[LIST][*]Améliorations de l'accessibilité - Prise en charge de la vue accessible pour les notifications, les réponses au chat et les survols.[*]Profils VS Code - Contrôle plus fin avec les profils partiels et les options "Appliquer à tous les profils".[*]Nouvelles fonctionnalités de l'éditeur de différences - Réduction des régions inchangées, meilleur alignement du texte des régions de différences.[*]Dépôts Git avec liens symboliques - Prise en charge des chemins de dépôt avec liens symboliques.[*]Mises à jour des carnets - Recherche de texte dans les carnets fermés, "sticky scroll" affiche les en-têtes Markdown.[*]Découverte de tests Python - La découverte de pytest tolérante aux erreurs se poursuit dans tous les fichiers.[*]Accès aux serveurs Jupyter dans les espaces de code GitHub - Connexion à un serveur Jupyter distant dans un espace de code.[*]Création d'une pull request sur GitHub - Meilleure détection de la branche de base, rappel des options précédentes de création de PR.[*]Aperçu : GitHub Copilot UX - Amélioration du Quick Chat, commande itérative /fix.[LIST]La commande Ouvrir la vue accessible () permet aux utilisateurs de lecteurs d'écran d'inspecter le contenu caractère par caractère, ligne par ligne. Lors de la dernière itération, nous avons ajouté des vues accessibles pour les survols de l'éditeur et les réponses au panneau de discussion.Il existe désormais des vues accessibles pour les notifications, les réponses au chat en ligne, la sortie des carnets Jupyter et les survols de la table de travail.Lorsqu'un élément offrant une vue accessible est mis en évidence, un indice est fourni dans l'étiquette ARIA. Cet indice peut être désactivé pour chaque fonctionnalité via le paramètreIl existe des commandes Show Next in Accessible View () et Show Previous in Accessible View () pour faciliter la navigation entre les éléments du panneau de discussion et de la liste des notifications.Après avoir utilisé la commande Focus and Select Breadcrumbs (), la navigation Breadcrumb inclut désormais des informations sur les symboles pour les lecteurs d'écran.La navigation entre un contrôle d'entrée (par exemple, une recherche ou un filtre) et ses résultats est désormais cohérente dans la vue Extensions, l'éditeur de raccourcis clavier et les panneaux Commentaires, Problèmes et Console de débogage en utilisant () et ().Dans l'éditeur de différences, le volet d'examen des différences a été renommé Visionneuse de différences accessible. La visionneuse de différences accessible comble les lacunes de l'éditeur de différences en matière d'accessibilité et peut être ouverte avec F7 ou la commande Ouvrir la visionneuse de différences accessible dans le menu Plus d'actions de l'éditeur de différences. Parallèlement à ce changement de nom, nous avons également corrigé quelques bogues et ajouté de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de lancer la boîte de dialogue d'aide à l'accessibilité ou de passer à l'éditeur modifié à partir de la visionneuse.Vous pouvez désormais créer un profil dans lequel vous ne personnalisez qu'un sous-ensemble de configurations (paramètres, raccourcis clavier, snippets, tâches et extensions). Par exemple, vous pouvez créer un profil avec toutes les configurations sauf les raccourcis clavier, et VS Code applique les raccourcis clavier du profil par défaut lorsque ce profil est actif.Dans la capture d'écran Créer un nouveau profil ci-dessous, la case Raccourcis clavier n'est pas cochée et un message Utiliser le profil par défaut s'affiche. Tous les raccourcis clavier actifs pendant cette session de VS Code ne sont pas appliqués au nouveau profil.Vous pouvez également créer un profil partiel en copiant un modèle de profil ou un profil existant, à l'aide du menu déroulantLors de l'exportation d'un profil partiel, vous pouvez choisir d'exporter uniquement les configurations personnalisées dans le profil ou d'inclure également les configurations du profil par défaut.Source : Visual Studio Qu'en pensez-vous ?