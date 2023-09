VSCodium : une distribution binaire open-source et libre du VS Code de Microsoft

Lorsque nous [Microsoft] construisons Visual Studio Code, c'est exactement ce que nous faisons. Nous clonons le dépôt vscode, nous créons un product.json personnalisé qui contient des fonctionnalités spécifiques à Microsoft (télémétrie, galerie, logo, etc.), puis nous produisons une version que nous publions sous notre licence.



Lorsque vous clonez et construisez à partir du répertoire vscode, aucun de ces points de terminaison n'est configuré dans le product.json par défaut. Par conséquent, vous générez une version "propre", sans les personnalisations de Microsoft, qui est par défaut sous licence MIT.

Selon ce commentaire d'un responsable de Visual Studio Code :Le projet VSCodium existe pour que vous n'ayez pas à télécharger+construire à partir des sources. Ce projet inclut des scripts de construction spéciaux qui clonent le repo vscode de Microsoft, exécutent les commandes de construction, et téléchargent les binaires résultants pour vous sur les versions GitHub. Ces binaires sont sous licence MIT. La télémétrie est désactivée.Si vous souhaitez construire vous-même à partir des sources, rendez-vous sur le repo vscode de Microsoft et suivez leurs instructions. VSCodium existe pour faciliter l'obtention de la dernière version de VS Code sous licence MIT.Source : VSCodium Pensez-vous que VSCodium est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur cette version binaire open-source et libre de VS Code ?