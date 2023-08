Microsoft annonce le retrait de l'IDE Visual Studio pour Mac : Visual Studio pour Mac 17.6 continuera à être supporté pendant encore 12 mois

Développement dans tous les environnements OS

Que signifie l'annonce de ce retrait pour les utilisateurs actuels ?

Quand Visual Studio pour Mac cessera-t-il d'être pris en charge ?

Quelles sont les options qui s'offrent à moi au lieu de Visual Studio pour Mac ?

Bien que la décision ait été prise de retirer Visual Studio pour Mac, Microsoft reste engagé envers ses développeurs sur Mac avec des alternatives telles que le kit de développement C# pour VS Code récemment annoncé et d'autres extensions qui leur permettront de profiter des investissements continus dans le développement .NET sur Mac.Sur la base des commentaires des utilisateurs et des schémas d'utilisation de Visual Studio pour Mac, Microsoft concentre ses efforts sur l'optimisation de Visual Studio, accessible via Microsoft Dev Box sur n'importe quel système d'exploitation, et du C# Dev Kit pour VS Code, qui est accessible sur n'importe quel système d'exploitation.Avec l'annonce d'aujourd'hui, Microsoft réoriente ses ressources et son attention vers l'amélioration de Visual Studio et VS Code, en les optimisant pour le développement multiplateforme. Aucun nouveau framework, runtime ou langage ne sera ajouté à Visual Studio pour Mac. Cependant, au cours des 12 prochains mois, Microsoft continuera à fournir des mises à jour essentielles telles que les mises à jour de service pour les corrections de bogues critiques, les problèmes de sécurité et les plateformes mises à jour par Apple. Microsoft continuera également à fournir des mises à jour du moteur d'exécution et de la charge de travail afin que vous puissiez continuer à créer et à livrer des applications basées sur .NET 6, .NET 7 et les frameworks Mono. Bien qu'elle ne soit pas officiellement prise en charge, Microsoft a également activé une prise en charge rudimentaire de .NET 8 dans Visual Studio for Mac pour la création et le débogage d'applications. Microsoft espère qu'avec ces engagements et l'investissement dans les alternatives ci-dessous, cela pourra minimiser la perturbation de votre flux de travail sur Mac.Visual Studio pour Mac ne sera plus pris en charge à partir du 31 août 2024. À cette date, Visual Studio pour Mac sera disponible en tant qu'ancienne installation uniquement via my.visualstudio.com pour les utilisateurs ayant souscrit un abonnement à Visual Studio, mais ne fera plus l'objet d'un service ou d'une maintenance. Si vous disposez d'un contrat d'assistance, vous continuerez à avoir accès à l'assistance technique jusqu'au 31 août 2024.Il existe plusieurs solutions alternatives à l'utilisation de Visual Studio pour Mac :: Les extensions C# Dev Kit, .NET MAUI et Unity pour VS Code, récemment annoncées, sont disponibles en avant-première et visent à accroître les capacités de VS Code pour les développeurs .NET et C#. Ces extensions fonctionnent de manière native sur toutes les plateformes prises en charge, y compris macOS, et leur utilisation continuera d'être améliorée au fur et à mesure qu'elles passeront de l'aperçu à l'AG et au-delà.: Cette option couvre les besoins les plus larges en matière d'IDE, tels que la prise en charge des projets hérités pour Xamarin, F# et les expériences de développement à distance sur iOS à l'aide d'une machine virtuelle (VM).: Visual Studio reste l'outil de choix pour le développement .NET/C#. Une VM hébergée dans le nuage à partir de Microsoft Dev Box permet d'accéder à toute la puissance de VS via votre client Web ou RDP natif à partir d'un Mac, sans les inconvénients liés à l'exécution d'une machine virtuelle sur votre machine locale.Source : Microsoft Quel est votre avis sur cette annonce de Microsoft ?Si vous utilisez Visual Studio sur Mac, quelle solution choisirez-vous ?