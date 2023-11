Bibliothèque standard

Vous pouvez télécharger Visual Studio 2022 depuis la page de téléchargement de Visual Studio ou mettre à jour votre installation existante en suivant la page Update Visual Studio Learn.Les modules de la bibliothèque standard normalisés en C++23 sont désormais disponibles en mode C++20. Il s'agit d'une extension cross-vendor, prévue ou supportée également par libstdc++ et libc++.L'équipe a également implémenté plusieurs nouvelles fonctionnalités C++23 et C++26, y compris un support accru pour les implémentations Freestanding et le support dedansVous pouvez désormais créer une Pull Request directement dans Visual Studio. Entrez dans la fenêtre New Pull Request en cliquant sur le lien dans la bannière de notification dans Git Changes après le push, ou à partir du menu de haut niveau viaTirez parti de la nouvelle vue de résumé des différences pour vous concentrer sur les modifications apportées à votre code.Activée dans chaque vue de comparaison, la nouvelle vue de résumé des différences vous permet de basculer les lignes de contexte afin d'accélérer la comparaison des fichiers.Microsoft a introduit une fonctionnalité qui suggère de rendre les fonctions membreslorsqu'elles ne modifient pas l'état de l'objet. Vous pouvez survoler une fonction membre et cliquer sur l'icône de l'ampoule pour accéder rapidement à la suggestion et marquer la fonction commeCette fonctionnalité est activée par défaut en tant que suggestion. Vous pouvez configurer ses paramètres en naviguant versVisual Studio vous invite désormais à marquer les fonctions globales comme. Lorsque vous rencontrez une fonction globale dépourvue de déclaration directe, Visual Studio vous propose une suggestion, symbolisée par une icône en forme de tournevis.Vous pouvez régler les paramètres de cette fonctionnalité dansVous pouvez désormais trier et nettoyer automatiquement vos directivesLes directivesinutilisées seront estompées dans l'éditeur. Vous pouvez passer la souris sur un include estompé et utiliser le menu en forme d'ampoule pour supprimer cet include ou tous les includes inutilisés.Il est désormais possible d'ajouter des directivespour les entités qui sont actuellement incluses indirectement via d'autres en-têtes. Par exemple, si vous utilisezdans votre code mais que vous n'incluez pas, le code fonctionnera toujours si un autre en-tête que vous incluez transitivement inclut l'en-tête correct. Cela rend le code fragile aux changements dans d'autres en-têtes. Sicleanup détecte des en-têtes indirects, une action rapide (indiquée par trois points dans la vue par défaut) apparaît. En la survolant, vous serez informé que le contenu de cet include transitif est utilisé. Vous avez alors la possibilité d'ajouter l'inclusion directe individuellement ou d'ajouter toutes les inclusions transitives utilisées.Pour trier automatiquement les, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle déclaration. Ensuite, en survolant l'optiondirectives dans le menu contextuel, vous verrez apparaître l'option "Sortdirectives".Vous pouvez également configurer les nettoyages transitifs d'inclusions et le tri des inclusions par le biais de l'entrée Code Cleanup. Tout d'abord, ouvrez le menu de configuration de Code Cleanup via, ou en cliquant sur la flèche à côté de l'icône de balai dans la barre d'état inférieure et en sélectionnant Configure Code Cleanup. Ajoutez les fonctionnalités souhaitées à la section Correcteurs inclus, puis cliquez sur l'icône en forme de balai pour les exécuter.Vous pouvez configurer le nettoyage et le tri des inclusions dansRationalisez votre processus de test sans quitter l'IDE avec. Vous pouvez maintenant découvrir, exécuter, gérer et déboguer vos tests Unreal Engine. Dans Visual Studio 2022 version 17.8, vos tests Unreal Engine s'afficheront automatiquement lorsque vous ouvrirez Visual Studio. Pour voir vos tests, vous pouvez ouvrir l'Explorateur de tests avecLa dernière version de l'outil gratuit Visual Studio Tools for Unreal Engine est nécessaire pour utiliser Unreal Engine Test Adapter. En outre, assurez-vous que le composant "Unreal Engine Test Adapter" de la charge de travail "Game development with C++" est activé dans le programme d'installation de Visual Studio.L'un des retours les plus fréquents que nous recevons est la suggestion de spécificateurs de macros pour Unreal Engine. Nous sommes heureux de vous annoncer que les spécificateurs de macros commenceront à apparaître dans les suggestions de la liste des membres pour les macros de réflexion dans Visual Studio 2022 version 17.8. Cette fonctionnalité vous permettra d'accéder rapidement à tous les spécificateurs possibles pour les macros respectives sans dépendre de votre mémoire ou sans passer d'un logiciel à l'autre et d'une documentation à l'autre.Build Insights est désormais intégré à Visual Studio 2022 et fonctionne avec les projets MSBuild et CMake utilisant MSVC. Dans Visual Studio 2022 version 17.8, vous pouvez maintenant voir des informations supplémentaires relatives à la génération de fonctions. La nouvelle vue Fonctions vous indiquera la durée de compilation d'une fonction ainsi que le nombre deassociées.Démarrez votre capture de trace Build Insights .etl en allant dans le menu Build.Après la compilation, Build Insights crée un rapport de diagnostic qui indique le temps de génération de la fonction ainsi que lesQue pensez-vous de cette version 17.8 de Visual Studio et des fonctionnalités qu'elle propose ?