution chargeant Chromium avec 63 projets, cette amélioration se traduit par un triplement, ce qui permet d'économiser environ 20 secondes de temps de chargement en cache ou hors cache. Comme pour les améliorations de performance à grande échelle en général, pour les projets plus petits, les gains seront beaucoup plus faibles.Des améliorations ont été apportées à, qui permet de fermer plus rapidement une solution contenant des projets C++. Les améliorations globales de la performance peuvent accélérer la fermeture d'une solution de 20 % pour les petites bases de code, à 50 % dans certains cas pour les solutions de grande taille (plus de 1 000 projets). Les gains devraient être plus perceptibles dans les grands projets. Pour Chromium, les améliorations sont typiquement de 50 %, ce qui représente un gain de temps de 20 secondes.La fonctionnalité Git History charge désormais les fichiers et les dossiers plus rapidement pour les dépôts avec un long historique et des commits moins fréquents. Par exemple, le chargement des fichiers a amélioré les performances de 42 % dans le dépôt public Git Les performances de la fonctionnalité collection stop duont été améliorées de manière significative. La collection stop fonctionne désormais environ 3,5 fois plus vite lorsqu'elle est générée et près de 15 fois plus vite lorsqu'elle utilise des valeurs mises en cache (qui sont toujours utilisées si elles sont disponibles). Cela a été testé en utilisant une trace de 10 secondes dans Visual Studio et, comme le montre l'exemple, la version 17.6 est nettement plus rapide que les versions précédentes.De nouvelles fonctionnalités sont disponibles dans cette version pour vous aider à améliorer votre productivité dans différents aspects du processus de développement. Plongeons dans ces fonctionnalités.permet de garder les en-têtes pertinents en vue, ce qui facilite la navigation et la compréhension de votre base de code. Vous pouvez désormais maintenir le contexte dans votre code tout en travaillant avec de longues classes et méthodes.vous permet de trouver rapidement une fonctionnalité du menu Visual Studio (Ctrl+Q) ou des fichiers, des types et des membres dans votre code (Ctrl+T). Avec cette version, vous verrez chaque résultat sur deux lignes d'espace, l'aperçu par défaut est en bas et la taille et l'emplacement de la fenêtre sont conservés d'une session à l'autre.permet de distinguer visuellement chaque jeu d'accolades ouvrantes et fermantes de votre code, ce qui facilite la visualisation de la portée de votre code ou la recherche d'accolades manquantes. La colorisation des paires d'accolades est prise en charge pour C#, C++, TypeScript, JavaScript, Visual Basic et Razor. Vous pouvez activer ou désactiver la colorisation en allant dans Outils > Options > Éditeur de texte et en cochant "Activer la colorisation des accolades".vérifie que vos fichiers C#, C++ et Markdown ne contiennent pas de mots mal orthographiés. Il peut être activé à l'aide de la commande de menu Édition > Avancé > Activer le correcteur orthographique de texte, ou à l'aide du bouton Activer le correcteur orthographique de texte de la barre d'outils principale. Par défaut, le correcteur orthographique recherche les mots mal orthographiés dans les commentaires, les identifiants et les chaînes du document ouvert, et marque les mots inconnus comme des messages.Cette version apporte également des améliorations de productivité spécifiques au langage, telles que C++ Member Function , qui vous permet de créer rapidement des constructeurs C++ et des opérations d'égalité, et, qui vous aide à trouver des exemples pertinents et pratiques d'utilisation d'API en C# pour 100 000 API courantes, directement dans Visual Studio.Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'être capable d'attraper et de corriger un bogue insaisissable, et pour être aussi efficace que possible, cette version de Visual Studio vous apporte de nouvelles améliorations aux meilleurs outils de leur catégorie pour ce travail.vous permettent de gérer rapidement et facilement les points d'arrêt dans des groupes organisés, ce qui rend le débogage, les tests et le dépannage plus efficaces. Cette fonctionnalité, conçue à partir de vos suggestions, vous permet de créer des groupes de points d'arrêt, de passer d'un groupe à l'autre et de les manipuler, améliorant ainsi votre flux de travail en matière de débogage.D'autres suggestions dans le domaine du débogage ont été prises en compte dans cette version. Visual Studio prend désormais en charge, ainsi queprend désormais en charge les visualiseurs pour IEnumerable et DataSet afin d'inspecter vos variables/objets lors du débogage de .NET sur Unix via SSH, Docker ou WSL.affiche maintenant des graphiques en direct lors de la collecte dans WSL à partir de dotnet-monitor. Les mesures en direct WSL sont disponibles pour l'allocation d'objets .NET, l'utilisation du processeur et l'outil de comptage .NET.a été considérablement améliorée, elle utilise désormais moins de ressources, vous pouvez utiliser le graphique de flamme pour identifier le chemin chaud dans votre programme, et fournit une meilleure gestion des erreurs et un meilleur cadrage.Pour optimiser votre collaboration avec votre équipe de développement, vous devez vous familiariser avec les dernières améliorations apportées par l'intégration de git dans Visual Studio :fournit plus d'informations et de contrôle sur vos fusions, vous aidant à éviter de fusionner à partir de branches incorrectes et réduisant le risque de conflits.vous permet de dépiler les modifications ligne par ligne, offrant ainsi un contrôle plus granulaire sur vos modifications mises en scène.Sur la base d'une suggestion, vous pouvez désormais mettre en scène vos modifications et les valider pendant la construction, sans avoir à attendre la fin de la construction.vous permet d'accéder facilement aux problèmes GitHub que vous pouvez référencer directement depuis Visual Studio, rationalisant ainsi vos efforts de suivi des problèmes et de collaboration.Améliorez votre expérience de développement .NET grâce à de nouveaux outils puissants et à des améliorations conçues pour rationaliser la création d'applications modernes pour une gamme variée de plates-formes et d'appareils.L'éditeur Android Manifest rationalise votre processus de développement Android en facilitant la définition des propriétés APK disponibles et la demande d'autorisations spécifiques à l'appareil.Vous avez fait part d'autres suggestions qui ont été prises en compte dans cette version : vous pouvez désormais créer et cibler des appareils Windows ARM64 lorsque vous développez votre application .NET MAUI. L'expérience d'édition JS/TS bénéficie également de vos suggestions, avec deux suggestions complétées :vous permet de découvrir rapidement les références aux symboles JavaScript et TypeScript et de naviguer rapidement entre eux.améliore la lisibilité du code dans Visual Studio, rationalisant ainsi votre processus de développement JavaScript et TypeScript.devient plus facile que jamais grâce à un certain nombre de mises à jour pour le développement d'API, notamment l'Explorateur de points de terminaison et la prise en charge des fichiers .http pour tester les API. Cela améliore votre flux de travail global de développement d'API lorsqu'il est combiné avec l'échafaudage API, l'outillage Entity Framework et les tunnels de développeurs. Si vous souhaitez voir tout cela en action, regardez cette courte vidéo :Visual Studio 2022 version 17.6 est un outil indispensable, que vous soyez un développeur de jeux indépendants ou un développeur de jeux AAA. Les capacités améliorées de Visual Studio dans tous les aspects de la boucle interne du développeur rendront le développement de jeux plus rapide, plus productif et plus agréable. Dans cette version, vous pouvez désormais lire les logs d'Unreal Engine directement dans Visual Studio et bénéficier d'une expérience d'édition HLSL améliorée.vous permet d'afficher les journaux d'Unreal Engine sans quitter Visual Studio. Pour ouvrir la fenêtre de journal, cliquez sur View > Other Windows > Unreal Engine Log. Vous pouvez également filtrer vos journaux en fonction des "catégories" ou de la "verbosité". Après avoir ouvert la fenêtre de journal UE, les journaux seront automatiquement diffusés lorsque vous démarrerez l'Unreal Editor avec F5. Vous pouvez également appuyer sur le bouton rouge Enregistrer s'il n'est pas possible d'attacher le débogueur à votre processus UE., désormais disponible dans Visual Studio, augmente la productivité de votre développement HLSL (High Level Shading Language). Profitez de fonctionnalités telles que la mise en évidence de la syntaxe, l'achèvement des instructions et la définition de l'objectif pour une meilleure expérience de développement de shaders.Pour voir ces fonctionnalités en action, consultez cet épisode de la boîte à outils Visual Studio :Visual Studio fournit des outils de développement de pointe pour le C++, quelle que soit la plateforme ciblée, en s'intégrant à une multitude d'outils provenant de différents fournisseurs. Vous pouvez être certain que vous ne perdrez pas en souplesse dans le développement de vos projets C++ une fois que vous aurez commencé à utiliser Visual Studio. Dans cette version, Visual Studio ajoute de nouveaux flux de travail pour CMake, SSH, STM32CubeIDE et vcpkg :vous permet de déboguer vos fichiers CMakeLists.txt dans Visual Studio pour n'importe quel projet CMake. Définissez des points d'arrêt, entrez, dépassez ou sortez de ces points, et mettez en pause ou continuez le champ d'application en cours d'exécution. Avec un affichage intuitif de la pile d'appels et une fonctionnalité de surveillance des variables, le débogueur CMake rationalise le processus de dépannage et d'amélioration de vos projets CMake.vous permet de parcourir, de charger et de télécharger des fichiers sur vos machines Unix distantes répertoriées dans le gestionnaire de connexions. Suite à une suggestion, l'explorateur de fichiers à distance peut désormais être installé via la charge de travail Linux and Embedded Development et offre un moyen transparent et efficace de gérer des fichiers et des répertoires sur des systèmes distants.Si vous utilisez des, vous pouvez les importer directement dans Visual Studio en sélectionnant Fichier > Ouvrir > Importer un projet STM32CubeIDE, lorsque la charge de travail Linux and Embedded Development est installée., est désormais fourni avec Visual Studio et ses commandes peuvent être exécutées à partir de l'invite de commande du développeur ou du terminal intégré de Visual Studio.Des fonctionnalités qui facilitent l'évolution de l'environnement de développement de l'entreprise et simplifient le déploiement et la gestion de Visual Studio pour les administrateurs informatiques et les développeurs ont été introduites.en plus d'un partage de fichiers. Cela simplifie la maintenance des présentations et améliore les performances d'installation, en particulier pour les entreprises qui utilisent plusieurs partages de fichiers sur le réseau mondial.La logique de l'a été mise à jour afin de mieux refléter les produits que les clients sont le plus susceptibles de vouloir installer. Vous aurez désormais toujours accès aux derniers aperçus, ainsi qu'aux dernières versions majeures des UGS que vous avez peut-être déjà installées. Il est également possible pour les entreprises de désactiver complètement l'onglet Disponible au sein de leur organisation, comme vous l'avez suggéré.Le programme d'installation de Visual Studio est indépendant du produit Visual Studio, et il régit plusieurs versions de Visual Studio jusqu'à Visual Studio 2017. À partir de maintenant,. Cela signifie que tous ces produits seront automatiquement en mesure de profiter des corrections de bugs et des nouvelles fonctionnalités ajoutées au programme d'installation sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de spécial autre que d'avoir la dernière version du produit sur la machine cliente.Conformément à votre suggestion, la possibilité pour les clients d'. Les administrateurs informatiques sont censés conserver les anciennes versions des paquets de produits disponibles dans l'agencement afin de faciliter cette opération pour le client.Lessont désormais pris en charge, avec l'aide d'un outil open-source appelé Visual Studio Configuration Finder qui peut vous aider à les consolider si nécessaire. VSConfig de Visual Studio est un outil de configuration utile qui vous permet d'exporter et d'importer la charge de travail et la sélection des composants dans un fichier de configuration de l'installation de Visual Studio.Au fur et à mesure que vous utilisez Visual Studio, continuez à faire part de ce que vous aimez, de ce que vous regrettez et des améliorations que vous souhaiteriez être apportées au produit. Vous pouvez faire part de vos commentaires par l'intermédiaire de la communauté des développeurs en signalant tout problème ou en faisant part de vos suggestions de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorations à apporter aux fonctionnalités existantes. Vos commentaires sont essentiels pour faire de Visual Studio le meilleur outil possible !Source : Microsoft Que pensez-vous de la version 17.6 de Visual Studio 2022 ? Quelles sont les nouveautés que vous trouvez intéressantes ?