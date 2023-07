Microsoft vient d'annoncer les améliorations Juillet 2023 de l'extension Python pour Visual Studio Code !

Extension Mypy en avant-première

Extension Debugpy en avant-première

Localisation de Pylance

Persistance de l'index pour les bibliothèques tierces avec Pylance

Suppression prochaine du support de Python 3.7

Cette nouvelle version comprend les annonces suivantes :Il y a maintenant une extension Mypy Type Checker qui fournit un support de vérification de type pour Python en utilisant mypy, disponible en avant-première comme une version pre-release. Elle utilise également dmypy pour une vérification de type plus rapide !Lorsque les supports de Python 2.7 et Python 3.6 ont été supprimés de l'extension Python, nous avons reçu de nombreux commentaires d'utilisateurs qui ne pouvaient pas mettre à jour leur base de code vers les dernières versions de Python et qui perdaient la possibilité de déboguer leurs applications avec les dernières versions de l'extension Python. Afin de trouver une solution à ce problème, nous avons créé une extension distincte pour le débogueur Python, appelée Debugpy. En séparant le débogueur de l'extension Python, vous pourrez éventuellement utiliser la dernière version de l'extension Python tout en utilisant une version plus ancienne du débogueur (en désactivant la mise à jour automatique des extensions). Cette extension est disponible en avant-première en tant que version pre-release utilisant la dernière version de debugpy. Nous prévoyons de supporter les versions plus anciennes dans un futur proche.L'extension Pylance est maintenant localisée ! Cela signifie que les commandes et autres textes de l'extension seront traduits dans votre langue préférée si un Language Pack est installé et activé dans VS Code.Pylance indexe les bibliothèques tierces installées dans votre environnement afin d'activer les fonctions IntelliSense telles que l'auto-complétion, l'auto-importation, la navigation dans le code, etc. Auparavant, Pylance indexait ces bibliothèques à chaque fois que vous ouvriez un espace de travail dans VS Code. Désormais, Pylance conservera l'index de ces bibliothèques, réduisant ainsi le besoin de processus d'indexation répétitifs.Python 3.7 a atteint sa fin de vie (EOL) le 2023-06-27. En tant que tel, le support officiel de Python 3.7 par l'extension Python s'arrêtera dans trois mois dans la version 2023.18 de l'extension (qui correspond à la version de septembre 2023 de VS Code). Il n'est pas prévu de supprimer activement le support de Python 3.7, et nous nous attendons donc à ce que l'extension continue à fonctionner officieusement avec Python 3.7 dans un avenir prévisible.Toutes les autres versions de Python étant désormais publiées annuellement, nous prévoyons d'arrêter le support officiel d'une version de Python une fois qu'elle aura atteint sa fin de vie dans la première version de l'extension de l'année civile suivante (par exemple, Python 3.8 devrait atteindre sa fin de vie en octobre 2024, de sorte que la première version de l'extension en 2025 arrêtera le support officiel).Nous avons également ajouté de petites améliorations et corrigé des problèmes demandés par les utilisateurs qui devraient améliorer votre expérience de travail avec Python et Jupyter Notebooks dans Visual Studio Code. Voici quelques changements notables :L'expérience PythonTestAdapter est actuellement activée pour tous ceux qui utilisent la dernière version préliminaire de l'extension Python et commencera à être déployée dans la version finale ce mois-ci. Cette expérience permet d'obtenir des résultats d'exécution dynamiques pour pytest et unittest, où les résultats des tests sont livrés individuellement, ce qui vous permet de voir les tests réussir et échouer en temps réel.Source : Microsoft